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    Милевский – о своем уходе из «Динамо-Брест»: «Завтра ты капитан, а послезавтра тебя уже нет в команде»

    Нападающий Артем Милевский рассказал о причинах своего ухода из «Динамо-Брест». Ранее сообщалось, что клуб расторг с ним контракт из-за нарушения трудовой дисциплины. Позже агент футболиста опроверг эту информацию.

    «Тренер Шпилевский. Не хочу никого поливать и обзывать. Правду знают все игроки футбольного клуба «Динамо». Все знают правду. Можно спросить у любого человека, и тебе скажут, какая ситуация была, что человек с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды. Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то. Но, честно говоря, Бог ему судья.

    Приходить в команду в 30 лет и творить такие вещи — это, считаю, просто непозволительно. Брать и убирать лидеров команды. При этом человек пришел из ниоткуда. Тренировал до этого в академии «Лейпцига». И приходить, говорить, что он тренер, что что-то натренировал — это бестактность. А по отношению к людям — просто некрасиво.

    Да какой у него уровень работы, если он тренировал только в академии «Лейпцига»? Что он может сказать? Он футбола в жизни не видел нормального.

    Да, может, он не ожидал, что у нас будет такая сильная лига. Наверное, думал, что будем тут всех на одной ноге обыгрывать. Не знал уровня. А так он человек хороший, положительный, откровенный. За спиной никогда и ничего не делал. Как и его помощник Марцел Личка. Они — настоящие мужики, настоящие чехи.

    В Бресте завтра ты капитан, а послезавтра тебя уже нет в команде. У нас в Бресте возможно все. Ставят тренеров всяких из ниоткуда», – приводит слова Милевского Tut.by.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2018 08:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 7 августа 2018, 09:45

      Засрал карьеру...

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 7 августа 2018, 08:26

      «...Ставят тренеров всяких из ниоткуда». Может правильней- наберут всяких игроков с сомнительной репутацией?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Vickont 7 августа 2018, 08:34

      Прочти его интервью полностью. Здесь же только выдёргивают из контекста, пытаясь втиснуть жареное.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Рубик Докоян 7 августа 2018, 09:47

      И что изменится? Биография Артема?

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Vickont 7 августа 2018, 09:55

      Биография одно и его выходки за пределами футбольного поля, а игра другое. Ты сам тут не раз призывал прочитать интервью полностью, когда были выдержки из сказанного кем-то из ЦСКА. В интервью он объективно отзывается о партнёрах, тренерах чехах, о дорогах и гостиницах Белоруссии, о самом чемпионате. О том, что Динамо-Брест было 12-м в чемпионате, а с его приходом стало 4-м, выиграла Кубок и Суперкубок Белоруссии, обыграв "Бате". И только немного о тренере Шпилевском, который работал с пацанами 13-15 лет в академии, а теперь назначили тренировать взрослых поигравших мужиков.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Рубик Докоян 7 августа 2018, 10:26

      Убедил)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Vickont 7 августа 2018, 10:51

      В запале написал "Бате" вместо "БАТЭ". ))) Я же Милю знаю ещё с пацанов как он только в Киеве появился и что они с Алиевым там вытворяли. Но тут я на его стороне, некрасиво поступили с ним и ещё двумя опытными игроками. Расставаться с игроками тоже надо уметь и проявлять человеческие качества.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 7 августа 2018, 10:52

      Исправил.))) Всё убегаю к внучке. Смотрю одним глазом ЧЕ по лёгкой атлетике и здесь стучу, вот и ляпы пропускаю. )))

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