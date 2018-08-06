РПЛ. «Уфа» разгромила «Анжи» в заключительном матче 2-го тура

В понедельник, 6 августа, в Уфе прошел заключительный матч второго тура российской Премьер-лиги. В нем встретились «Уфа» и испытывающий финансовые трудности в текущем сезоне «Анжи». Ранее сообщалось, что махачкалинцы рисковали не найти деньги на эту выездную игру.

РПЛ. 2-й тур

Уфа – Анжи (Махачкала) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Игбун, 3; 2:0 – Ваньек, 87; 3:0 – Ваньек, 89.

Ахмат (Грозный) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Иванов, 60.

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Паршивлюк, 7.

Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Козлов, 26; 0:2 – Бреев, 38; 0:3 – Козлов, 45+1.

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Шатов, 61

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:2 (0:1)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 6; 1:1 – Классон, 48; 1:2 – Мамаев, 89.

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Черных, 14; 1:1 – Полоз, 52.

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