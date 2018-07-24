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    Саввиди: «ПАОК ставит амбициозные задачи на Лигу чемпионов»

    Владелец греческого клуба ПАОК Иван Саввиди рассказал о задачах своей команды в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов

    «Мы ставим амбициозные задачи на Лигу чемпионов и надеемся успешно выступить в ней независимо от соперника.

    Верю в наших футболистов и тренерский штаб, поэтому с нетерпением ожидаю первых матчей. Если они выложатся и сыграют на пределе своих возможностей, шансы на успех будут очень хорошие», – заявил Саввиди.

    Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов ПАОК сыграет с «Базелем». В следующей стадии соперником победителя этой пары станет «Спартак».

    Источник: Известия

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    24.07.2018 09:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 18:55

      Все эти выходы с огнестрельным оружием не украшают футбол. Поэтому пусть уж побеждает Базель.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 24 июля 2018, 12:31

      Он что, второй пистолет купил?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 24 июля 2018, 10:19

      ОТСаввиди,)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 июля 2018, 09:53

      Главное Ваню с пушкой на поле более не допускать.
      А всё , что связанно с футболом и без него решат.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июля 2018, 09:32

      Какие могут быть амбициозные задачи у "ПАОК" в ЛЧ ?... Попасть в групповой этап несбыточная мечта.

      4
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