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Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Помощники:
Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва)
Резервный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Материалы

Зенит - Арсенал

04.08.2018, Суббота, 16:30 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 2 тур Зенит - Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
22 апреля, воскресенье 14:00 Арсенал 3:3 Зенит
13 тур
15 октября, воскресенье 19:00 Зенит 0:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье 19:30 Зенит 2:0 Арсенал
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Арсенал 0:5 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
26 апреля, воскресенье 18:30 Зенит 1:0 Арсенал
1 тур
2 августа, суббота 19:00 Арсенал 0:4 Зенит
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
29 октября, среда 19:00 Зенит 2:3 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +87

    Кобальт 4 августа 2018, 19:16

    Возврат в команду Шатова и Дзюбы приветствую!

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 4 августа 2018, 18:27

    вратарь знатно зевнул...

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    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru 4 августа 2018, 17:10

    ...думаю: и одного хватит.

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 4 августа 2018, 16:14

    хороший будет матч, Арсенал Т крепкий орешек...

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    Рейтинг: +91

    Гарриc 4 августа 2018, 12:20

    Думаю команды забьют сегодня не менее 4 голов на двоих !

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 > Гарриc 4 августа 2018, 18:06

    Перегнул

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