Роберто Карлос: «Ас-саляму алейкум. «Анжи», живи!»

Пресс-служба «Анжи» опубликовала в твиттере видео с участием экс-капитана команды Роберто Карлоса.

«Ас-саляму алейкум. «Анжи», живи!» – сказал Карлос.

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии выступал за махачкалинский клуб с 2011 по 2012 год.

1 августа появилась налоговая служба арестовала единственный счет клуба из-за долгов. Из-за финансовых трудностей молодежный состав дагестанцев поехал на игру с «Уфой» на автобусе.