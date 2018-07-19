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  • Ботако не будет играть за «Торпедо». Против трансфера выступили фанаты клуба, их обвиняли в расизме по отношению к игроку 

Ботако не будет играть за «Торпедо». Против трансфера выступили фанаты клуба, их обвиняли в расизме по отношению к игроку 

19 июля 2018, 22:43
45

Президент «Торпедо» Елена Еленцева заявила, что защитник Эрвин Ботако не будет играть в клубе.

13 июля было объявлено о трансфере игрока в команду. Фанатское объединение «Запад-5 Ultras» выступило против перехода темнокожего футболиста. В своих соцсетях оно написало: «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые».

Фанатов обвинили в расизме. Позже они пояснили, что Ботака выступал за молодежную команду «Локомотива» – принципиального соперника «Торпедо», и это их не устроило.

Ботака родился в Подмосковье. Он выступал за школу «Юность Москвы – «Торпедо».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Локомотив (мол)
Комментарии (45)
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Saang (SCR)
1532030653
Расформировать черно-белое дерьмо!
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Saang (SCR)
1532030681
Прогибаться по быдло которому место в тюрьме?
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ЦСКА 3011
1532032587
А где жесткость клуба и "НЕТ РАСИЗМУ" ???
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bset
1532032607
Там фанатов не осталось. Одно быдло.
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Project Бабангида
1532032700
в идеале вообще автозаводцы должны играть ) жаль завода нет
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Вомбат
1532036026
Теперь это уже не спишешь на выходку отдельных фанатов. Случай, который обязательно обратит на себя внимание УЕФА, куда наверняка обратится этот цветной игрок. Хорошо если обойдется без дисквалификации российских клубов. Впрочем если РФС оперативно отреагирует и ликвидация ФК Торпедо произойдет раньше, чем Европа расчухает, то может быть все и обойдется.
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mikitka
1532036948
ЛОООООЛ!!! Объясните мне, КАК?! КАК "принципиальным соперником" вшивого "ТорпеДНО Москва", играющего в ПФЛ-Центр может быть чемпион РФПЛ?!! Что курят фанаты?! Реальные принципиальные соперники их клуба - это ФК "Рязань", ФК "Энергомаш" и настойка боярышника))
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Saang (SCR)
1532066533
И правильно что это чёрно-белое недоразумение из втордива не вылезает. Блин, подобные клубы вообще расформировывать должны.
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OfaZavr
1532068774
зря руководство прислушивается к кучке неадекватов, потом им еще что-нибудь не понравиться и снова будут указывать.
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Saang (SCR)
1532069776
Жаль, не видно минусующих мои комменты про быдло - сразу стало бы видно кто самые главные сосуны на нашем сайте) Ребят, причмокивайте громче, ваши усилия плохо слышны!) Или это ваши мамы так тихо стараются?)
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