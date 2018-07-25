Сальгадо: «Результаты Черышева на ЧМ поднимут интерес к его персоне в Европе»

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Мичел Сальгадо не удивлен прорыву полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева на чемпионате мира-2018.

«Я отлично знаю Черышева с самого раннего возраста. Он игрок очень высокой квалификации, и для меня его прорыв неудивителен.

Черышев отлично воспользовался домашним чемпионатом мира и громко заявил о своем таланте. Денис забил несколько очень красивых голов.

Уверен, результаты Черышева на ЧМ поднимут интерес к его персоне на европейской арене», – считает Сальгадо.

Черышев забил четыре гола на чемпионате мира-2018, который проходил в России с 14 июня по 15 июля.