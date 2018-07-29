Семак вернул «Зенит» Луческу. Дзюба – герой

Когда находишь новичков у себя самого.

Новый состав «Зенита» – полное возвращение к старым традициям. Из звездных легионеров от Манчини в основном составе остался только Паредес. Как и в предыдущем сезоне, сейчас ему дают ключевую роль в организации распасовок. Интерес в том, кто выходит на остальных позициях.

Ниже – несколько фактов о «Зените» Семака, который очень напоминает возвращение к прошлому.

1. В стартовом составе «Зенита» пять игроков, которые вернулись из аренд. Эрнани был в «Сент-Этьене», Мак – в ПАОКе. Нобоа, Шатов и Дзюба развивались в российских командах. Некоторым удалось даже забить команде, которой они принадлежат. Четверо из них были лидерами в «Зените» Мирчи Луческу.

2. За половину сезона Премьер-лиги в «Зените» Манчини нападающий Артем Дзюба забил ровно один мяч. В одной игре «Зенита» Семака российский форвард сразу повлиял на результат и отметился победным голом. В моменте со вторым мячом с его скидки началась победная атака. Зато Заболотный вышел на замену только в концовке.

3. Семак дает шанс каждому. Набиуллин сидел на скамейке половину сезона и сыграл только две игры чемпионата. Встреча с «Енисеем» открыла Набиуллину место в старте, а в запас из «Зенита-2» вернулся даже Александр Анюков.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 29 июля 2018 г.

«Зенит» выиграл у «Енисея» в Тюмени, где красноярцы пока проводят домашние матчи. Артем Дзюба вчера встречался с Путиным, пролетел кучу километров, а сегодня стал героем. Кажется, главное отличие «Зенита» Семака от коллектива его предшественника в том, что клуб научился забивать соперникам с плотной обороной, а игроки теперь преодолевают самих себя. Здесь больше не избавляются от футболистов пачками и стремятся создать что-то крепче, чем состав из легионеров.

Текстовый онлайн матча «Енисей» – «Зенит»