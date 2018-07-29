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  • Иванович: «Все думают о стадионах ЧМ-2018, а мы в РПЛ играем на таком поле, как в Тюмени...»

Иванович: «Все думают о стадионах ЧМ-2018, а мы в РПЛ играем на таком поле, как в Тюмени...»

29 июля 2018, 17:52
11

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после матча первого тура РПЛ против «Енисея» (2:0) посетовал на состояние газона в Тюмени. Оно не понравилось сербу.

«Согласен с Сергеем Семаком — поле тяжелое. Сейчас до сих пор все думают о чемпионате мира, об этих великолепных стадионах. А нам приходится играть на этом поле…

Но важно, что даже на нем мы показали достаточно качественный футбол и выиграли», – сказал игрок.

Иванович участвовал в чемпионате мира-2018 (провел два матча).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Енисей Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (11)
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vladik12
1532876042
Ну езжай в свою Сербию играть. Наверняка стадион команды "Напердак" оснащен газоном изумрудного качества.
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порт
1532877389
Будет осень, будет ещё хуже.
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klyukin
1532882284
надо жать несмотря на качество полей!
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alp
1532882597
вот поразительно... в германии, италии, англии итд - стадики все эгегей огого! но почему то там содержание подобных сооружений подьемно среднему клубу лиги, а у нас это писец как дорого... парадокс под названием коррупция..
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FanatSerj
1532883757
не псы Ваня, в Красноярске сейчас крытый строиться.
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mihail200606
1532886172
ну славик... что ты хотел,...россия..
Ответить
sergey610
1532886826
Это токмо начало.
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