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    Фекир близок к переходу в «Челси» за 56 миллионов

    Нападающий «Лиона» Набиль Фекир, скорее всего, продолжит карьеру в «Челси».

    Переговоры между клубами прошли отлично. Француз близок к переходу в стан лондонцев примерно за 56 миллионов евро. В «Челси» считают, что форвард подходит под стиль игры нового главного тренера команды Маурицио Сарри.

    Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

    В сезоне-2017/18 Фекир провел за «Лион» 40 матчей во всех турнирах, забил 23 мячей и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Twitter

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    07.08.2018 18:13
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