Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мещеряков: «ЧМ-2018 помогает осуществлению трансферов»

    Председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков​ рассказал о том, как помогает прошедший этим летом в России чемпионат мира-2018 осуществлению трансферов.

    «Несомненно, ЧМ очень помогает в трансферах. Если бы тот же Крыховяк, который играл в составе сборной Польши, сам не увидел те условия, которые сейчас созданы в нашей стране, осуществить его переход было бы гораздо труднее.

    Менеджменту пришлось бы приложить гораздо больше усилий. А сейчас к нам приходят обученные игроки высокого уровня, которые способны сразу показывать хороший футбол.

    Гжегож тренировался всего неделю, но в дерби со «Спартаком» выигрывал практически все единоборства. Зная умение нашего тренера Юрия Семина находить игрокам место на поле, мы еще не раз удивимся тому, как заиграют футболисты, которые приходят в «Локомотив», – заявил Мещеряков.

    Этим летом «Локомотив» пополнили Гжегож Крыховяк и Бенедикт Хеведес.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2018 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11