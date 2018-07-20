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  • «Торпедо» подаст заявление по факту разжигания расовой ненависти болельщиками

«Торпедо» подаст заявление по факту разжигания расовой ненависти болельщиками

20 июля 2018, 16:56
9

Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева заявила, что клуб намерен подать заявление по факту разжигания расовой ненависти.

Ранее фанатское сообщество «ЗАПАД-5 ULTRAS» в «Вконтакте» опубликовало несколько оскорбительных постов в адрес защитника Эрвинга Ботаки-Иобома, который перешел в «Торпедо» из «Казанки».

Позже было объявлено, что 19-летний россиянин не будет выступать за «Торпедо».

«Наш клуб не приемлет расизм ни в каком из его проявлений. Сегодня на основании публикации в социальных сетях мы подадим заявление о проведении проверки и процессуального решения по факту разжигания расовой ненависти, вражды и оскорблении человеческого достоинства. Над заявлением работают юрист, и они решат, будет ли для проверки представлен один или несколько постов.

С 10 по 19 июля у нас на просмотре находился воспитанник нашей школы защитник Эрвинг Ботака. Тренерский штаб увидел в нем перспективу. Представитель футболиста изначально предлагал переход футболиста по условиям свободного трансфера. За время тренировок игрок проявил хорошо, успел сыграть в товарищеском матче со «Спартаком-2».

Фактически все шло к завершению, но 17 июля мы получили официальное письмо от «Локомотива» о том, что Эрвингу было сделано официальное предложение о продлении контракта, поэтому его бывшему клубу положена компенсация в случае заключении договора с Ботакой. На основании этого письма решили контракт не заключать», – сказала Еленцева.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Ботака-Иобома Эрвинг
Комментарии (9)
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Project Бабангида
1532095529
Елена Еленцева? )) тут всё шито белыми нитками
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tesch
1532096191
отговорки.
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Sanches 1204
1532097575
Сидите где сидите ,с такими фанами лучших времён уже не будет,ЗИЛа к сожалению больше нет,а эти утырки остались
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Saang (SCR)
1532099657
Втордив - истинное место быдло-клуба, живущего по правилам, которые диктует ему быдло!
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GoldPlayFIFARus9
1532101004
Боюсь спросить,где в этой фразе: " «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые»", нашли унижение человеческого достоинства? Ненавижу бл*дь цыган и толерастов/чернильниц
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арейская
1532135436
Если честно, ну ничегоженьки не поняла из такого объяснения, а то что факт рассизма был, тут даже к цыганке ходить не надо...
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Romantic2010
1532329717
Одним словом эти фанаты отморозки .... Мне кажется им даже всё равно на футбол. Им дай повоевать. Вот загоните их в сирию...Пусть там свой нрав показывают против Игила например! Не, ну а чего....
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