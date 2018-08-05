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  • Вальверде отказался комментировать возможный трансфер Погба в «Барселону»

Вальверде отказался комментировать возможный трансфер Погба в «Барселону»

5 августа 2018, 13:29
3

Главный тренер «Барселоны» Эрнесте Вальверде отказался комментировать возможный трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в каталонский клуб.

«Погба – отличный игрок, но мы уважаем тех, кто играет в других клубах. У меня нет комментариев для слухов. Это просто слухи.

Всегда говорят о разных футболистах, все эти игроки – хорошие. Мы уважаем их и клубы, в которых они находятся», – сказал Вальверде.

Агент Погба проведет переговоры с «Барселоной». Сумма трансфера – 112 миллионов

Источник: Football Espana
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Барселона Погба Поль Вальверде Эрнесто
Комментарии (3)
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Vladarg
1533469143
Комментировать по сути нечего.обсуждать слухи или незавершенные трансферы не подобает серьезным людям.
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Патронташ
1533469419
ГТ готовит Барсу к сезону, а его пытают на коменты того,что вилами по воде писано.
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zigbert
1533493874
Ну и хорошо что это слухи.
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