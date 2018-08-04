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    Черчесов – о Головине: «Раньше для меня Монако ассоциировался с шампанским»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, говоря о лимите в РПЛ, привел в пример Александра Головина. 22-летний полузащитник этим летом перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро.

    «Даже лимит, который есть сейчас, это ничего. Главное – правильно в клубах работать, доверять футболистам. Головин же есть у нас.

    Раньше у меня футбол «Монако» ассоциировался с шампанским. А сейчас «Монако» – это 30 миллионов за Головина.

    Что на поле, что за полем футболист сборной должен соответствовать критериям. Вот это надо выдерживать. Поэтому футболист не шампанское поехал пить после провального турнира, а поехал с большим контрактом. Это самое главное. Эти примеры должны футболистов подталкивать», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.08.2018 06:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 15:05

      Отеческое наставление.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 августа 2018, 10:03

      А чего не с Кокориным?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 4 августа 2018, 09:43

      Читаешь подобное и старый анекдот вспоминается про отца, у которого было двое умных сыновей, а третий футболист. "Мяч круглый, поле зеленое, земля плоская". Монако-шампанское.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 августа 2018, 09:42

      надо еще ужесточить лимит и может через пять лет появится еще один Головин на 140 млн населения что за бред они несут эти Черчесовы и Орловы Ловчевы и тд и тп

      1
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 4 августа 2018, 09:39

      Это типа пошутил.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 августа 2018, 09:39

      Поэтому футболист не шампанское поехал пить после провального турнира, а поехал с большим контрактом.ха ха Черчесов признает что этот ЧМ тоже провальный

      -1
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      Рейтинг: +88

      Писюнидзе 4 августа 2018, 08:27

      А у меня Черчесов ассоциируется с шаурмой. И что теперь?

      4
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      Рейтинг: +70532

      insider_retro 4 августа 2018, 07:54

      Александр, скорее приятное исключение на фоне общего футбольного ступора, чем следствие какой-то системы подготовки и инновационных подходов клуба и сборной...
      А хотелось бы побольше ассоциаций по нашим парням, но заслуженных и по делу, а не распиаренных и пустозвонных!..

      9
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 4 августа 2018, 07:35

      А у некоторых наших футболеров Монако и сейчас ассоциируется с шампанским !

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Catastrofa 4 августа 2018, 09:39

      и казино

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