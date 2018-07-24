Агент Озила – о Хенессе: «Своими глупыми словами о Месуте он отводит внимание от проблемы расизма в Германии»

Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила ответил на критику президента «Баварии» Ули Хенесса в адрес своего клиента.

На этой неделе Озил завершил карьеру в сборной Германии, заявив, что чувствует «расистское и несправедливое отношение» к себе. Вскоре Хенесс заявил, что хавбек играл ужасно в последние годы и не выиграл ни одного единоборства после ЧМ-2014.

«Комментарии Хенесса не имеют отношения к футболу. Он пытается отвлечь внимание от настоящей проблемы – проблемы расизма и дискриминации в Германии, которая снова возрождается в немецком обществе.

Как Месут сказал в своем заявлении, он принимает разумную и справедливую критику в свой адрес и справляется с ней как с частью профессии.

Но Хенесс не может предоставить ни одного доказательства, чтобы аргументировать свои глупые слова, которые явно преувеличены. Статистика говорит сама за себя: 40 ассистов (рекорд Германии) и 23 гола. Пять раз Месут становился лучшим футболистом страны, трижды – после ЧМ-2014.

Хенесс утверждает, что Озил стал тенью в эти годы, но могла бы тень выиграть эти награды? Хенессу как президенту «Баварии» стоит сфокусироваться на выступлении своих игроков на ЧМ. Их было восемь в команде.

Если Месут такой плохой игрок, то что Хенесс скажет о мнении Йоахима Лева, Арсена Венгера и Жозе Моуринью? Эти три элитных тренера считают Месута одним из лучших на своей позиции. Смешно, что Хенесс считает себя более компетентным в этих вопросах, чем они», – сказал Согут.

Озила затравили политики. Он ушел из сборной