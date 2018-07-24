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  • Агент Озила – о Хенессе: «Своими глупыми словами о Месуте он отводит внимание от проблемы расизма в Германии»

Агент Озила – о Хенессе: «Своими глупыми словами о Месуте он отводит внимание от проблемы расизма в Германии»

24 июля 2018, 01:24
19

Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила ответил на критику президента «Баварии» Ули Хенесса в адрес своего клиента.

На этой неделе Озил завершил карьеру в сборной Германии, заявив, что чувствует «расистское и несправедливое отношение» к себе. Вскоре Хенесс заявил, что хавбек играл ужасно в последние годы и не выиграл ни одного единоборства после ЧМ-2014.

«Комментарии Хенесса не имеют отношения к футболу. Он пытается отвлечь внимание от настоящей проблемы – проблемы расизма и дискриминации в Германии, которая снова возрождается в немецком обществе.

Как Месут сказал в своем заявлении, он принимает разумную и справедливую критику в свой адрес и справляется с ней как с частью профессии.

Но Хенесс не может предоставить ни одного доказательства, чтобы аргументировать свои глупые слова, которые явно преувеличены. Статистика говорит сама за себя: 40 ассистов (рекорд Германии) и 23 гола. Пять раз Месут становился лучшим футболистом страны, трижды – после ЧМ-2014.

Хенесс утверждает, что Озил стал тенью в эти годы, но могла бы тень выиграть эти награды? Хенессу как президенту «Баварии» стоит сфокусироваться на выступлении своих игроков на ЧМ. Их было восемь в команде.

Если Месут такой плохой игрок, то что Хенесс скажет о мнении Йоахима Лева, Арсена Венгера и Жозе Моуринью? Эти три элитных тренера считают Месута одним из лучших на своей позиции. Смешно, что Хенесс считает себя более компетентным в этих вопросах, чем они», – сказал Согут.

Озила затравили политики. Он ушел из сборной

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Германия Арсенал Бавария Озил Месут
Комментарии (19)
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GoldPlayFIFARus9
1532385291
Прочитал всё интервью,но так и не понял,при чём тут расизм? P.S.: Так-то Озил тоже европеоид
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Asbjorn
1532385861
Ща бы Германия(теперишняя) о расизм говорила
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la verdad
1532386022
Ну и пи....йте обратно в Турцию, раз в Германии не нравится!!!
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iBragim2102
1532399922
Всё таки Хёнесс дошел до полуфинала лч, а Венгера,Маура и тем более Лёва там давно не видели.
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Viper for CSKA
1532405510
Какая чушь! Неблагодарные сволочи. Сначала они приезжают, получают средства к существованию в чужой стране, а потом имеют наглость обвинять её граждан в дискриминации. Какой вообще расизм? Озил - белый. Или их темнокожие там кошмарят? А Хеннес - великий руководитель. Вывел Баварию из кризиса, а затем и вовсе ввёл ее в число топ клубов. Так что он имеет полное право на своё мнение. Я лично считаю, что оно во многом справедливо.
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Vickont
1532416907
Ну какой расизм? Скорее шовинизм и ксенофобия
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Всем привет, я тут время
1532419996
Трёп , трёп и трёп... Сборная провалилась, началась охота на ведьм!
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teodogat
1532470149
Хенесс про футбол, про качество игры Озила, при чем тут расизм, а играл он в самом деле дерьмово, при том что Арсенал совсем не топ-клуб именно по игре. Озил, Гомес - постоянно имели место в составе, а два нулевых игрока в команде это серьезный минус.
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