Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва)
Резервный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Материалы

Крылья Советов - Оренбург

05.08.2018, Воскресенье, 16:30 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 2 тур Крылья Советов - Оренбург
Россия. ФНЛ (2017/2018)
29 тур
24 марта, суббота 13:00 Крылья Советов 0:0 Оренбург
11 тур
2 сентября, суббота 16:00 Оренбург 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
26 тур
1 мая, понедельник 15:30 Крылья Советов 1:1 Оренбург
12 тур
31 октября, понедельник 17:00 Оренбург 1:0 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2014/2015)
28 тур
19 апреля, воскресенье 13:00 Крылья Советов 1:0 Оренбург
12 тур
29 сентября, понедельник 14:00 Оренбург 0:1 Крылья Советов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
27 сентября, четверг 16:00 Оренбург 2:4 Крылья Советов
Россия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
6 августа, среда 17:00 Оренбург 2:2
(3:5)п		 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
...
  • ...
    Рейтинг: +18436

    ilichkadr 5 августа 2018, 17:24

    Похоже, что Крылья явно не ожидали такой прыти от Оренбурга.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +987

    Mirak92 5 августа 2018, 17:22

    Воооот это да))браво дельфины)

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 