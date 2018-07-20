«Торпедо» подаст заявление по факту разжигания расовой ненависти болельщиками

Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева заявила, что клуб намерен подать заявление по факту разжигания расовой ненависти.

Ранее фанатское сообщество «ЗАПАД-5 ULTRAS» в «Вконтакте» опубликовало несколько оскорбительных постов в адрес защитника Эрвинга Ботаки-Иобома, который перешел в «Торпедо» из «Казанки».

Позже было объявлено, что 19-летний россиянин не будет выступать за «Торпедо».

«Наш клуб не приемлет расизм ни в каком из его проявлений. Сегодня на основании публикации в социальных сетях мы подадим заявление о проведении проверки и процессуального решения по факту разжигания расовой ненависти, вражды и оскорблении человеческого достоинства. Над заявлением работают юрист, и они решат, будет ли для проверки представлен один или несколько постов.

С 10 по 19 июля у нас на просмотре находился воспитанник нашей школы защитник Эрвинг Ботака. Тренерский штаб увидел в нем перспективу. Представитель футболиста изначально предлагал переход футболиста по условиям свободного трансфера. За время тренировок игрок проявил хорошо, успел сыграть в товарищеском матче со «Спартаком-2».

Фактически все шло к завершению, но 17 июля мы получили официальное письмо от «Локомотива» о том, что Эрвингу было сделано официальное предложение о продлении контракта, поэтому его бывшему клубу положена компенсация в случае заключении договора с Ботакой. На основании этого письма решили контракт не заключать», – сказала Еленцева.