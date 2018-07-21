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  • Промес подарил футболку девочке, которая нарисовала для него плакат

Промес подарил футболку девочке, которая нарисовала для него плакат

21 июля 2018, 00:27
5

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после товарищеского матча с «Трабзонспором» подарил свою футболку девочке Даше, которая нарисовала для него плакат.

Красно-белые обыграли турецкую команду со счетом 4:1. Голландский форвард оформил дубль.

«Я подарил футболку девочке, которая рисовала плакат для меня. Она счастлива, я счастлив тоже. Хорошее ли настроение после двух голов? У меня всегда хорошее настроение», — сказал Промес.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Спартак Промес Квинси
Комментарии (5)
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giluxa1963
1532124018
ни кто супер игрока не купил осталось только футболки раздавать
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oyabun
1532145452
Так, срочно рисую плакат ))
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vashinin
1532148789
душевно так получилось.
Ответить
OfaZavr
1532157221
молодец Антоха всех болельщиков порадовал дублем а маленькую болельщицу вообще осчастливил!
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zigbert
1532256194
Трогательный обмен.
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