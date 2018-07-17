Болельщики «Торпедо» выступили против перехода в клуб темнокожего игрока: «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые»

Фанатское сообщество московского «Торпедо» «ЗАПАД-5 ULTRAS» крайне негативно отреагировало на приход в клуб защитника Эрвинга Ботака-Иобома.

19-летний футболист – темнокожий россиянин африканского происхождения.

«Уважаемое руководство ФК «Торпедо». Раз вы считаете допустимым прийти к нам в дом, в нашу семью, и не уважать наши традиции и правила, то и мы оставляем за собой такое же право!

Посмотрим, кому от этого будет лучше!» – говорится в сообщении «ЗАПАД-5 ULTRAS» на странице в «Вконтакте».

«В наших цветах есть черный, но в рядах только белые», – гласит еще один пост.

Ботака-Иобома – воспитанник школы «Торпедо». Ранее игрок выступал за молодежную команду «Локомотива».