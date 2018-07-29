Иванович: «Все думают о стадионах ЧМ-2018, а мы в РПЛ играем на таком поле, как в Тюмени...»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после матча первого тура РПЛ против «Енисея» (2:0) посетовал на состояние газона в Тюмени. Оно не понравилось сербу.

«Согласен с Сергеем Семаком — поле тяжелое. Сейчас до сих пор все думают о чемпионате мира, об этих великолепных стадионах. А нам приходится играть на этом поле…

Но важно, что даже на нем мы показали достаточно качественный футбол и выиграли», – сказал игрок.

Иванович участвовал в чемпионате мира-2018 (провел два матча).

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