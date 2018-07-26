Ханни: «Во Франции и Бельгии люди знают о России только то, что она далеко и что здесь холодно и опасно»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о своих мыслях перед переездом в Россию.

– Вы говорили, что перед переездом в Россию у вас были некоторые опасения. Почему?

– Думаю, это нормально, если ты ни разу не бывал в России. Во Франции и Бельгии люди знают о вашей стране только, что она далеко, и здесь холодно и опасно. Когда я говорю, что лететь до Москвы всего три часа, удивляются — для них это настоящий сюрприз.

Они думают, чтобы добраться до России, нужно никак не меньше 10 часов провести в самолете. Не знаю, откуда такая информация, но вот так они видят Россию.

– Вы тоже думали, что добираться в Москву будете полдня, а на каждом шагу вас ждет опасность?

– Ну, что касается расстояния – я-то знал, что Россия не так далеко. Что до опасности – не люблю заранее себе что-то придумывать. Если я не увидел этого своими глазами, то не стану утверждать.

Тем не менее, Россия – новая страна для меня, новое начало. И потому некоторые опасения все-таки были.

– Как обстоит дело сейчас?

– Я прожил в Москве чуть больше четырех месяцев. Это отличный город, здесь хорошие люди. Мне все очень нравится. Никаких проблем нет.

Живу в доме недалеко от нашей базы в Тарасовке. У меня есть водитель.