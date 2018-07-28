Сборная России встретилась с Путиным. Шутки Дзюбы, мяч без слежки, злость Гамовой

Что произошло в Кремле.

Все началось еще в «Монако». Саня Головин подписал контракт с новым клубом, сделал роскошное селфи на Лазурном берегу, пожал руку Фалькао и метнулся в аэропорт. В другой ситуации французы сошли бы с ума от лишних перелетов. Но у полузащитника была суперуважительная причина – сборная России встречалась с президентом.

Путин задержал церемонию на 62 минуты, хотя находился на территории Кремля. Дело в 1030-летии крещения Руси, в честь которого прошел молебен и другие религиозные мероприятия. Команда не расстроилась – лишний час в главном зале страны не удручает.

Дальше случилось награждение. Футболисты получили звание Заслуженных мастеров спорта. Персонал – Заслуженных тренеров России. Отдельные награды достались Акинфееву с Игнашевичем (орден Почета) и Станиславу Черчесову (орден Александра Невского). Некоторые взяли слово и обратились к президенту, народу и вообще всем.

Сборная ответила Путину своим презентом – формой с автографами всей команды и сувенирным мячом. Недавно в подарке от президента России Дональду Трампу нашли чип. Но Станислав Саламович заверил: «Мы подарили мяч с нашими фотографиями и подписями, без прослушивающих устройств». А если Черчесов говорит – значит так и есть.

Владимир Владимирович сказал, что сборная вернула надежду в российский футбол. Это один из тех случаев, которая в банальной фразе заложен искренний посыл. Все от матча с Саудовской Аравией до встречи в Кремле действительно прошло как надо.

Из неприятного прилетела лишь точечная реакция со стороны. Некоторые спортсмены не очень поняли, почему футбольная сборная получила ЗМС всего лишь за 1/4 финала.

«Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание заслуженного мастера спорта, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают. За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава, но мы же команда! Свое звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и тоже выходила играть! P. S. Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта» (волейболистка Екатерина Гамова)

«Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича – его воля и право. Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды» (бывший теннисист Евгений Кафельников)

В законе прописан пункт, когда это звание можно давать не за спортивные результаты, а на усмотрение главы государства. После праздника на чемпионате мира и рассматривать нечего.

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