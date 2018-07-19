Ботако не будет играть за «Торпедо». Против трансфера выступили фанаты клуба, их обвиняли в расизме по отношению к игроку 

Президент «Торпедо» Елена Еленцева заявила, что защитник Эрвин Ботако не будет играть в клубе.

13 июля было объявлено о трансфере игрока в команду. Фанатское объединение «Запад-5 Ultras» выступило против перехода темнокожего футболиста. В своих соцсетях оно написало: «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые».

Фанатов обвинили в расизме. Позже они пояснили, что Ботака выступал за молодежную команду «Локомотива» – принципиального соперника «Торпедо», и это их не устроило.

Ботака родился в Подмосковье. Он выступал за школу «Юность Москвы – «Торпедо».