Мещеряков: «ЧМ-2018 помогает осуществлению трансферов»

Председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков​ рассказал о том, как помогает прошедший этим летом в России чемпионат мира-2018 осуществлению трансферов.

«Несомненно, ЧМ очень помогает в трансферах. Если бы тот же Крыховяк, который играл в составе сборной Польши, сам не увидел те условия, которые сейчас созданы в нашей стране, осуществить его переход было бы гораздо труднее.

Менеджменту пришлось бы приложить гораздо больше усилий. А сейчас к нам приходят обученные игроки высокого уровня, которые способны сразу показывать хороший футбол.

Гжегож тренировался всего неделю, но в дерби со «Спартаком» выигрывал практически все единоборства. Зная умение нашего тренера Юрия Семина находить игрокам место на поле, мы еще не раз удивимся тому, как заиграют футболисты, которые приходят в «Локомотив», – заявил Мещеряков.

Этим летом «Локомотив» пополнили Гжегож Крыховяк и Бенедикт Хеведес.