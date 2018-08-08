Роберто Карлос: «Ас-саляму алейкум. «Анжи», живи!»

помог бы лучше финансово а то ведь от поддержки на словах ситуация не выправиться.
Пресс-служба «Анжи» опубликовала в твиттере видео с участием экс-капитана команды Роберто Карлоса.
«Ас-саляму алейкум. «Анжи», живи!» – сказал Карлос.
Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии выступал за махачкалинский клуб с 2011 по 2012 год.
1 августа появилась налоговая служба арестовала единственный счет клуба из-за долгов. Из-за финансовых трудностей молодежный состав дагестанцев поехал на игру с «Уфой» на автобусе.
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— ФК «Анжи» (@fc_anji) 8 августа 2018 г.