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    Агент Озила – о Хенессе: «Своими глупыми словами о Месуте он отводит внимание от проблемы расизма в Германии»

    Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила ответил на критику президента «Баварии» Ули Хенесса в адрес своего клиента.

    На этой неделе Озил завершил карьеру в сборной Германии, заявив, что чувствует «расистское и несправедливое отношение» к себе. Вскоре Хенесс заявил, что хавбек играл ужасно в последние годы и не выиграл ни одного единоборства после ЧМ-2014.

    «Комментарии Хенесса не имеют отношения к футболу. Он пытается отвлечь внимание от настоящей проблемы – проблемы расизма и дискриминации в Германии, которая снова возрождается в немецком обществе.

    Как Месут сказал в своем заявлении, он принимает разумную и справедливую критику в свой адрес и справляется с ней как с частью профессии.

    Но Хенесс не может предоставить ни одного доказательства, чтобы аргументировать свои глупые слова, которые явно преувеличены. Статистика говорит сама за себя: 40 ассистов (рекорд Германии) и 23 гола. Пять раз Месут становился лучшим футболистом страны, трижды – после ЧМ-2014.

    Хенесс утверждает, что Озил стал тенью в эти годы, но могла бы тень выиграть эти награды? Хенессу как президенту «Баварии» стоит сфокусироваться на выступлении своих игроков на ЧМ. Их было восемь в команде.

    Если Месут такой плохой игрок, то что Хенесс скажет о мнении Йоахима Лева, Арсена Венгера и Жозе Моуринью? Эти три элитных тренера считают Месута одним из лучших на своей позиции. Смешно, что Хенесс считает себя более компетентным в этих вопросах, чем они», – сказал Согут.

    Озила затравили политики. Он ушел из сборной

    Источник: Goal.com

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    24.07.2018 01:24
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +187

      teodogat 25 июля 2018, 01:09

      Хенесс про футбол, про качество игры Озила, при чем тут расизм, а играл он в самом деле дерьмово, при том что Арсенал совсем не топ-клуб именно по игре. Озил, Гомес - постоянно имели место в составе, а два нулевых игрока в команде это серьезный минус.

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 24 июля 2018, 11:13

      Трёп , трёп и трёп... Сборная провалилась, началась охота на ведьм!

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 24 июля 2018, 10:21

      Ну какой расизм? Скорее шовинизм и ксенофобия

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 июля 2018, 07:11

      Какая чушь! Неблагодарные сволочи. Сначала они приезжают, получают средства к существованию в чужой стране, а потом имеют наглость обвинять её граждан в дискриминации. Какой вообще расизм? Озил - белый. Или их темнокожие там кошмарят?
      А Хеннес - великий руководитель. Вывел Баварию из кризиса, а затем и вовсе ввёл ее в число топ клубов. Так что он имеет полное право на своё мнение. Я лично считаю, что оно во многом справедливо.

      3
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      Рейтинг: +845

      Avaretz > Viper for CSKA 24 июля 2018, 08:55

      Какой же ты не смышленышь, при чем тут неблагодарность. Дают средства одни а дискриминация исходит от других. И дают эти средства эмигрантам не просто так, просто так в этом мире ничего не дают, и это долгая история, но это необходимость. И это ещё вопрос кто не благодарные, Озил или фанаты, когда Германия побеждала, то побеждала команда, а как поражение так сразу один Озил. Я считаю выпускает на 3 игры одно и того же напа от которого толку 0 чё можно сказать

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > Avaretz 24 июля 2018, 09:33

      Вернер хотя бы старался, а Озил бы всегда аморфным, даже когда побеждали.
      А насчёт того, что просто так ничего не дают, они и не должны. Если приезжаешь пользоваться благами в чужой стране, будь добр, приноси пользу и веди себя соответственно, приобщайся к культуре. А не хочешь - не получай гражданство, а лучше вообще не приезжай. Озил родился в Германии, сам выбрал Германию, но при этом не поёт гимн и проявляет неуважение, называя людей, которые предоставили его семье условия для жизни, расистами. Раз так, то нафиг он не нужен немецкой сборной, как бы он не играл. Пусть возвращается на историческую родину.

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      Рейтинг: +845

      Avaretz > Viper for CSKA 24 июля 2018, 22:35

      Почему то ты в Вернере нашел слова старался, кривоногий и бестолковый тоже может стараться, но если у него не получается то ни чем не отличается от инвалида на поле, и тренер обязан заменить его, тем более когда нет результата, играла плохо вся команда а виноват именно Озил. Игнашевич тоже не поет гимн и что, он не уважает Россию? А как называть людей которые оскорбляли его на почве расы?

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      Рейтинг: +845

      Avaretz > dragoon000320 24 июля 2018, 22:49

      Ты я вижу ещё тупее. "Не просто так? Почему их тогда развелось" это к чему вообще, что не просто так? Если страна сама впускает эмигрантов, то при чем тут эмигранты. И что плохого сделал Озил? Это одно и тоже что пригласить к себе домой гостя и сказать "да ты ска не такой как я, вали отсюда"

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > Avaretz 25 июля 2018, 00:07

      Тренер никому не обязан заменить никого. Он делает работу в соответствии со своим видением ситуации. И я бы не стал сомневаться в профессиональных качествах тренера, выигравшего ЧМ четыре года назад. Вернер выполняет объем работы , который Озилу никогда не был под силу. К тому же у него огромное количество положительных качеств, которые тренер может использовать.
      Да сколько можно уже! Озил - белый. На почве какой расы его оскорбляли? Если здесь дискриминация, то почему обошли стороной Боатенга, Рюдигера, Хедиру? Может потому, что не в национальности дело, а в уважении к государству, гражданином которого являешься? Зачем было афишировать свою встречу с Эрдоганом, тем более перед выборами? Зачем всех обвинять в расизме, когда прекрасно понимаешь, что тебя критикуют не из-за национальности? Да к черту его качество игры, плохой он или хороший. Дело в том, что он просто проявил неуважение к стране, а потом пошел выставлять из себя жертву дискриминации. Повторюсь, что по моему мнению, таким людям не место в немецкой сборной. Надеюсь, что немецкий футбольный союз такого же мнения.

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      Avaretz > Viper for CSKA 25 июля 2018, 00:39

      Ты вообще следишь за ситуацией, его оскорбляли после игры против Кореи, немецкие болельщики его на национальной почве оскорбляли. По какой причине Озил завершил игру в сборной. Как раз то Хедиру и Боатенга обвиняли в поражениях сборной, ты вообще я вижу не в курсах. Их счастье что они не попались после матча с Кореей на немецких болельщиков. Хедиру даже заменили, а бесполезный Вернер бегал бесстолку 3 игры к ряду, и его не меняли. Этот вылет сборной Германии полностью лежит на Леве, если даже виноваты (хотя я так не считаю) Озил, Хедира и Боатенг, то тренер должен был всех их заменить. И должен был понять что в атаке не хватает нападающего в стиле Гомеса, тот кто сможет бороться на 2 этаже. Брандт который выходил на замену играл шикарно, но ему так и не дали поиграть всю игру. И почему то не взял Сане, который круче Вернера. И как раз ты сам про национальность и намекаешь, говоря что он встретился с Эрдоганом, и что такого в этом, может ему и с родными нельзя встречаться и с друзьями?

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      Viper for CSKA > Avaretz 25 июля 2018, 10:29

      В Германии критиковали всех в равной степени независимо от национальной принадлежности, включая Лёва.
      С родственниками и друзьями встречается, в Турцию ездит, и никто на него не наезжает. А фотографии с президентом Турции, который является, мягко говоря, противоречивой персоной ( при этом в Германии абсолютно однозначной) во время проведения его избирательной кампании, а также многозначная подпись, стали причиной критики. Поступок странный, ну да ладно. Но его реакция на критику, а именно обвинения всей страны в расизме ( и это Германии, в которой данная тема больная, где была проведена эффективнейшая политика по борьбе с дискриминацией) заслуживает той реакции общественности, которая имеет место. Он решил выставить себя жертвой засчет немцев, тогда зачем ему быть частью Сборной? Ушел, и слава Богу. Теперь пусть играют молодые.

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      Avaretz > Viper for CSKA 26 июля 2018, 02:15

      Ты вообще читаешь что я пишу? Когда он проходил к раздевалке ему начали кричать на национальной почве, по-моему даже плюнули. В равной степени так как Озила не критиковали, просто Озила сделали козлом отпушения. Эрдоган это один из лучших президентов, который смело и открыто может заткнуть рот даже израильским дилерами, из него телевидение сделали монстра, а из путаны сделали уважаемого президента.

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      Viper for CSKA > Avaretz 26 июля 2018, 08:09

      А я и не спорю, что Эрдоган является для Турции скорее положительной фигурой. Но он таковой для Германии не станет никогда, если продолжит защищать интересы своей страны. И это вполне нормально, разность интересов, и нет смысла рассуждать, кто из них в самом деле хороший, а кто плохой. То есть по сути для немецкого общества Эрдоган- враг, по крайней мере, точно не друг. В этой ситуации Озил, который всю жизнь прожил в Германии и выступает за Сборную этой страны, публично высказывает свою симпатию к деятельности и личности человека, который находится на противоположной стороне барикад для большинства немцев. Дальше обвиняет немцев в расизме за реакцию, которая фактически заключается недовольстве тем, что человек, который представляет их страну, отождествляет себя с президентом другого государства перед крупным турниром, когда взоры миллионов людей обращены на футбольный мир, и это положительно отражается на рейтинге Эрдогана. Он по сути сам сделал акцент на своём происхождении и поддержке президента, которого большинство турок в Германии не поддерживают. В связи с этим возникает вопрос: какой реакции он ждал? Это совершенно точно самая мягкая реакция, которая могла быть в Германии. Его подвергли критике за его поступки, а не потому что он турок. Тех же членов партии АфД регулярно критикуют за их поездки к различным неудобным нынешнему Германскому руководству лидерам. Они привыкли, используют критику в свою пользу. Озил пытался так сделать, но пошел спорным путём, получив поддержку заграницей, но лишь раззадорив самих немцев.

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      Avaretz > Viper for CSKA 26 июля 2018, 13:52

      Ну а что ты хотел? Ты играешь, приносишь пользу, становишься ЧМ, все довольны. А тут не выход из группы, и все обвиняют Озила, в том что он якобы не прессинговал, у него такой стиль игры, ему кричат после поражения что то в стиле "вали в свою Турцию.." и какой реакции ты ждал от него? И Эрдоган с Турцией это не чужое два него. Политика и личная жизнь человека, зачем это смешивать. И зачем преувеличивать, Эрдоган и Германия не враги, а просто есть разногласия. И кстати в качестве беженцев туда толпами и из России ездят жить, там беженец получает больше чем человек работающий в России, спс пyкину.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > Avaretz 26 июля 2018, 16:30

      Негативное отношение к Эрдоган в обществе нужно было всё таки учитывать. Они может и не враги в прямом смысле, но разногласий огромное количество. Плюс вся эта история с законом по поводу беженцев, безвизового режима, ну и давний спор о вступлении в ЕС ( то есть откровенное вождение Турции за нос). Несомненно он имеет право на личные дела, жизнь, встречаться может с кем хочет. Но всё таки он медийная личность. Непредусмотрельно поступил. А дальнейшее обвинение в расизме нажало на больную точку. Естественно, на него полились помои.
      Его игра на ЧМ всё таки скорее была приплетена для расширения критики. Он не был худшим - это точно. Просто, по моему мнению, его время в Сборной во многом ушло. Дело в том, что стиль, который проповедовался немцами на ЧМ ему подходит прекрасно, но вряд-ли после этого ЧМ будут придерживаться данной философии. Она оказалась недееспособной, как на ЧЕ и ЧМ, так и в ЛЧ в исполнении Баварии. Вернуться к физическиму футболу, а он Озилу немного не подходит, плюс уже и возраст, да и тот факт, что несколько сдал он. Реальский Озил ушел в прошлое.
      Ну а уж после этого скандала путь назад вряд-ли есть.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 июля 2018, 05:38

      Всё таки Хёнесс дошел до полуфинала лч, а Венгера,Маура и тем более Лёва там давно не видели.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 24 июля 2018, 01:47

      Ну и пи....йте обратно в Турцию, раз в Германии не нравится!!!

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 июля 2018, 01:44

      Ща бы Германия(теперишняя) о расизм говорила

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 24 июля 2018, 01:34

      Прочитал всё интервью,но так и не понял,при чём тут расизм?
      P.S.: Так-то Озил тоже европеоид

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