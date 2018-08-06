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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Помощники:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область)
Резервный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Материалы

Динамо - Рубин

03.08.2018, Пятница, 19:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 2 тур Динамо - Рубин Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
30 апреля, понедельник 14:00 Динамо 0:0 Рубин
14 тур
21 октября, суббота 16:30 Рубин 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
9 апреля, суббота 19:30 Рубин 4:1 Динамо
9 тур
21 сентября, понедельник 19:00 Динамо 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
30 ноября, воскресенье 16:00 Рубин 1:1 Динамо
11 тур
27 октября, понедельник 20:30 Динамо 0:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
23 марта, воскресенье 13:30 Динамо 0:0 Рубин
10 тур
26 сентября, четверг 20:30 Рубин 2:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
1 декабря, суббота 13:30 Динамо 3:0 Рубин
4 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Кубок (2011/2012)
Финал
9 мая, среда 15:00 Динамо 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 15:00 Динамо 1:1 Рубин
32 тур
26 ноября, суббота 18:30 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
24 октября, понедельник 20:00 Динамо 0:2 Рубин
13 тур
14 июня, вторник 21:00 Рубин 3:0 Динамо
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
13 ноября, суббота 19:00 Динамо 2:2 Рубин
14 тур
24 июля, суббота 21:00 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 18:15 Динамо 0:3 Рубин
5 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Рубин 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2008
21 тур
14 сентября, воскресенье 16:00 Рубин 1:0 Динамо
7 тур
25 апреля, пятница 19:00 Динамо 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Динамо 0:1 Рубин
15 тур
1 июля, воскресенье 19:00 Рубин 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Рубин 0:1 Динамо
11 тур
19 июля, среда 00:00 Динамо 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Рубин
7 тур
30 апреля, суббота 16:00 Рубин 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
25 сентября, суббота 00:00 Рубин 2:2 Динамо
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
9 августа, суббота 00:00 Рубин 2:1 Динамо
9 тур
18 мая, воскресенье 00:00 Динамо 0:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +213

    nik_59 3 августа 2018, 20:12

    А по-русски фамилии нельзя писать? Хотя бы, как в составах команд.

    6
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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 3 августа 2018, 19:43

    особо не болею за Динамо, но желаю команде выход из глубокого кризиса...

    2
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 > Koshkin@myshkyn 3 августа 2018, 21:23

    Подзатянулся что то

    0
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    Рейтинг: +1934

    семёнычев > Koshkin@myshkyn 3 августа 2018, 21:32

    Костолом Хохлов прививает свой стиль...

    0
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