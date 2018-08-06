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    РПЛ. «Уфа» разгромила «Анжи» в заключительном матче 2-го тура

    В понедельник, 6 августа, в Уфе прошел заключительный матч второго тура российской Премьер-лиги. В нем встретились «Уфа» и испытывающий финансовые трудности в текущем сезоне «Анжи». Ранее сообщалось, что махачкалинцы рисковали не найти деньги на эту выездную игру.

    РПЛ. 2-й тур

    Уфа – Анжи (Махачкала) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Игбун, 3; 2:0 – Ваньек, 87; 3:0 – Ваньек, 89.

    Ахмат (Грозный) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Иванов, 60.

    ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Паршивлюк, 7.

    Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Козлов, 26; 0:2 – Бреев, 38; 0:3 – Козлов, 45+1.

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Шатов, 61

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:2 (0:1)

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 6; 1:1 – Классон, 48; 1:2 – Мамаев, 89.

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Черных, 14; 1:1 – Полоз, 52.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2018 19:24
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    Комментарии70
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 7 августа 2018, 14:20

      Результативность пока хромает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 7 августа 2018, 02:22

      Спартак жжет!!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 августа 2018, 08:39

      Уфе надо было дать отдохнуть вот поэтому и на понедельник матч назначили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 6 августа 2018, 08:37

      Какой длинный тур

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Шумаххер 6 августа 2018, 09:59

      ...согласен с Вами,но так надо ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 августа 2018, 04:32

      Ростов предстал вполне приличной командой, хорошо тренированной, в отличие от коней. Минус в том, что не побежали забивать еще второй и третий, а могли бы. Конская оборона - швах, нападения нет. В ФНЛ собрались, чтоль?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 6 августа 2018, 01:05

      Я посмотрел матч в Грозном пол часа, и был уверен в победе "Ахмата" по судейству - так и случилось - Ахмат в первые пол часа должен был желтых нахватать, и одну красную, в итоге удалили игрока "Енисея" за чисто "формальные" карточки. Пипец, и как это смотреть и жить в этом - популяризация футбола в стране полным ходом, и только вниз...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 6 августа 2018, 00:05

      шо за дичь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 августа 2018, 21:32

      Ужас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 5 августа 2018, 21:32

      Ростовщики сняли свой 1% с коней...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 5 августа 2018, 21:09

      Ростов - Ты просто космос!!!

      4
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