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    Сборная России встретилась с Путиным. Шутки Дзюбы, мяч без слежки, злость Гамовой


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    Голосов: 12
    28.07.2018 18:16
    Что произошло в Кремле.

    Все началось еще в «Монако». Саня Головин подписал контракт с новым клубом, сделал роскошное селфи на Лазурном берегу, пожал руку Фалькао и метнулся в аэропорт. В другой ситуации французы сошли бы с ума от лишних перелетов. Но у полузащитника была суперуважительная причина – сборная России встречалась с президентом.

    Путин задержал церемонию на 62 минуты, хотя находился на территории Кремля. Дело в 1030-летии крещения Руси, в честь которого прошел молебен и другие религиозные мероприятия. Команда не расстроилась – лишний час в главном зале страны не удручает.

    Дальше случилось награждение. Футболисты получили звание Заслуженных мастеров спорта. Персонал – Заслуженных тренеров России. Отдельные награды достались Акинфееву с Игнашевичем (орден Почета) и Станиславу Черчесову (орден Александра Невского). Некоторые взяли слово и обратились к президенту, народу и вообще всем.

    Сборная ответила Путину своим презентом – формой с автографами всей команды и сувенирным мячом. Недавно в подарке от президента России Дональду Трампу нашли чип. Но Станислав Саламович заверил: «Мы подарили мяч с нашими фотографиями и подписями, без прослушивающих устройств». А если Черчесов говорит – значит так и есть.

    Владимир Владимирович сказал, что сборная вернула надежду в российский футбол. Это один из тех случаев, которая в банальной фразе заложен искренний посыл. Все от матча с Саудовской Аравией до встречи в Кремле действительно прошло как надо.

    Из неприятного прилетела лишь точечная реакция со стороны. Некоторые спортсмены не очень поняли, почему футбольная сборная получила ЗМС всего лишь за 1/4 финала.

    «Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание заслуженного мастера спорта, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!

    Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают. За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава, но мы же команда! Свое звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и тоже выходила играть!

    P. S. Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта» (волейболистка Екатерина Гамова)

    «Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича – его воля и право. Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды» (бывший теннисист Евгений Кафельников)

    В законе прописан пункт, когда это звание можно давать не за спортивные результаты, а на усмотрение главы государства. После праздника на чемпионате мира и рассматривать нечего.

    66 неудобных вопросов о будущем русского футбола

    Нас ждет просто офигенный сезон РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт РФС
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 12
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +305

      Strig 31 июля 2018, 13:46

      Дело было вечером - делать было нечего.

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 30 июля 2018, 23:15

      теперь становится ясно почему он так сделал))

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 30 июля 2018, 23:15

      Путин на фото по моему в гавно!!!

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 30 июля 2018, 22:58

      вот они блеять))))жалкие мастера спорта в России!!!тьфу...сами себя куесосят и выставляют на посмешище!!!красавцы какие!!!не нарадуюсь))

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 30 июля 2018, 18:18

      Да, конечно "герои"... Так нельзя...

      1
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 30 июля 2018, 14:33

      Перебор с наградой вышло, согласен, хотя радовался за сборную неимоверно! Дали бы МСМК и ладно, а так...

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      Рейтинг: +846

      sined1951 30 июля 2018, 12:24

      Прочитал кучу негативных отзывов и считаю их несправедливыми. Чемпионаты мира по футболу давно уже стали самыми престижными соревнованиями в мире. По популярности они давно обогнали Олимпийские игры и чемпионаты мира по другим видам спорта. В нашей стране конкурировать с футболом может только хоккей. То, что наши игроки сыграли хорошо, "прыгнули выше головы", доставили радость миллионам наших болельщиков, очень большое достижение. Они достойны поощрения. И не надо смотреть в регламенты о награждениях, выход в четверть на ЧМ по футболу сродни призерам ОИ.

      -1
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      Рейтинг: +2389

      serglider > sined1951 30 июля 2018, 20:37

      Да в России уже давно никто не на что не смотрит! Офицерские звания дают блатоте на раз-два... 30 лет от роду, а уже полковник... еще нет 40, а уже в "хенеральских" погонах шеголяет... Что же в спорте так не сделать? Теперь за выход в 1/4 ЧМ надо ВСЕМ ВСЕГДА давать ЗМС, потому что формулировок "популярный вид спорта" (или "непопулярный") в регламенте награждения НЕТ! Либо нужно менять регламент, деля виды спорта на популярные и не очень... А "поощрение" им естесственно уже выплатили, если бы выиграли ЧМ сумма "поощрения" футболистам и тренерам составила порядка миллиарда рублей! "Смешная" сумма, когда в правительстве ноют, что денег на пенсии в бюджете нет...

      1
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович > sined1951 30 июля 2018, 21:23

      Согласен с вами.

      -2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > sined1951 30 июля 2018, 23:00

      они даже на домашнем турнире не прыгнули выше головы!!!в групповых так же бы обосрались если бы участвовали!!!дядя вы чего городите???у них зарплаты **************,какие им еще титулы)))видимо вы очень стары и вас такой мизерный результат прям разрадовал!)))****** одним словом!

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 30 июля 2018, 09:01

      В советское время (могу судить) звание ЗМС означало бы многое,
      Лауреатов приравняли бы ,ну почти,к космонавтам.
      Тогда сильно баловать нечем было ,ну плюс орден.Что то материальное : квартира ,машина или деньги - это было редкость ,но бывало...
      А сегодня? ............Эйфория пройдет,все устаканится ,ребятки посмотрят на значёчки ,вздохнут и подумают ,а что при сегодняшней жизни ,дикага капитализма мне это дает? Нам бы денюжков да поболее....
      В других видах спорта ,где деньги далеко не такие ,как в футболе ,медали продают....
      ps Подытожим ....А не дай бог в след.раз дойдут до финала?
      Догадайтесь с одного раза ,что ждет ребятишек?

      4
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      Рейтинг: +2389

      serglider > alex1951 30 июля 2018, 20:57

      Ага... то-то в Союзе у спортсменов уровень жизни и "льготы" как у космонавтов были? Ерунду писать не нужно! Тем более, что бабки футболерам и тренерам за ЧМ заплатили! А если они просадят их в Монте-Карло на бухло, кто кроме футболеров будет виноват, что после футбольной карьеры у большенства тачка, хата и значки с медальками останутся... Давайте теперь всех чемпионов будем купать в деньгах! Тем более, что многократных чемпионов Мира и Европы в стране не так уже и много, почему "доход" писателя, художника, архитектора зависит от его востребованности и рыночного спроса, так же должно быть и у спортсмена - выиграл, стал популярным и узнаваемым - продовай себя! Снимайся в рекламе, пиши книги и учебные пособия, выпускай видеокурсы... веди рублику на ТВ... наконец есть ютуб, инстаграмм, группы в контакте... будет капать денежка в зависимости от таланта и востребованности у фанатов... Так нет же! Выиграл медальку - сел на пятую точку и ноет, - Баааблааа мааалооо...

      -2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > serglider 30 июля 2018, 21:31

      Какой то ералаш..Ты,это .спокойно,без фанатизма...
      Чё сказать то хотел? Покороче только...

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > alex1951 30 июля 2018, 23:04

      верно глаголишь!!!у нас уже в порядке вещей раздуть из мухи слона,а потом его боготворить!)вся суть стада!аж бесит...сами же суки создают жалостливый образ в стране!

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider > alex1951 5 августа 2018, 21:33

      Если коротко, то деньги спортсменам нужно зарабатывать не из казны (налогов россиян), а % с продажи билетов, именных футболок, рекламных контрактов, мемуаров и т. д. и т.п. Так понятно излагаю? А в России с нищебродов - россиян содрали налоги половину потратили на Олимпиаду, стадионы, гонорары спортсменам, на кино, на полет в сторону Марса, переименование "милиции" в "полицию" и другую хрень... ФСБ, МВД, ВПК... Потом подсчитали - а на науку, врачей и учителей то совсем мало осталось! А давайте введем еще налоги, повысим сборы на загранпаспорта, курорты, водку и еще чего-нибудь... потом купим долговые бумаги США и будем по новой ныть, что бабок в очередной раз в стране обрез...

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > serglider 5 августа 2018, 23:13

      Тут ведь как...
      Меня агитировать не стоит.
      А свои мысли отошли ,ну ,хотя бы Жириновскому - он там Главный борец за справедливость...

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 30 июля 2018, 08:02

      Гамова права.
      Стали разбрасываться орденами, будто это похвальная грамота в школе.
      Какие они, блин, герои? Полубоги, получающие миллионы, живущие в дворцах... Сразу бы Героя России давали, чё мелочиться...

      5
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Danish Dynamite 30 июля 2018, 23:06

      Жалкий Путя собирает голоса для следующих выборов,тем самым создав соответствующий образ сборной и рашки в целом!)позорище!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      Mihal822 30 июля 2018, 06:12

      ЗМС Игнашевичу!!!????? За что ??? За автогол???? За то что он срубил ургвайского игрока, и если бы не судья, нам бы били пенальти! Да и в общем он уже давно не впечатляет, как в сборной , так и в клубе! Может быть это просто уважение к возрасту?) Я просто в х...ею с нашего главнокомандующего! По другому и не скажешь!

      2
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      ...
      Рейтинг: +210

      azar80 > Mihal822 30 июля 2018, 21:06

      или Федьке Лопыреву за его исполнение пенальти

      3
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      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > Mihal822 30 июля 2018, 21:09

      Игнашевичу можно было как раз дать за "суммарные" спортивные заслуги))) Неоднократно выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок РФ, еврокубок... плюс уходит из большого спорта... А вот Кутепову, Здобнину, Смолову и т.д. зачем давать ЗМС? Эти теперь лет 12 будут проваливать отборы на ЧМ и ЧЕ и наврядли что-то еще выиграют... Вот и будут в стране с десяток ЗМС которые НИЧЕГО в своей карьере не выиграли))) Смееешно...

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Mihal822 30 июля 2018, 23:08

      Жалкиеее они все!)

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > azar80 30 июля 2018, 23:08

      это ваще топ игрок уровня бог))))

      -1
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      Рейтинг: +46

      Mihal822 > serglider 31 июля 2018, 06:29

      Солидарен с Вами!

      0
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      Рейтинг: +46

      Mihal822 > MU-fanatic 31 июля 2018, 06:32

      Самедов уже бегает хвастется наличием ЗМС, хотя ни одного стандарта толуом не смог оформить, да мало того , хотя бы просто мяч в нужное направление отправил!)

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Mihal822 31 июля 2018, 15:17

      ЖАЛКИЕЕЕ ЛЮДИШКИ)))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Mihal822 31 июля 2018, 15:18

      обидно,что народ наш отупел в край и потерял былую объективность!!!вирус ПВВ всех заразил)))

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      ...
      Рейтинг: +46

      Mihal822 > MU-fanatic 1 августа 2018, 04:14

      Слава богу пока еще не всех...)

      1
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