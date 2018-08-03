Луческу: «Я счастлив видеть Семака на посту тренера «Зенита». Он собирает команду, способную выиграть РПЛ в этом году»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от выступления петербуржцев в сезоне-2018/19.

Румынский специалист завил, что счастлив видеть во главе команды Сергея Семака.

«Я счастлив видеть Семака на посту тренера «Зенита» и очень за него рад. Он отличный тренер, с хорошим опытом. Семак знает, как сделать так, чтобы игроки его любили и уважали. Назначить его тренером было верным решением руководства клуба.

Он долго работает в чемпионате России и отлично знает всех игроков. Даже тех, кто пришел в прошлом году, например, аргентинский костяк «Зенита». Он собирает команду, которая способна выиграть чемпионат в этом году. Как вы видите, он рассматривает и тех игроков, которых в «Зенит» привел я. Жаль, что Жулиано покинул клуб. Он был одним из лучших и сейчас является лидером «Фенербахче». Но и Эрнани, Мак – отличные игроки уровня «Зенита». Желаю Семаку выиграть чемпионат в этом году. «Зенит» ждал этого очень долго. Настало время брать титул.

Что касается Лиги Европы, сначала нужно дождаться жеребьевки и увидеть, с какими командами будет играть «Зенит» в групповом этапе после минского «Динамо». В последнее время в Лиге Европы играют сильные команды, она стала намного интереснее и сложнее. Клубы стали воспринимать ее всерьез не только из-за улучшения имиджа турнира, но и из-за призовых. Каждый стремится выиграть Лигу Европы. Посмотрим, с кем будет играть «Зенит», но я уверен, что они смогут выйти в евровесну», – сказал Луческу.