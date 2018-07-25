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  • Сальгадо: «Результаты Черышева на ЧМ поднимут интерес к его персоне в Европе»

Сальгадо: «Результаты Черышева на ЧМ поднимут интерес к его персоне в Европе»

25 июля 2018, 08:30
10

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Мичел Сальгадо не удивлен прорыву полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева на чемпионате мира-2018.

«Я отлично знаю Черышева с самого раннего возраста. Он игрок очень высокой квалификации, и для меня его прорыв неудивителен.

Черышев отлично воспользовался домашним чемпионатом мира и громко заявил о своем таланте. Денис забил несколько очень красивых голов.

Уверен, результаты Черышева на ЧМ поднимут интерес к его персоне на европейской арене», – считает Сальгадо.

Черышев забил четыре гола на чемпионате мира-2018, который проходил в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: Известия
Испания. Примера Чемпионат мира Вильярреал Россия Сальгадо Мичел Черышев Денис
Комментарии (10)
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Рубик Докоян
1532496814
Ажиотажного спроса пока не наблюдаем...
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Cubinec1989
1532497815
Вильярреал- хороший клуб с амбициями, увы часть сезонов была скомкана из за травм, так что здоровья Денису и яркую игру он покажет
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84aivengo
1532500163
какая барселона ? если он в вильяреале играл со щитками с эмблемой реала...
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DOCTOR PENALTY
1532500281
Денис отлично отыграл на ЧМ, частично опроверг своё хрустальное состояние, у него хорошие перспективы. Но всё может сломать предложение из России, от которого нельзя отказаться.
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OfaZavr
1532506723
сыграл на ЧМ он безусловно очень хорошо, но для серьезного интереса стоит теперь еще в играх за Вильярреал себя проявить так же на длинном отрезке.
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zigbert
1532591805
Все бы хорошо ,если бы не его травмы.
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