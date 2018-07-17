Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Болельщики «Торпедо» выступили против перехода в клуб темнокожего игрока: «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые»

Болельщики «Торпедо» выступили против перехода в клуб темнокожего игрока: «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые»

17 июля 2018, 18:37
46

Фанатское сообщество московского «Торпедо» «ЗАПАД-5 ULTRAS» крайне негативно отреагировало на приход в клуб защитника Эрвинга Ботака-Иобома.

19-летний футболист – темнокожий россиянин африканского происхождения.

«Уважаемое руководство ФК «Торпедо». Раз вы считаете допустимым прийти к нам в дом, в нашу семью, и не уважать наши традиции и правила, то и мы оставляем за собой такое же право!

Посмотрим, кому от этого будет лучше!» – говорится в сообщении «ЗАПАД-5 ULTRAS» на странице в «Вконтакте».

«В наших цветах есть черный, но в рядах только белые», – гласит еще один пост.

Ботака-Иобома – воспитанник школы «Торпедо». Ранее игрок выступал за молодежную команду «Локомотива».

Источник: «ВКонтакте»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Ботака-Иобома Эрвинг
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kykyi
1531842565
Ну вот и дожили, поздравляю((((. Как там, "У нас расизма нет, это у них там негров линчуют". Ну-ну. Гадость какая!
Ответить
paracetamol
1531842636
Уже в ПФЛ ч-ж лезут! Пора прекращать безобразие!
Ответить
15112007
1531842640
Стыд и позор торпедовцам. Гадость и мерзость. С такими правилами вам только во дворе в футбик играть.
Ответить
кузнецов артем
1531842705
Из за таких убожеств иностранцы и считают нас рассистами, надеюсь Авдеев задумается после такого как обеспечить уничтожение таких фанатских движений в Торпедо, пока они не вышли в Рфпл
Ответить
Blossiya
1531843084
Ученики Зенита подросли...
Ответить
Mazai-NN
1531843117
Фашисты долбанные..
Ответить
KOLBIS
1531843227
Я думаю это ничтожная часть болел торпедовцев,а нормальные люди их не поддерживают...
Ответить
OfaZavr
1531844744
кучка неадекватов найдется везде, не думаю что это мнение всех болельщиков клуба.
Ответить
Полная Канистра
1531845924
ослы а не болельщики это гнездо надо разворошить и уничтожить пока до фифа не дошло
Ответить
Olanare99
1531850122
Позор этим даунам...
Ответить
Главные новости
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
1
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
1
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Все новости
Все новости
ФотоЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
ФотоНа бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
Российский еврокубковый финалист уволил главного тренера
15 мая
2
ВидеоВо Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе
30 апреля
2
ФотоДва игрока «Краснодара» перешли в подмосковный клуб
26 марта
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Российский клуб ищет игроков по объявлению
12 марта
5
Прояснилась судьба старейшего клуба России
11 марта
1
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
ФотоИгрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
ФотоЛипецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
ФотоЭкс-спартаковец отправился играть в Липецк
20 февраля
Воспитанник «Зенита» перешел в команду Канчельскиса
15 февраля
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
2
ФотоЗащитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
ФотоВратарь «Зенита» перешел в другой клуб из Санкт-Петербурга
26 января
1
ФотоВратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
В старейшем клубе России отреагировали на информацию о закрытии
24 января
Старейший клуб России закрывается
21 января
5
Канчельскис ответил, готов ли он возглавить «Манчестер Юнайтед»
6 января
3
Прояснилась судьба старейшего клуба России
2025.12.27 15:45
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Стало известно, будет ли расформирован старейший клуб Санкт-Петербурга
2025.12.10 11:45
1
Канчельскис высмеял искусственные поля в России: «Там Ленин играл еще!»
2025.12.02 08:42
1
Канчельскис поедет на стажировку к тренеру из АПЛ
2025.11.19 22:33
1
Экс-спартаковец возглавил «Орел»
2025.11.03 10:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+