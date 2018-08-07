Милевский – о своем уходе из «Динамо-Брест»: «Завтра ты капитан, а послезавтра тебя уже нет в команде»

Нападающий Артем Милевский рассказал о причинах своего ухода из «Динамо-Брест». Ранее сообщалось, что клуб расторг с ним контракт из-за нарушения трудовой дисциплины. Позже агент футболиста опроверг эту информацию.

«Тренер Шпилевский. Не хочу никого поливать и обзывать. Правду знают все игроки футбольного клуба «Динамо». Все знают правду. Можно спросить у любого человека, и тебе скажут, какая ситуация была, что человек с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды. Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то. Но, честно говоря, Бог ему судья.

Приходить в команду в 30 лет и творить такие вещи — это, считаю, просто непозволительно. Брать и убирать лидеров команды. При этом человек пришел из ниоткуда. Тренировал до этого в академии «Лейпцига». И приходить, говорить, что он тренер, что что-то натренировал — это бестактность. А по отношению к людям — просто некрасиво.

Да какой у него уровень работы, если он тренировал только в академии «Лейпцига»? Что он может сказать? Он футбола в жизни не видел нормального.

Да, может, он не ожидал, что у нас будет такая сильная лига. Наверное, думал, что будем тут всех на одной ноге обыгрывать. Не знал уровня. А так он человек хороший, положительный, откровенный. За спиной никогда и ничего не делал. Как и его помощник Марцел Личка. Они — настоящие мужики, настоящие чехи.

В Бресте завтра ты капитан, а послезавтра тебя уже нет в команде. У нас в Бресте возможно все. Ставят тренеров всяких из ниоткуда», – приводит слова Милевского Tut.by.