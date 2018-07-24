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    Генеральный директор «Ромы» Гандини вернется в «Милан»

    Генеральный директор «Ромы» Умберто Гандини в скором времени вернется в «Милан», где он ранее уже работал на протяжении 23 лет при прежнем президенте клуба Сильвио Берлускони.

    В миланском клубе он займет должность генерального менеджера. На пост исполнительного директора «россонери» придет Иван Газидис из «Арсенала».

    Ранее стало известно, что техническим директором «Милана» назначен Леонардо, который работал ранее в стане красно-черных, «Интера» и «ПСЖ». Массимилиано Мирабелли покидает должность спортивного директора клуба по решению новых владельцев клуба.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    24.07.2018 07:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июля 2018, 08:02

      При смене хозяев клуба и неудовлетворённости результатами выступлений это неизбежно. Финансовые проблемы клуба привели и к спортивным проблемам некогда великий клуб "Милан". Новая старая команда попробует заняться его возрождением.

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