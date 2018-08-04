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    Вальверде: «Погба – отличный игрок, который находится в отличной команде»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил мнение о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.

    Несмотря на переход из «Баварии» хавбека Артуро Видаля, специалист не стал отрицать, что в этом месяце каталонцы могут приобрести еще одного футболиста в центр поля.

    «Погба – отличный игрок, который находится в отличной команде.

    Мы с уважением относимся к футболистам, которые выступают в других клубах. Я не хочу вдаваться в оценки других игроков.

    У меня нет ключа, чтобы закрывать и открывать двери (прим. – на трансферном рынке). Но мы – «Барселона», и мы открыты, как и все клубы в мире для улучшения команду в сроки, которые считаем подходящими.

    Я не уверен, что будет дальше до конца трансферного рынка, но было бы глупо говорить, что все уже закрыто», – сказал Вальверде.

    Источник: Tribalfootball

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    04.08.2018 13:40
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