Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лоботка заменит Дембеле в «Тоттенхэме» в случае его ухода. Он станет первым приобретением клуба этим летом

    «Тоттенхэм» рассматривает возможность приглашения до закрытия летнего трансферного окна полузащитника «Сельты» Станислава Лоботку.

    23-летний футболист имеет шанс стать первым приобретением лондонцев этим летом. Главный тренер команды Маурисио Покеттино рассматривает его в качестве потенциальной замены Муссы Дембеле, который находится на грани ухода из клуба.

    Конкуренцию англичанам в борьбе за этот трансфер составит «Наполи».

    Лоботка в феврале продлил свой контракт с «Сельтой» до лета 2023 года. В нем обозначена сумма отступных в размере 35 миллионов евро. Сам футболист рассматривает возможность смены клуба.

    В минувшем сезоне он провел за «Сельту» 41 матч, не отметившись результативными действиями и заработав две желтые карточки.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2018 11:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11