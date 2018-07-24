Саввиди: «ПАОК ставит амбициозные задачи на Лигу чемпионов»

Все эти выходы с огнестрельным оружием не украшают футбол. Поэтому пусть уж побеждает Базель.
Владелец греческого клуба ПАОК Иван Саввиди рассказал о задачах своей команды в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов
«Мы ставим амбициозные задачи на Лигу чемпионов и надеемся успешно выступить в ней независимо от соперника.
Верю в наших футболистов и тренерский штаб, поэтому с нетерпением ожидаю первых матчей. Если они выложатся и сыграют на пределе своих возможностей, шансы на успех будут очень хорошие», – заявил Саввиди.
Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов ПАОК сыграет с «Базелем». В следующей стадии соперником победителя этой пары станет «Спартак».