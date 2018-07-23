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    Марадона: «Рад быть в Бресте. Но сейчас я улечу, чтобы провести каникулы»

    Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона рассказал о своих планах. Легендарный аргентинец накануне посетил матч чемпионата Белоруссии против «Луча», в котором его команда сыграла вничью со счетом 1:1.

    «Я очень рад быть в Бресте. Сейчас я улечу, чтобы провести заслуженные каникулы, потому что я провел полтора очень сложных года, они меня сильно измотали.

    Я не смог поехать на праздники в Аргентину, на Рождество, даже на свадьбу дочери. И я хочу сейчас провести на родине 15 дней, чтобы набраться сил, энергии, чтобы вернуться и сразу начать тренироваться вместе с ребятами, потому что мне кажется, им это нужно.

    Когда я смотрел матч, у меня появилось очень большое желание побывать на тренировке. Я по ним вижу, что они хотят выигрывать, и это мне очень нравится!» – приводит слова Марадоны «Столичное телевидение».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2018 00:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 11:24

      "Я устал , я ухожу( в отпуск)" - что то это напоминает.

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 июля 2018, 05:27

      Хороша работа!

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 23 июля 2018, 01:30

      Качество кокао белого цвета, не то.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +709

      VAD07 23 июля 2018, 01:06

      По ходу запасы закончились, поедет пополнять;)

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 23 июля 2018, 00:40

      Какие каникулы идиот, ты ещё не работал некуя!!! Или крахмал уже штырит

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