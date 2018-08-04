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    Мората: «Отец сказал мне: «Не волнуйся, у Сарри все форварды забивают много. Это будет твой год»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората с нетерпением ждет, чтобы начать работу под руководством нового главного тренера команды Маурицио Сарри.

    При итальянском специалисте его бывший клуб «Наполи» за три сезона забил 251 гол – больше, чем любая другая команда в Серии А.

    «Когда «Челси» объявил о назначении Сарри, отец сказал мне: «Все нападающие у Сарри забивают много, так что не волнуйся. Это будет твой год.

    Сейчас настало время стать важным игроком. Забить много мячей, чтобы помочь команде завоевать трофеи и вернуть все, чем наделил меня «Челси» – уверенностью. Они хотят сделать меня лучшим игроком. Я хочу вернуть эту уверенность», – сказал Мората.

    Источник: Tribalfootball

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    04.08.2018 12:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +806

      тигрик 4 августа 2018, 17:02

      Но для этого надо яйца из .опы вынуть...и наконец забивать 100% мячи

      1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > тигрик 6 августа 2018, 12:54

      блин, мне кажется чего откуда не вынимай...а если обе ноги левые то это диагноз

      0
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 4 августа 2018, 12:27

      друг, твоя отвратная игра с арсеналом стала причиной поражения...о каком лучшем игроке речь, вот тут народ накатывает на смолова мол нюх потерял...да смолов скромняга оказывается. Представьте если бы он после матча с хорватами вышел и сказал: блин, я верю в себя я буду лучшим!!!!
      Так что сорян, но вот я не верю в тебя....не быть тебе ни самым лучшим (до Азара как до Пекина....) и самым красивым тоже не быть (ибо есть Мозес). Так что дружище не в этом клубе и вообще не в этой жизни. Конечно, есть те кто собрался и играет офигительно (тот же Озил), но он и раньше было ничего а вот ты дружочек всегда был пустым местом.

      -1
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