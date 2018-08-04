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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Арсенал
Зенит - Арсенал: обзор матча 04 августа 2018
Зенит
04.08.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
61'
О. Шатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Арсенал
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Л. Паредес
90'
+2
90'
Желтая карточка
Г. Григалава
Замена
С. Дриусси
️️️️
Д. Кузяев
81'
77'
Замена
Я. Ивакин
️️️️
Э. Кангва
Желтая карточка
Э. Набиуллин
76'
67'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Д. Лесовой
Замена
Э. Ригони
️️️️
Р. Мак
62'
ГОЛ! 1:0!
О. Шатов
61'
56'
Замена
Г. Костадинов
️️️️
К. Берхамов
Желтая карточка
Л. Паредес
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
27
Олег Шатов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
14
Анри Хагуш
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Горан Чаушич
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Лунев
3
Набиуллин
32
Мевля
20
Иванович
8
Смольников
5
Паредес
16
Нобоа
14
Кузяев
21
Мак
27
Шатов
22
Дзюба
4-1-4-1
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
88
Григалава
14
Хагуш
23
Чаушич
10
Кангва
11
Ткачев
7
Берхамов
88
Лесовой
23
Горбатенко
5
Паредес
5
Краневиттер
5
Краневиттер
5
Паредес
14
Кузяев
9
Дриусси
9
Дриусси
14
Кузяев
21
Мак
24
Ригони
24
Ригони
21
Мак
10
Кангва
20
Ивакин
20
Ивакин
10
Кангва
7
Берхамов
70
Костадинов
70
Костадинов
7
Берхамов
88
Лесовой
77
Бакаев
77
Бакаев
88
Лесовой
Остались в запасе
Зенит
Арсенал
33
Илья Скроботов
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
27
Артем Мингазов
ОП
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
33
Илья Скроботов
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
27
Артем Мингазов
ОП
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Зенит - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Андрей Болотенков (Москва)
Резервный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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