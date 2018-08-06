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  • РПЛ. «Уфа» разгромила «Анжи» в заключительном матче 2-го тура

РПЛ. «Уфа» разгромила «Анжи» в заключительном матче 2-го тура

6 августа 2018, 19:24
71

В понедельник, 6 августа, в Уфе прошел заключительный матч второго тура российской Премьер-лиги. В нем встретились «Уфа» и испытывающий финансовые трудности в текущем сезоне «Анжи». Ранее сообщалось, что махачкалинцы рисковали не найти деньги на эту выездную игру.

РПЛ. 2-й тур

Уфа – Анжи (Махачкала) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Игбун, 3; 2:0 – Ваньек, 87; 3:0 – Ваньек, 89.

Ахмат (Грозный) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Иванов, 60.

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Паршивлюк, 7.

Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Козлов, 26; 0:2 – Бреев, 38; 0:3 – Козлов, 45+1.

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Шатов, 61

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:2 (0:1)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 6; 1:1 – Классон, 48; 1:2 – Мамаев, 89.

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Черных, 14; 1:1 – Полоз, 52.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Рубин Урал Краснодар Зенит Арсенал Локомотив Спартак
Комментарии (71)
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zubr252
1533365336
Матч ТВ не показывает игру Локомотив-Спартак только на платном канале это называется беспредел . Матч ТВ надо ликвидировать этот канал.как бестолковый
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OfaZavr
1533367281
надеюсь что получиться супер дерби и будет искрометная игра. Вперед Спартак!
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insider_retro
1533370662
Афиша тура внушает оптимизм!.. Второй тур, конечно, не решающий, но некоторые личные противостояния очень даже интересны!..:))
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Gullit 76
1533371670
Дерби последних чемпионов не показать!Точно "позор тв".
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Полная Канистра
1533377003
кандалака козявка а матч тв ведро помойное Вот сегодня включил хотел плавание посмотреть а там КАК ДАМ как всегда дерётся с монголом и который уже раз 1001 наверное. ДОСТАЛИ УЖЕ
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санек26
1533396779
матч тв попутали вообще нашу лигу смотреть за деньги это по моему слишком
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Иван_987
1533398207
Почему все возмущаются отсутствием *бесплатной трансляции?! Почему вы думаете, что вам обязаны что-то бесплатно предоставлять?! *Так-то раньше все равно было не бесплатно, т.к вы "платите" просмотром рекламы.
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lotsman
1533450024
После ажиотажа с ЧМ решили, что все кинутся платить за просмотр матчей РПЛ.
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Serjoga
1533483227
А зачем сейчас нужен канал Матч ТВ? Транслируют бои "почти без правил", шоу (считающих себя такими) аналитиков-знатоков футбола, кинофильмы прокрученные "до дыр", футбольные матчи в записи, но не РПЛ, формулу 1! И НА......МНЕ ТАКОЙ БЕСПЛАТНЫЙ КАНАЛ? Что они популяризируют?
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BAIv
1533491809
Ростов можно поздравить, Валера держит дисциплину ребята играют, результат дают.
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