Ботака-Ибома: «Никаких оскорблений от болельщиков «Торпедо» лично я не получал»

Защитник «Казанки» (прим. – фарм-клуб «Локомотива») Эрвинг Ботака-Ибома заявил, что его лично не оскорбляли болельщики московского «Торпедо».

Ранее фанатское сообщество «Торпедо» «Запад-5 Ultras» на своей странице в «Вконтакте» резко выступило против перехода в клуб 19-летнего футболиста из-за его темного цвета кожи.

«Самого поста я не видел. Может, мне что-то кидали, но я не читал. Я занимаюсь своим делом – футболом. На посты у меня особо времени нет. Никаких оскорблений лично я не получал. Считаю неправильным придираться к каким-то предложениям и словам.

Хейтеры? Я ещe не так хорошо играю, чтобы они у меня были», – сказал Ботака-Ибома.

Вчера, 19 июля, стало известно, что «Торпедо» отказалось подписывать контракт с Ботакой-Ибома. Сегодня московский клуб выступил с разъяснением данной ситуации.