Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сальгадо: «Результаты Черышева на ЧМ поднимут интерес к его персоне в Европе»

    Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Мичел Сальгадо не удивлен прорыву полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева на чемпионате мира-2018.

    «Я отлично знаю Черышева с самого раннего возраста. Он игрок очень высокой квалификации, и для меня его прорыв неудивителен.

    Черышев отлично воспользовался домашним чемпионатом мира и громко заявил о своем таланте. Денис забил несколько очень красивых голов.

    Уверен, результаты Черышева на ЧМ поднимут интерес к его персоне на европейской арене», – считает Сальгадо.

    Черышев забил четыре гола на чемпионате мира-2018, который проходил в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2018 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 10:56

      Все бы хорошо ,если бы не его травмы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2018, 11:18

      сыграл на ЧМ он безусловно очень хорошо, но для серьезного интереса стоит теперь еще в играх за Вильярреал себя проявить так же на длинном отрезке.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 25 июля 2018, 09:31

      Денис отлично отыграл на ЧМ, частично опроверг своё хрустальное состояние, у него хорошие перспективы. Но всё может сломать предложение из России, от которого нельзя отказаться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 июля 2018, 09:29

      какая барселона ? если он в вильяреале играл со щитками с эмблемой реала...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 25 июля 2018, 08:50

      Вильярреал- хороший клуб с амбициями, увы часть сезонов была скомкана из за травм, так что здоровья Денису и яркую игру он покажет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июля 2018, 08:33

      Ажиотажного спроса пока не наблюдаем...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar > Рубик Докоян 25 июля 2018, 08:40

      Он в общем-то и так неплохо устроен :)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cromathaar 25 июля 2018, 08:44

      Возможно, но пока больше по арендам играет, а в "Барсу" только "утки" летят... ))) Он часто травмируется и в этом тоже есть причина такой его карьеры.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar > Рубик Докоян 25 июля 2018, 10:38

      С Вильярреалом полноценный контракт-то.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cromathaar 25 июля 2018, 10:58

      Да, но как видно из интервью папы да и он сам этого не скрывает, что хочется играть в более весомых клубах, если не в грандах.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11