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    Семак вернул «Зенит» Луческу. Дзюба – герой


    3
    Голосов: 13
    29.07.2018 16:00
    Когда находишь новичков у себя самого.

    Новый состав «Зенита» – полное возвращение к старым традициям. Из звездных легионеров от Манчини в основном составе остался только Паредес. Как и в предыдущем сезоне, сейчас ему дают ключевую роль в организации распасовок. Интерес в том, кто выходит на остальных позициях.

    Ниже – несколько фактов о «Зените» Семака, который очень напоминает возвращение к прошлому.

    1. В стартовом составе «Зенита» пять игроков, которые вернулись из аренд. Эрнани был в «Сент-Этьене», Мак – в ПАОКе. Нобоа, Шатов и Дзюба развивались в российских командах. Некоторым удалось даже забить команде, которой они принадлежат. Четверо из них были лидерами в «Зените» Мирчи Луческу.

    2. За половину сезона Премьер-лиги в «Зените» Манчини нападающий Артем Дзюба забил ровно один мяч. В одной игре «Зенита» Семака российский форвард сразу повлиял на результат и отметился победным голом. В моменте со вторым мячом с его скидки началась победная атака. Зато Заболотный вышел на замену только в концовке.

    3. Семак дает шанс каждому. Набиуллин сидел на скамейке половину сезона и сыграл только две игры чемпионата. Встреча с «Енисеем» открыла Набиуллину место в старте, а в запас из «Зенита-2» вернулся даже Александр Анюков.

    «Зенит» выиграл у «Енисея» в Тюмени, где красноярцы пока проводят домашние матчи. Артем Дзюба вчера встречался с Путиным, пролетел кучу километров, а сегодня стал героем. Кажется, главное отличие «Зенита» Семака от коллектива его предшественника в том, что клуб научился забивать соперникам с плотной обороной, а игроки теперь преодолевают самих себя. Здесь больше не избавляются от футболистов пачками и стремятся создать что-то крепче, чем состав из легионеров.

    Текстовый онлайн матча «Енисей» – «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +17

      rumbinaddd 31 июля 2018, 08:03

      дзюба герой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6945

      mamba9090909 30 июля 2018, 16:47

      Лично для меня, и Дзюба, и Шатов остаются редисками, нехорошими человеками, иудами.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +9737

      САДЫЧОК 30 июля 2018, 12:03

      Настало время Дзюбофилов и дзюболюбов ! По сути он кем был тем и остался ! А последний матч против хорватов провалил! И Черчесов во время его убрал !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67332

      portero 30 июля 2018, 09:53

      с выходом Кузяева забили оба гола, первый Дзюба добил после удара Кузяева, второй он сам положил.
      приоритеты можно и так поставить.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 30 июля 2018, 02:20

      Думаю У Сережи получится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 29 июля 2018, 23:25

      Хорошая командная игра.Похоже даже игнорируется поднятая дзюбоидная рука.Игроки пытаются думать,а не искать поднятую руку.Кажется в этом составе без руки игра была бы интересней. Все же много бесподных навесов . Побольше бы скорости и проникающих скоростных передач. От дерева мяч все же отскочил-деваться было некуда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 29 июля 2018, 22:25

      семаку удачи !!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Zigagurt 29 июля 2018, 22:14

      Просто красавцы

      3
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 29 июля 2018, 20:38

      Ну теперь деревяшка везде героем будет!Вы рехнулись чо ли-Енисей ***!Ни хера ни Реал и даже не Спартак с Локо!

      -2
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      Рейтинг: +6309

      Добрый Бобер 29 июля 2018, 20:00

      Ну всё, "Зенит" - чемпион. Можем расходиться.

      0
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