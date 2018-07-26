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Газзаев: «Головин сделал правильный выбор»

26 июля 2018, 01:23
4

Бывший главный тренер ЦСКА прокомментировал переход полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Головин выбрал «Монако», и это не самый плохой вариант. За последние годы из «Монако» вышло очень большое количество молодых игроков, а это говорит о том, что в этом клубе умеют работать с молодежью. И мы видим Мбаппе и многих других игроков, впоследствии переходящих уже в ведущие клубы Европы. Я считаю, что это был абсолютно правильный выбор – старт с не самой сильной, скажем так, команды европейского уровня. В «Монако» Головин сможет адаптироваться к игре в Европе.

«Монако» – один из лучших клубов во Франции. Конечно, ПСЖ там стоит особняком, но «Монако» регулярно участвует в Лиге чемпионов, это тоже очень большой плюс для Головина. Сейчас все зависит от него – как он себя проявит, как вольется в коллектив. Думаю, Саше также надо как можно быстрее учить французский язык, чтобы быстрее адаптироваться в клубе», – сказал Газзаев.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Монако ЦСКА Головин Александр Газзаев Валерий
Комментарии (4)
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sprint5
1532565672
сезон покажет
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kella
1532571716
В Монако знание только французского не достаточно. Там играет сборная Европы с бразильским привкусом!
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Stavropolets
1532585638
Что можно сказать, удачи, это хорошо, что наши в другом чемпионате есть, но игра и сезон покажет на что он готов.
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EcioAuditore
1532590865
Удачи Саня, будем теперь пристально наблюдать за чемпионатом Франции
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