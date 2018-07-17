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    Болельщики «Торпедо» выступили против перехода в клуб темнокожего игрока: «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые»

    Фанатское сообщество московского «Торпедо» «ЗАПАД-5 ULTRAS» крайне негативно отреагировало на приход в клуб защитника Эрвинга Ботака-Иобома.

    19-летний футболист – темнокожий россиянин африканского происхождения.

    «Уважаемое руководство ФК «Торпедо». Раз вы считаете допустимым прийти к нам в дом, в нашу семью, и не уважать наши традиции и правила, то и мы оставляем за собой такое же право!

    Посмотрим, кому от этого будет лучше!» – говорится в сообщении «ЗАПАД-5 ULTRAS» на странице в «Вконтакте».

    «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые», – гласит еще один пост.

    Ботака-Иобома – воспитанник школы «Торпедо». Ранее игрок выступал за молодежную команду «Локомотива».

    Источник: «ВКонтакте»

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    17.07.2018 18:37
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +15

      ИГАРЬ 21 июля 2018, 08:59

      Сколько ж ваты либеральной в комментах. Хуже петухов.

      0
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      Рейтинг: +10

      Qweesdsdd 20 июля 2018, 17:28

      где тут нацизм? торпедо и локомотив враждующие клубы. можете представить что будут говорить фанаты если футболист будет бегать туда сюда между спартаком и цска. и что говорили про владимира быстрова. а про черным тут не место это комент к посту а не официальная позиция фан движения.

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 14:34

      Слишком жестоко по отношению к игроку.

      2
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 18 июля 2018, 11:50

      Фанаты торпедо реально дал...бы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 18 июля 2018, 00:03

      Дебилы, б..ть (С)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 17 июля 2018, 23:37

      Вон у Франции почти вся команда черные, хотя понятно что исторические французы белые, а результат - чемпионы мира

      1
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 17 июля 2018, 22:58

      Когда у быдла бомбит - значит все правильно идет!

      0
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      Рейтинг: +32

      xaza 17 июля 2018, 22:12

      Черти позорные ублю-ки,****-сы вас бы в кучу обосать и поджечь ган-онов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 17 июля 2018, 21:58

      Вот вам и расизм. В чистом виде. Жду реакции РФС.

      6
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 17 июля 2018, 20:55

      Позор этим даунам...

      12
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