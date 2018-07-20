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    Кадиев: «С финансами в «Анжи» дела очень плохи. В РФПЛ будем играть молодняком»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев в интервью изданию «Молодежь Дагестана» рассказал, как обстоят дела с финансами в клубе.

    Ранее генеральный директор махачкалинцев Олег Флегонтов сообщил, что команда может не доиграть сезон в РФПЛ из-за проблем с деньгами.

    – Я могу сразу сказать: с финансами дела в клубе очень плохи. Это все знают – и игроки, и тренерский штаб. В этом секрета нет.

    – То есть вероятность того, что команда не доиграет сезон, существует?

    – Не доиграть сезон может любая команда. Я вам говорю о том, что есть. А вы можете делать свои умозаключения.

    – А если появятся финансы?

    – Ну, на это и надеемся. Мы очень близки к очень плохому старту сезона. Об этом надо открыто говорить. Мы же не прячем эту ситуацию. Сегодня у клуба нет того, что мы хотим. За него будет играть молодняк, за те средства, которые возможны. Когда какие-то игроки у нас уходят, это вполне закономерно, я не могу их удерживать, не могу врать. Мы постараемся все исправить, но сегодня готового рецепта нет.

    У нас три дня назад состоялся разговор с руководителем администрации главы и правительства Дагестана Владимиром Ивановым. Вроде бы разговор неплохой. Но дальше разговора дело пока не идет. Поживем – увидим.

    Сегодня мы видим, как имидж России, который не удавалось изменить в лучшую сторону 25 лет, изменился за 20 дней чемпионата мира по футболу. За что отдельное спасибо нашему президенту и господину Мутко даже. Вы об этом должны писать, говорить, ребята. А не сухие факты перечислять, что из «Анжи» убежал или ушел игрок, ой, как плохи дела у клуба, мы опять в ПФЛ, в ФНЛ, куда-то вылетим.

    Добыванием денег и поиском спонсоров я занимаюсь. Поиском игроков занимаются спортивный директор и тренер. А писать, каково положение в клубе, – это ваша задача.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2018 17:49
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 21 июля 2018, 16:28

      Будьте мужиками и снимитесь с РФПЛ и канайте в ФНЛ (ПФЛ)! Дайте место достойной команде - "Тамбов"!!!

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 20 июля 2018, 22:34

      Тем не менее Тамбов не пустили... Кек

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 20 июля 2018, 22:00

      После отсидки во Франции Керимов резко отказался помогать Анжи.
      Пока он сидел, американцы с ним провели воспитательные беседы.
      И вот вам итог.
      Анжи остался без денег и поддержки.

      А зачем тогда Каримова избрали в Совет Федерации???
      Анжи было его прикрытием.
      В таком случае, Керимова надо ГНАТЬ из Совета Федерации и расследовать все его коррупционные дела в России.
      Сидельцем, как его обозначила Матвиенко, надо следствию заняться и выяснить, откуда деньги.

      Задержанный во Франции, по делу о неуплате налогов, российский сенатор Сулейман Керимов выпущен на свободу!
      Очень подозрительно, что выпустили.
      За просто так они не выпускают.
      А Керимов в России тоже не заплатил налоги.
      Надо расследовать бурную его криминальную деятельность и привлекать.
      Статья по нему давно ПЛАЧЕТ и требует наказания.
      Однозначно!

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 21:19

      В сложную ситуацию попал Анжи. Продолжать играть молодежным составом ,не вариант. Тогда уж лучше совсем снятся с чемпионата и предложить выступить другому клубу.

      2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 20 июля 2018, 21:07

      Полудурок

      -2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 июля 2018, 20:53

      С финансами дела плохи не только в Анжи .....большинство клубов РФПЛ нуждаются в финансировании...

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      Рейтинг: +253

      Sancool 20 июля 2018, 20:12

      Владимир Иванов - руководитель администрации главы и правительства Дагестана?

      0
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      Рейтинг: +695

      fan-man 20 июля 2018, 19:18

      Зная о своих проблемах, все равно заявились в РФПЛ, парадокс?

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 июля 2018, 19:10

      Я то думал, что вы потому и заявились, что деньги есть. А так на что расчёт? Что прибыль будет уровня РФПЛ, а сократить расходу получится до уровня ПФЛ? Как-то слишком самонадеянно, если это так. С другой стороны, общемировая практика, что клубы живут на частных инвестициях, как раз-таки гос. поддержка - это редкость в условиях рыночной экономики. Поэтому вот так сказать, что правительство в этом виновато, вроде как и нельзя. Скорее, можно пожурить за то, что переход на современную модель управления никак не движется в нужную сторону.

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      Рейтинг: +1392

      Hoahin 20 июля 2018, 18:55

      На подсосе у городского бюджета далеко не уедешь. Тем более там всю блошинную верхушку Дагестана сейчас перевернули. Это вам не Грозный, где деньги рекой и докажи что не Аллах...

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