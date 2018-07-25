Гришин – о трансфере Головина в «Монако»: «Надо поздравить мальчика. Он достиг цели»

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал трансфер в прошлом своего игрока Александра Головина в «Монако». Футболист завтра, 26 июля, должен подписать контракт.

«Надо поздравить мальчика: он достиг своей цели. Саша стремился играть в хороший футбол, и он туда попал. Единственное — за границей другой менталитет, у него могут возникнуть сложности из-за языкового барьера и в бытовых вещах. Но, думаю, научится. Он на поле всe доказал и правильно сделал, что уехал.

Хорошо, что Головин выбрал «Монако». У нас ведь не рабовладельческий строй, его не силой туда затянули. Саша наверняка знал, какие клубы его приглашают. Значит, «Монако» предложил условия лучше, чем «Ювентус» и «Челси», – сказал специалист.

Красно-белые заплатят за Головина 30 миллионов евро.

Головин переходит в «Монако». Все о трансфере