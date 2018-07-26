Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев: «Головин сделал правильный выбор»

    Бывший главный тренер ЦСКА прокомментировал переход полузащитника Александра Головина в «Монако».

    «Головин выбрал «Монако», и это не самый плохой вариант. За последние годы из «Монако» вышло очень большое количество молодых игроков, а это говорит о том, что в этом клубе умеют работать с молодежью. И мы видим Мбаппе и многих других игроков, впоследствии переходящих уже в ведущие клубы Европы. Я считаю, что это был абсолютно правильный выбор – старт с не самой сильной, скажем так, команды европейского уровня. В «Монако» Головин сможет адаптироваться к игре в Европе.

    «Монако» – один из лучших клубов во Франции. Конечно, ПСЖ там стоит особняком, но «Монако» регулярно участвует в Лиге чемпионов, это тоже очень большой плюс для Головина. Сейчас все зависит от него – как он себя проявит, как вольется в коллектив. Думаю, Саше также надо как можно быстрее учить французский язык, чтобы быстрее адаптироваться в клубе», – сказал Газзаев.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2018 01:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 26 июля 2018, 10:41

      Удачи Саня, будем теперь пристально наблюдать за чемпионатом Франции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 26 июля 2018, 09:13

      Что можно сказать, удачи, это хорошо, что наши в другом чемпионате есть, но игра и сезон покажет на что он готов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 26 июля 2018, 05:21

      В Монако знание только французского не достаточно. Там играет сборная Европы с бразильским привкусом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 26 июля 2018, 03:41

      сезон покажет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11