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РПЛ. «Анжи» победил «Урал» в первом матче РПЛ-2018/19

28 июля 2018, 18:26
17

«Анжи» в гостях обыграл «Урал» в стартовом матче первого тура РПЛ сезона-2018/19.

Единственный гол, принесший махачкалинцам победу, забил полузащитник Пол Антон на 83-й минуте.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Урал (Екатеринбург) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Антон, 83.

«Урал»: Годзюр, Меркулов (Юсупов, 87), Кулаков, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев (Евсеев, 63), Эль Кабир, Ильин.

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Тетрашвили, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Рабиу, Чайковский (Антон, 68), Ахъядов (Маркелов, 56), Мохаммад (Агаларов, 80).

Предупреждения: Динга, 90+3 – Гиголаев, 24; Тетрашвили, 41; Рабиу, 52; Маркелов, 72;

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Анжи
Комментарии (17)
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x-x-x-x-x
1532791615
С победой Анжииии!!!!
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a-rakhmatov
1532792008
Урал совсем сдал.....
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BAIv
1532792076
отстояли минут 70 , а потом начали бегать и в атаку . 3 очка
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Обер-КанцлерЪ
1532792398
Урал в ФНЛ с такой "игрой" !
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OfaZavr
1532792874
неожиданно, думал для Урала не составит особых проблем справиться с нынешним Анжи.
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paracetamol
1532793539
Я правильно понял, что Урал обкакался, или ошибся?
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insider_retro
1532794453
Безденежные выиграли у нЕмощных... Уральцы ещё не раз пожалеют о таком старте...
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Мары
1532798823
Вот и вторая неожиданность, после победы ЦСКА в суперкубке.
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Сильвербой
1532799248
Очень неожиданно, Анжи можно только поздравить!
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zigbert
1532803236
Кто бы мог подумать. Анжи проявил характер.
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