Вальверде отказался комментировать возможный трансфер Погба в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесте Вальверде отказался комментировать возможный трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в каталонский клуб.

«Погба – отличный игрок, но мы уважаем тех, кто играет в других клубах. У меня нет комментариев для слухов. Это просто слухи.

Всегда говорят о разных футболистах, все эти игроки – хорошие. Мы уважаем их и клубы, в которых они находятся», – сказал Вальверде.

Агент Погба проведет переговоры с «Барселоной». Сумма трансфера – 112 миллионов