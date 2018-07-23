Марадона: «Рад быть в Бресте. Но сейчас я улечу, чтобы провести каникулы»

Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона рассказал о своих планах. Легендарный аргентинец накануне посетил матч чемпионата Белоруссии против «Луча», в котором его команда сыграла вничью со счетом 1:1.

«Я очень рад быть в Бресте. Сейчас я улечу, чтобы провести заслуженные каникулы, потому что я провел полтора очень сложных года, они меня сильно измотали.

Я не смог поехать на праздники в Аргентину, на Рождество, даже на свадьбу дочери. И я хочу сейчас провести на родине 15 дней, чтобы набраться сил, энергии, чтобы вернуться и сразу начать тренироваться вместе с ребятами, потому что мне кажется, им это нужно.

Когда я смотрел матч, у меня появилось очень большое желание побывать на тренировке. Я по ним вижу, что они хотят выигрывать, и это мне очень нравится!» – приводит слова Марадоны «Столичное телевидение».