Президент «Баварии»: «Озил ушел из сборной? Я рад этому. Он ужасно играл в последние годы»

блин, ну не Клозе конечно, но зачем уж так то чморить человека? нормальный игрок...средненький...ничего ужасного не совершил (на поле), да и политиканство это....никого не оскорбил, ну да, лучше бы меркель щупал, чем эрдогана обнимать...ну это уж дело вкуса...Вот то, что Лев не взял Клозе, это просчет...шикарный игрок, как он в тот раз на ЧМ 6 голов забил помните...но это есть тренерское решение...не нам судить. Я вот не понимаю например еще почему Бельгия не взяла Найнголлана, одного из лучших игроков
Президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал игру полузащитника «Арсенала» Месута Озила. Игрок завершил выступления за сборную Германии.
«Я рад, что все это закончилось. Он играл ужасно на протяжение последних лет.
Последнее единоборство он выиграл еще до ЧМ-2014. Он прикрывает свою отвратительную игру этим фото», – сказал Хенесс.
Озила затравили политики. Он ушел из сборной