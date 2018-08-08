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    Роберто Карлос: «Ас-саляму алейкум. «Анжи», живи!»

    Пресс-служба «Анжи» опубликовала в твиттере видео с участием экс-капитана команды Роберто Карлоса.

    «Ас-саляму алейкум. «Анжи», живи!» – сказал Карлос.

    Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии выступал за махачкалинский клуб с 2011 по 2012 год.

    1 августа появилась налоговая служба арестовала единственный счет клуба из-за долгов. Из-за финансовых трудностей молодежный состав дагестанцев поехал на игру с «Уфой» на автобусе.

    Источник: ФК «Анжи»

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    08.08.2018 14:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 18:34

      помог бы лучше финансово а то ведь от поддержки на словах ситуация не выправиться.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 8 августа 2018, 18:21

      После таких слов просто необходимо выжить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 августа 2018, 18:12

      анжи живи! а я в кусты

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 8 августа 2018, 16:52

      ну теперь точно выживет)

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 8 августа 2018, 15:32

      Приятно, что не забывают клуб

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 8 августа 2018, 15:29

      Верни Бугатти!!

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