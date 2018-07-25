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  • Гришин – о трансфере Головина в «Монако»: «Надо поздравить мальчика. Он достиг цели»

Гришин – о трансфере Головина в «Монако»: «Надо поздравить мальчика. Он достиг цели»

25 июля 2018, 22:42
9

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал трансфер в прошлом своего игрока Александра Головина в «Монако». Футболист завтра, 26 июля, должен подписать контракт.

«Надо поздравить мальчика: он достиг своей цели. Саша стремился играть в хороший футбол, и он туда попал. Единственное — за границей другой менталитет, у него могут возникнуть сложности из-за языкового барьера и в бытовых вещах. Но, думаю, научится. Он на поле всe доказал и правильно сделал, что уехал.

Хорошо, что Головин выбрал «Монако». У нас ведь не рабовладельческий строй, его не силой туда затянули. Саша наверняка знал, какие клубы его приглашают. Значит, «Монако» предложил условия лучше, чем «Ювентус» и «Челси», – сказал специалист.

Красно-белые заплатят за Головина 30 миллионов евро.

Головин переходит в «Монако». Все о трансфере

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако ЦСКА Головин Александр Гришин Александр
Комментарии (9)
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Vickont
1532548790
Вряд ли его целью является просто уехать в другой чемпионат, скорее он сделал большой шаг к достижению цели
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пряник929
1532552373
Пусть развивается, сборной пригодится
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Yev
1532553174
А по моему всё только начинается.
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Zenmaster
1532554787
Хороший выбор -- надеюсь всё у него сложится -- дай Бог удачи !!!
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Дедуктор
1532579927
У Головина очень хорошие шансы стать большим игроком. Характер боевой. Не бухает и не гуляет в стиле чипсоедов. А взаимодействие с партнерами? Так, он и будет его организовывать. А не будут слушаться, так у него с индивидуальной скоростью, дриблингом и ударом всё в порядке. Но ... слушаться будут. Команда сплоченная, с хорошим руководством. Команда не из грандов, но крепкий и авторитетный турнирный боец. Хорошие поля, большие турнирные задачи. Грамотный выбор. А Челси вчера, да и сейчас, это гадюшник. С полудурковатыи тренером во главе. Вот, если бы дядюшко Клоп пригласил - можно было бы подумать и об АПЛ.
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baden69
1532593201
Будем надеяться, что парень продолжит расти как игрок, а не вернется через год обратно, но в аренду, как это уже не раз бывало с игроками ЦСКА.
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