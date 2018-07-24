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  • Саввиди: «ПАОК ставит амбициозные задачи на Лигу чемпионов»

Саввиди: «ПАОК ставит амбициозные задачи на Лигу чемпионов»

24 июля 2018, 09:16
5

Владелец греческого клуба ПАОК Иван Саввиди рассказал о задачах своей команды в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов

«Мы ставим амбициозные задачи на Лигу чемпионов и надеемся успешно выступить в ней независимо от соперника.

Верю в наших футболистов и тренерский штаб, поэтому с нетерпением ожидаю первых матчей. Если они выложатся и сыграют на пределе своих возможностей, шансы на успех будут очень хорошие», – заявил Саввиди.

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов ПАОК сыграет с «Базелем». В следующей стадии соперником победителя этой пары станет «Спартак».

Источник: Известия
Лига чемпионов ПАОК Базель Спартак
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1532413940
Какие могут быть амбициозные задачи у "ПАОК" в ЛЧ ?... Попасть в групповой этап несбыточная мечта.
Ответить
Мары
1532415235
Главное Ваню с пушкой на поле более не допускать. А всё , что связанно с футболом и без него решат.
Ответить
Боцман59rus
1532416754
ОТСаввиди,)))
Ответить
VAD07
1532424675
Он что, второй пистолет купил?
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zigbert
1532447707
Все эти выходы с огнестрельным оружием не украшают футбол. Поэтому пусть уж побеждает Базель.
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