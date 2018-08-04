Мората: «Отец сказал мне: «Не волнуйся, у Сарри все форварды забивают много. Это будет твой год»

Нападающий «Челси» Альваро Мората с нетерпением ждет, чтобы начать работу под руководством нового главного тренера команды Маурицио Сарри.

При итальянском специалисте его бывший клуб «Наполи» за три сезона забил 251 гол – больше, чем любая другая команда в Серии А.

«Когда «Челси» объявил о назначении Сарри, отец сказал мне: «Все нападающие у Сарри забивают много, так что не волнуйся. Это будет твой год.

Сейчас настало время стать важным игроком. Забить много мячей, чтобы помочь команде завоевать трофеи и вернуть все, чем наделил меня «Челси» – уверенностью. Они хотят сделать меня лучшим игроком. Я хочу вернуть эту уверенность», – сказал Мората.