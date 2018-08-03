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    Луческу: «Я счастлив видеть Семака на посту тренера «Зенита». Он собирает команду, способную выиграть РПЛ в этом году»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от выступления петербуржцев в сезоне-2018/19.

    Румынский специалист завил, что счастлив видеть во главе команды Сергея Семака.

    «Я счастлив видеть Семака на посту тренера «Зенита» и очень за него рад. Он отличный тренер, с хорошим опытом. Семак знает, как сделать так, чтобы игроки его любили и уважали. Назначить его тренером было верным решением руководства клуба.

    Он долго работает в чемпионате России и отлично знает всех игроков. Даже тех, кто пришел в прошлом году, например, аргентинский костяк «Зенита». Он собирает команду, которая способна выиграть чемпионат в этом году. Как вы видите, он рассматривает и тех игроков, которых в «Зенит» привел я. Жаль, что Жулиано покинул клуб. Он был одним из лучших и сейчас является лидером «Фенербахче». Но и Эрнани, Мак – отличные игроки уровня «Зенита». Желаю Семаку выиграть чемпионат в этом году. «Зенит» ждал этого очень долго. Настало время брать титул.

    Что касается Лиги Европы, сначала нужно дождаться жеребьевки и увидеть, с какими командами будет играть «Зенит» в групповом этапе после минского «Динамо». В последнее время в Лиге Европы играют сильные команды, она стала намного интереснее и сложнее. Клубы стали воспринимать ее всерьез не только из-за улучшения имиджа турнира, но и из-за призовых. Каждый стремится выиграть Лигу Европы. Посмотрим, с кем будет играть «Зенит», но я уверен, что они смогут выйти в евровесну», – сказал Луческу.

    Источник: Sport24

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    03.08.2018 18:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 3 августа 2018, 21:32

      Да уж, все можно было бы простить Манчини, и 5-е место и аренды Дзюбы и Шатова и неадекватные покупки и нытье в прессе, но продажу Жулиано с его подачи простить нельзя.

      1
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 3 августа 2018, 19:26

      Что-то когда тебя спрашивали, почему ты не выиграл, ты жаловался на недостаток игроков. Игроки все те же, что же поменялось, Мирчу?

      2
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      Рейтинг: +70532

      insider_retro 3 августа 2018, 18:44

      Оказывается, как надо мало для счастья румынского тренера...:))

      8
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 августа 2018, 18:30

      Браво Луческу!.....наконец написал позитивный комент в адрес Зенита )))

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > a-rakhmatov 3 августа 2018, 18:38

      за Эрнани и Мака он хвалит себя, а Семак он говорит собирает новую команду, а где она новая? игроки все те же значит и игра будет такой же невнятной как мы и убедились в первом туре

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