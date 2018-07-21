Промес подарил футболку девочке, которая нарисовала для него плакат

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после товарищеского матча с «Трабзонспором» подарил свою футболку девочке Даше, которая нарисовала для него плакат.

Красно-белые обыграли турецкую команду со счетом 4:1. Голландский форвард оформил дубль.

«Я подарил футболку девочке, которая рисовала плакат для меня. Она счастлива, я счастлив тоже. Хорошее ли настроение после двух голов? У меня всегда хорошее настроение», — сказал Промес.