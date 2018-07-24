Генеральный директор «Ромы» Гандини вернется в «Милан»

Генеральный директор «Ромы» Умберто Гандини в скором времени вернется в «Милан», где он ранее уже работал на протяжении 23 лет при прежнем президенте клуба Сильвио Берлускони.

В миланском клубе он займет должность генерального менеджера. На пост исполнительного директора «россонери» придет Иван Газидис из «Арсенала».

Ранее стало известно, что техническим директором «Милана» назначен Леонардо, который работал ранее в стане красно-черных, «Интера» и «ПСЖ». Массимилиано Мирабелли покидает должность спортивного директора клуба по решению новых владельцев клуба.