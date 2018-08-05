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    Вальверде отказался комментировать возможный трансфер Погба в «Барселону»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесте Вальверде отказался комментировать возможный трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в каталонский клуб.

    «Погба – отличный игрок, но мы уважаем тех, кто играет в других клубах. У меня нет комментариев для слухов. Это просто слухи.

    Всегда говорят о разных футболистах, все эти игроки – хорошие. Мы уважаем их и клубы, в которых они находятся», – сказал Вальверде.

    Агент Погба проведет переговоры с «Барселоной». Сумма трансфера – 112 миллионов

    Источник: Football Espana

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    05.08.2018 13:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 21:31

      Ну и хорошо что это слухи.

      2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 5 августа 2018, 14:43

      ГТ готовит Барсу к сезону, а его пытают на коменты того,что вилами по воде писано.

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 5 августа 2018, 14:39

      Комментировать по сути нечего.обсуждать слухи или незавершенные трансферы не подобает серьезным людям.

      5
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