РПЛ. «Анжи» победил «Урал» в первом матче РПЛ-2018/19

«Анжи» в гостях обыграл «Урал» в стартовом матче первого тура РПЛ сезона-2018/19.
Единственный гол, принесший махачкалинцам победу, забил полузащитник Пол Антон на 83-й минуте.
Россия. РПЛ. 1-й тур
Урал (Екатеринбург) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Антон, 83.
«Урал»: Годзюр, Меркулов (Юсупов, 87), Кулаков, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев (Евсеев, 63), Эль Кабир, Ильин.
«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Тетрашвили, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Рабиу, Чайковский (Антон, 68), Ахъядов (Маркелов, 56), Мохаммад (Агаларов, 80).
Предупреждения: Динга, 90+3 – Гиголаев, 24; Тетрашвили, 41; Рабиу, 52; Маркелов, 72;
Источник: Бомбардир.ру