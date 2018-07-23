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    Президент «Баварии»: «Озил ушел из сборной? Я рад этому. Он ужасно играл в последние годы»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал игру полузащитника «Арсенала» Месута Озила. Игрок завершил выступления за сборную Германии.

    «Я рад, что все это закончилось. Он играл ужасно на протяжение последних лет.

    Последнее единоборство он выиграл еще до ЧМ-2014. Он прикрывает свою отвратительную игру этим фото», – сказал Хенесс.

    Озила затравили политики. Он ушел из сборной

    Источник: Skysports

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    23.07.2018 19:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 24 июля 2018, 19:08

      блин, ну не Клозе конечно, но зачем уж так то чморить человека? нормальный игрок...средненький...ничего ужасного не совершил (на поле), да и политиканство это....никого не оскорбил, ну да, лучше бы меркель щупал, чем эрдогана обнимать...ну это уж дело вкуса...Вот то, что Лев не взял Клозе, это просчет...шикарный игрок, как он в тот раз на ЧМ 6 голов забил помните...но это есть тренерское решение...не нам судить. Я вот не понимаю например еще почему Бельгия не взяла Найнголлана, одного из лучших игроков

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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус 23 июля 2018, 19:52

      Так если плохо играет, зачем в сборную приглашали? Или в Германии остальные играют еще хуже, что в сборную больше взять не кого?

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > Бенедиктус 23 июля 2018, 20:45

      Потому что Лёв считает его лучшим на этой позиции

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 23 июля 2018, 19:32

      Согласен, ленивый он

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 23 июля 2018, 19:18

      Толерантная Германия, не такая уж толерантная..)))

      2
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