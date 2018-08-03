Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Луческу: «Я счастлив видеть Семака на посту тренера «Зенита». Он собирает команду, способную выиграть РПЛ в этом году»

Луческу: «Я счастлив видеть Семака на посту тренера «Зенита». Он собирает команду, способную выиграть РПЛ в этом году»

3 августа 2018, 18:11
6

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от выступления петербуржцев в сезоне-2018/19.

Румынский специалист завил, что счастлив видеть во главе команды Сергея Семака.

«Я счастлив видеть Семака на посту тренера «Зенита» и очень за него рад. Он отличный тренер, с хорошим опытом. Семак знает, как сделать так, чтобы игроки его любили и уважали. Назначить его тренером было верным решением руководства клуба.

Он долго работает в чемпионате России и отлично знает всех игроков. Даже тех, кто пришел в прошлом году, например, аргентинский костяк «Зенита». Он собирает команду, которая способна выиграть чемпионат в этом году. Как вы видите, он рассматривает и тех игроков, которых в «Зенит» привел я. Жаль, что Жулиано покинул клуб. Он был одним из лучших и сейчас является лидером «Фенербахче». Но и Эрнани, Мак – отличные игроки уровня «Зенита». Желаю Семаку выиграть чемпионат в этом году. «Зенит» ждал этого очень долго. Настало время брать титул.

Что касается Лиги Европы, сначала нужно дождаться жеребьевки и увидеть, с какими командами будет играть «Зенит» в групповом этапе после минского «Динамо». В последнее время в Лиге Европы играют сильные команды, она стала намного интереснее и сложнее. Клубы стали воспринимать ее всерьез не только из-за улучшения имиджа турнира, но и из-за призовых. Каждый стремится выиграть Лигу Европы. Посмотрим, с кем будет играть «Зенит», но я уверен, что они смогут выйти в евровесну», – сказал Луческу.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Семак Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
a-rakhmatov
1533310224
Браво Луческу!.....наконец написал позитивный комент в адрес Зенита )))
Ответить
insider_retro
1533311080
Оказывается, как надо мало для счастья румынского тренера...:))
Ответить
PUZIAKA
1533313571
Что-то когда тебя спрашивали, почему ты не выиграл, ты жаловался на недостаток игроков. Игроки все те же, что же поменялось, Мирчу?
Ответить
Вомбат
1533321163
Да уж, все можно было бы простить Манчини, и 5-е место и аренды Дзюбы и Шатова и неадекватные покупки и нытье в прессе, но продажу Жулиано с его подачи простить нельзя.
Ответить
Главные новости
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Все новости
Все новости
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
21:14
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
4
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
20
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
5
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
7
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+