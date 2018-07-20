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    «Торпедо» подаст заявление по факту разжигания расовой ненависти болельщиками

    Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева заявила, что клуб намерен подать заявление по факту разжигания расовой ненависти.

    Ранее фанатское сообщество «ЗАПАД-5 ULTRAS» в «Вконтакте» опубликовало несколько оскорбительных постов в адрес защитника Эрвинга Ботаки-Иобома, который перешел в «Торпедо» из «Казанки».

    Позже было объявлено, что 19-летний россиянин не будет выступать за «Торпедо».

    «Наш клуб не приемлет расизм ни в каком из его проявлений. Сегодня на основании публикации в социальных сетях мы подадим заявление о проведении проверки и процессуального решения по факту разжигания расовой ненависти, вражды и оскорблении человеческого достоинства. Над заявлением работают юрист, и они решат, будет ли для проверки представлен один или несколько постов.

    С 10 по 19 июля у нас на просмотре находился воспитанник нашей школы защитник Эрвинг Ботака. Тренерский штаб увидел в нем перспективу. Представитель футболиста изначально предлагал переход футболиста по условиям свободного трансфера. За время тренировок игрок проявил хорошо, успел сыграть в товарищеском матче со «Спартаком-2».

    Фактически все шло к завершению, но 17 июля мы получили официальное письмо от «Локомотива» о том, что Эрвингу было сделано официальное предложение о продлении контракта, поэтому его бывшему клубу положена компенсация в случае заключении договора с Ботакой. На основании этого письма решили контракт не заключать», – сказала Еленцева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2018 16:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 23 июля 2018, 10:08

      Одним словом эти фанаты отморозки .... Мне кажется им даже всё равно на футбол. Им дай повоевать. Вот загоните их в сирию...Пусть там свой нрав показывают против Игила например! Не, ну а чего....

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июля 2018, 04:10

      Если честно, ну ничегоженьки не поняла из такого объяснения, а то что факт рассизма был, тут даже к цыганке ходить не надо...

      1
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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 20 июля 2018, 18:36

      Боюсь спросить,где в этой фразе: " «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые»", нашли унижение человеческого достоинства?
      Ненавижу бл*дь цыган и толерастов/чернильниц

      -2
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      Рейтинг: +876

      movie > GoldPlayFIFARus9 20 июля 2018, 19:04

      в смысл этой фразы вдумайся и найдешь

      0
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 20 июля 2018, 18:14

      Втордив - истинное место быдло-клуба, живущего по правилам, которые диктует ему быдло!

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 20 июля 2018, 17:39

      Сидите где сидите ,с такими фанами лучших времён уже не будет,ЗИЛа к сожалению больше нет,а эти утырки остались

      3
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Sanches 1204 20 июля 2018, 18:15

      ФК Москва, он же Торпедо-Металлург, он же Торпедо-ЗИЛ был истинным Торпедо, а эта пародия пусть дальше ковыряется в том дерьме где ему самое место

      0
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      Рейтинг: +8757

      tesch 20 июля 2018, 17:16

      отговорки.

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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 20 июля 2018, 17:05

      Елена Еленцева? )) тут всё шито белыми нитками

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