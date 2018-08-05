Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Оренбург
Крылья Советов - Оренбург: обзор матча 05 августа 2018
Крылья Советов
05.08.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Оренбург
26'
А. Козлов
38'
С. Бреев
45+1'
А. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Оренбург
Желтая карточка
А. Соболев
89'
68'
Желтая карточка
Г. Чиркин
Замена
А. Соболев
️️️️
С. Мияилович
66'
63'
Замена
А. Кулишев
️️️️
С. Бреев
62'
Желтая карточка
А. Сутормин
Замена
П. Яковлев
️️️️
В. Полуяхтов
60'
53'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Д. Попович
Замена
Е. Башкиров
️️️️
С. Корниленко
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
А. Козлов
Пас отдал
Д. Попович
38'
ГОЛ! 0:2!
С. Бреев
Пенальти не реализован!
С. Мияилович
37'
36'
Желтая карточка
А. Козлов
33'
Желтая карточка
С. Бреев
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Козлов
Пас отдал
А. Ойеволе
20'
Замена
М. Сиваков
️️️️
Д. Андреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
22
Срджан Мияилович
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
2
Силвие Бегич
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
3-3-2-1
22
Мияилович
4
Чичерин
30
Надсон
90
Бурлак
2
Полуяхтов
64
Ланин
31
Зотов
31
Ткачук
11
Чочиев
12
Корниленко
4-1-3-1
39
Фролов
11
Сутормин
58
Ойеволе
15
Андреев
32
Терехов
8
Афонин
23
Бреев
8
Чиркин
22
Попович
32
Козлов
12
Корниленко
44
Башкиров
44
Башкиров
12
Корниленко
2
Полуяхтов
91
Яковлев
91
Яковлев
2
Полуяхтов
22
Мияилович
7
Соболев
7
Соболев
22
Мияилович
23
Бреев
32
Кулишев
32
Кулишев
23
Бреев
22
Попович
7
Чуканов
7
Чуканов
22
Попович
15
Андреев
3
Сиваков
3
Сиваков
15
Андреев
Остались в запасе
Крылья Советов
Оренбург
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Крылья Советов - Оренбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян (Москва)
Валентин Мурашов (Москва)
Резервный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Крылья Советов
Оренбург
«Оренбург» – «Балтика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
11:50
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
10:34
3
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
00:14
7
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
Вчера, 22:37
4
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
10:34
3
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
00:14
7
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
Вчера, 22:37
4
Тренер «Крыльев» Булатов объяснил 0:3 от «Ростова»
Вчера, 22:10
Обзор матча «Ростов» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:25
1
«Оренбург» – «Балтика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
11:50
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
Вчера, 12:43
РПЛ: шансы «Оренбурга» и «Балтики» на победу в матче 15-го тура
Вчера, 09:16
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+