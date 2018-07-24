Саввиди: «ПАОК ставит амбициозные задачи на Лигу чемпионов»

Владелец греческого клуба ПАОК Иван Саввиди рассказал о задачах своей команды в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов

«Мы ставим амбициозные задачи на Лигу чемпионов и надеемся успешно выступить в ней независимо от соперника.

Верю в наших футболистов и тренерский штаб, поэтому с нетерпением ожидаю первых матчей. Если они выложатся и сыграют на пределе своих возможностей, шансы на успех будут очень хорошие», – заявил Саввиди.

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов ПАОК сыграет с «Базелем». В следующей стадии соперником победителя этой пары станет «Спартак».