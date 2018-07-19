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    Ботако не будет играть за «Торпедо». Против трансфера выступили фанаты клуба, их обвиняли в расизме по отношению к игроку 

    Президент «Торпедо» Елена Еленцева заявила, что защитник Эрвин Ботако не будет играть в клубе.

    13 июля было объявлено о трансфере игрока в команду. Фанатское объединение «Запад-5 Ultras» выступило против перехода темнокожего футболиста. В своих соцсетях оно написало: «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые».

    Фанатов обвинили в расизме. Позже они пояснили, что Ботака выступал за молодежную команду «Локомотива» – принципиального соперника «Торпедо», и это их не устроило.

    Ботака родился в Подмосковье. Он выступал за школу «Юность Москвы – «Торпедо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2018 22:43
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 11 сентября 2018, 13:00

      В чём рассизм? в желании болельщиков видеть на поле своих воспитанников, наших русских ребят?!) Я не думаю, что педо в состоянии купить качественного легионера! а это значит, что он ничем не будет лучше уже существующих игроков в команде!

      0
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      Рейтинг: +4434

      ЮНик 23 июля 2018, 11:58

      Спецом раздувают на сайте??? Кому то выгодно и надо???

      0
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      Рейтинг: +199

      Juic 20 июля 2018, 14:05

      Вот сейчас за Чёрного Паука обидно стало.
      Позор руководству клуба, пошедшему на поводу у недорослей-расистов.

      2
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 20 июля 2018, 09:56

      Жаль, не видно минусующих мои комменты про быдло - сразу стало бы видно кто самые главные сосуны на нашем сайте)

      Ребят, причмокивайте громче, ваши усилия плохо слышны!) Или это ваши мамы так тихо стараются?)

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 09:39

      зря руководство прислушивается к кучке неадекватов, потом им еще что-нибудь не понравиться и снова будут указывать.

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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 09:17

      Наверняка в этом фанатском движении есть свои лидеры, которые и продвигают свои нацистские идеи и одурманивая молодежь.

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 20 июля 2018, 09:02

      И правильно что это чёрно-белое недоразумение из втордива не вылезает. Блин, подобные клубы вообще расформировывать должны.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 20 июля 2018, 07:03

      Фанатские движения - это вообще не про футбол.

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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 20 июля 2018, 05:43

      Такие фа.....наты - будущие фа .......шисты . Они достойны билета на стадион, но только ..........волчьего!

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      Рейтинг: +489

      mikitka 20 июля 2018, 00:49

      ЛОООООЛ!!! Объясните мне, КАК?! КАК "принципиальным соперником" вшивого "ТорпеДНО Москва", играющего в ПФЛ-Центр может быть чемпион РФПЛ?!! Что курят фанаты?! Реальные принципиальные соперники их клуба - это ФК "Рязань", ФК "Энергомаш" и настойка боярышника))

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > mikitka 20 июля 2018, 03:07

      Да это про молодежку Локо...

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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Superviser77 20 июля 2018, 14:49

      Которая вообще в параллельном дивизионе.

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