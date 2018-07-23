Президент «Баварии»: «Озил ушел из сборной? Я рад этому. Он ужасно играл в последние годы»

Президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал игру полузащитника «Арсенала» Месута Озила. Игрок завершил выступления за сборную Германии.

«Я рад, что все это закончилось. Он играл ужасно на протяжение последних лет.

Последнее единоборство он выиграл еще до ЧМ-2014. Он прикрывает свою отвратительную игру этим фото», – сказал Хенесс.

Озила затравили политики. Он ушел из сборной