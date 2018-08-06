Лоботка заменит Дембеле в «Тоттенхэме» в случае его ухода. Он станет первым приобретением клуба этим летом

«Тоттенхэм» рассматривает возможность приглашения до закрытия летнего трансферного окна полузащитника «Сельты» Станислава Лоботку.
23-летний футболист имеет шанс стать первым приобретением лондонцев этим летом. Главный тренер команды Маурисио Покеттино рассматривает его в качестве потенциальной замены Муссы Дембеле, который находится на грани ухода из клуба.
Конкуренцию англичанам в борьбе за этот трансфер составит «Наполи».
Лоботка в феврале продлил свой контракт с «Сельтой» до лета 2023 года. В нем обозначена сумма отступных в размере 35 миллионов евро. Сам футболист рассматривает возможность смены клуба.
В минувшем сезоне он провел за «Сельту» 41 матч, не отметившись результативными действиями и заработав две желтые карточки.
Источник: Mirror.co.uk