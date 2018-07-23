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  • Марадона: «Рад быть в Бресте. Но сейчас я улечу, чтобы провести каникулы»

Марадона: «Рад быть в Бресте. Но сейчас я улечу, чтобы провести каникулы»

23 июля 2018, 00:32
5

Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона рассказал о своих планах. Легендарный аргентинец накануне посетил матч чемпионата Белоруссии против «Луча», в котором его команда сыграла вничью со счетом 1:1.

«Я очень рад быть в Бресте. Сейчас я улечу, чтобы провести заслуженные каникулы, потому что я провел полтора очень сложных года, они меня сильно измотали.

Я не смог поехать на праздники в Аргентину, на Рождество, даже на свадьбу дочери. И я хочу сейчас провести на родине 15 дней, чтобы набраться сил, энергии, чтобы вернуться и сразу начать тренироваться вместе с ребятами, потому что мне кажется, им это нужно.

Когда я смотрел матч, у меня появилось очень большое желание побывать на тренировке. Я по ним вижу, что они хотят выигрывать, и это мне очень нравится!» – приводит слова Марадоны «Столичное телевидение».

Источник: Бомбардир.ру
Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Марадона Диего
Комментарии (5)
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BlackMurder
1532295604
Какие каникулы идиот, ты ещё не работал некуя!!! Или крахмал уже штырит
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VAD07
1532297190
По ходу запасы закончились, поедет пополнять;)
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Yev
1532298626
Качество кокао белого цвета, не то.
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КЭТиК
1532312875
Хороша работа!
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zigbert
1532334272
"Я устал , я ухожу( в отпуск)" - что то это напоминает.
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