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  • Ханни: «Во Франции и Бельгии люди знают о России только то, что она далеко и что здесь холодно и опасно»

Ханни: «Во Франции и Бельгии люди знают о России только то, что она далеко и что здесь холодно и опасно»

26 июля 2018, 23:49
18

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о своих мыслях перед переездом в Россию.

– Вы говорили, что перед переездом в Россию у вас были некоторые опасения. Почему?

– Думаю, это нормально, если ты ни разу не бывал в России. Во Франции и Бельгии люди знают о вашей стране только, что она далеко, и здесь холодно и опасно. Когда я говорю, что лететь до Москвы всего три часа, удивляются — для них это настоящий сюрприз.

Они думают, чтобы добраться до России, нужно никак не меньше 10 часов провести в самолете. Не знаю, откуда такая информация, но вот так они видят Россию.

– Вы тоже думали, что добираться в Москву будете полдня, а на каждом шагу вас ждет опасность?

– Ну, что касается расстояния – я-то знал, что Россия не так далеко. Что до опасности – не люблю заранее себе что-то придумывать. Если я не увидел этого своими глазами, то не стану утверждать.

Тем не менее, Россия – новая страна для меня, новое начало. И потому некоторые опасения все-таки были.

– Как обстоит дело сейчас?

– Я прожил в Москве чуть больше четырех месяцев. Это отличный город, здесь хорошие люди. Мне все очень нравится. Никаких проблем нет.

Живу в доме недалеко от нашей базы в Тарасовке. У меня есть водитель.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ханни Софьян
Комментарии (18)
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belrus21
1532640580
Дума, ЧМ уменьшил число лиц, пугающихся Россию
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Blossiya
1532640732
Ну у большинства россиян представления о Бельгии ограничиваются ...ничем вовсе, а о Франции - походом Наполеона 1812, бистро, духами, Эйфелевой башней и "черным" Парижем. Так что квиты в области познаний друг о друге))) Удачи в Спартаке и познании России!
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spam2009
1532652800
ну вообще они правы. У нас холодно и местами опасно
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Мары
1532664404
Вот так вот обоюдные страхи и опасения проводят шлагбаум в отношении людей разных стран.
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АртурZaСМ
1532669587
Я не пойму в Европе, что не изучают географию? карта Земли не? не в курсе?
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ItalianFootball
1532674822
И приз в номинации "Золотые Шоры" уходиииииит......
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zigbert
1532675004
Проверку холодом он выдержал ,остальное приложится.
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Супервайзер
1532676220
Многие не весьма образованные американцы (цветные особенно) полагают, что всё, кроме Англии, Франции, Испании и Италии, в Европе и в Азии- это Россия. Германия (!!!) тоже, по их мнению, Россия. Вот так вот.
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Blossiya
1532676308
Кстати, ВВП Бельгии сравнялся с ВВП России.
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OfaZavr
1532676442
конечно понять иностранцев можно, мы на их месте так же бы думали о неизвестном и неизведанном :)
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