Фекир близок к переходу в «Челси» за 56 миллионов

Нападающий «Лиона» Набиль Фекир, скорее всего, продолжит карьеру в «Челси».

Переговоры между клубами прошли отлично. Француз близок к переходу в стан лондонцев примерно за 56 миллионов евро. В «Челси» считают, что форвард подходит под стиль игры нового главного тренера команды Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2017/18 Фекир провел за «Лион» 40 матчей во всех турнирах, забил 23 мячей и сделал восемь результативных передач.