Черчесов – о Головине: «Раньше для меня Монако ассоциировался с шампанским»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, говоря о лимите в РПЛ, привел в пример Александра Головина. 22-летний полузащитник этим летом перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро.

«Даже лимит, который есть сейчас, это ничего. Главное – правильно в клубах работать, доверять футболистам. Головин же есть у нас.

Раньше у меня футбол «Монако» ассоциировался с шампанским. А сейчас «Монако» – это 30 миллионов за Головина.

Что на поле, что за полем футболист сборной должен соответствовать критериям. Вот это надо выдерживать. Поэтому футболист не шампанское поехал пить после провального турнира, а поехал с большим контрактом. Это самое главное. Эти примеры должны футболистов подталкивать», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».