Газзаев: «Головин сделал правильный выбор»

Бывший главный тренер ЦСКА прокомментировал переход полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Головин выбрал «Монако», и это не самый плохой вариант. За последние годы из «Монако» вышло очень большое количество молодых игроков, а это говорит о том, что в этом клубе умеют работать с молодежью. И мы видим Мбаппе и многих других игроков, впоследствии переходящих уже в ведущие клубы Европы. Я считаю, что это был абсолютно правильный выбор – старт с не самой сильной, скажем так, команды европейского уровня. В «Монако» Головин сможет адаптироваться к игре в Европе.

«Монако» – один из лучших клубов во Франции. Конечно, ПСЖ там стоит особняком, но «Монако» регулярно участвует в Лиге чемпионов, это тоже очень большой плюс для Головина. Сейчас все зависит от него – как он себя проявит, как вольется в коллектив. Думаю, Саше также надо как можно быстрее учить французский язык, чтобы быстрее адаптироваться в клубе», – сказал Газзаев.