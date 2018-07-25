Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гришин – о трансфере Головина в «Монако»: «Надо поздравить мальчика. Он достиг цели»

    Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал трансфер в прошлом своего игрока Александра Головина в «Монако». Футболист завтра, 26 июля, должен подписать контракт.

    «Надо поздравить мальчика: он достиг своей цели. Саша стремился играть в хороший футбол, и он туда попал. Единственное — за границей другой менталитет, у него могут возникнуть сложности из-за языкового барьера и в бытовых вещах. Но, думаю, научится. Он на поле всe доказал и правильно сделал, что уехал.

    Хорошо, что Головин выбрал «Монако». У нас ведь не рабовладельческий строй, его не силой туда затянули. Саша наверняка знал, какие клубы его приглашают. Значит, «Монако» предложил условия лучше, чем «Ювентус» и «Челси», – сказал специалист.

    Красно-белые заплатят за Головина 30 миллионов евро.

    Головин переходит в «Монако». Все о трансфере

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2018 22:42
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 26 июля 2018, 11:20

      Будем надеяться, что парень продолжит расти как игрок, а не вернется через год обратно, но в аренду, как это уже не раз бывало с игроками ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 26 июля 2018, 07:38

      У Головина очень хорошие шансы стать большим игроком. Характер боевой. Не бухает и не гуляет в стиле чипсоедов. А взаимодействие с партнерами? Так, он и будет его организовывать. А не будут слушаться, так у него с индивидуальной скоростью, дриблингом и ударом всё в порядке. Но ... слушаться будут. Команда сплоченная, с хорошим руководством. Команда не из грандов, но крепкий и авторитетный турнирный боец. Хорошие поля, большие турнирные задачи. Грамотный выбор.
      А Челси вчера, да и сейчас, это гадюшник. С полудурковатыи тренером во главе. Вот, если бы дядюшко Клоп пригласил - можно было бы подумать и об АПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 26 июля 2018, 00:39

      Хороший выбор -- надеюсь всё у него сложится -- дай Бог удачи !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 26 июля 2018, 00:12

      А по моему всё только начинается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 июля 2018, 23:59

      Пусть развивается, сборной пригодится

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 25 июля 2018, 22:59

      Вряд ли его целью является просто уехать в другой чемпионат, скорее он сделал большой шаг к достижению цели

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11