Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов – о Головине: «Раньше для меня Монако ассоциировался с шампанским»

Черчесов – о Головине: «Раньше для меня Монако ассоциировался с шампанским»

4 августа 2018, 06:50
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, говоря о лимите в РПЛ, привел в пример Александра Головина. 22-летний полузащитник этим летом перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро.

«Даже лимит, который есть сейчас, это ничего. Главное – правильно в клубах работать, доверять футболистам. Головин же есть у нас.

Раньше у меня футбол «Монако» ассоциировался с шампанским. А сейчас «Монако» – это 30 миллионов за Головина.

Что на поле, что за полем футболист сборной должен соответствовать критериям. Вот это надо выдерживать. Поэтому футболист не шампанское поехал пить после провального турнира, а поехал с большим контрактом. Это самое главное. Эти примеры должны футболистов подталкивать», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Catastrofa
1533357312
А у некоторых наших футболеров Монако и сейчас ассоциируется с шампанским !
Ответить
insider_retro
1533358463
Александр, скорее приятное исключение на фоне общего футбольного ступора, чем следствие какой-то системы подготовки и инновационных подходов клуба и сборной... А хотелось бы побольше ассоциаций по нашим парням, но заслуженных и по делу, а не распиаренных и пустозвонных!..
Ответить
Писюнидзе
1533360473
А у меня Черчесов ассоциируется с шаурмой. И что теперь?
Ответить
Garrincha58
1533364749
Поэтому футболист не шампанское поехал пить после провального турнира, а поехал с большим контрактом.ха ха Черчесов признает что этот ЧМ тоже провальный
Ответить
Аскорбин
1533364759
Это типа пошутил.
Ответить
Garrincha58
1533364920
надо еще ужесточить лимит и может через пять лет появится еще один Головин на 140 млн населения что за бред они несут эти Черчесовы и Орловы Ловчевы и тд и тп
Ответить
ЮНик
1533365002
Читаешь подобное и старый анекдот вспоминается про отца, у которого было двое умных сыновей, а третий футболист. "Мяч круглый, поле зеленое, земля плоская". Монако-шампанское.
Ответить
VIPded
1533366230
А чего не с Кокориным?
Ответить
zigbert
1533384314
Отеческое наставление.
Ответить
Главные новости
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Все новости
Все новости
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
8
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
Вчера, 11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
Вчера, 11:42
2
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
Вчера, 01:39
4
Виейра нашел работу в Африке
18 августа
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
17 августа
5
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
16 августа
16
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
16 августа
6
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
15 августа
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
14 августа
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14 августа
1
Определен лучший футболист России
14 августа
4
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
14 августа
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
14 августа
17
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
14 августа
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
13 августа
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
13 августа
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
13 августа
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
13 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+