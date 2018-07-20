Кадиев: «С финансами в «Анжи» дела очень плохи. В РФПЛ будем играть молодняком»

Президент «Анжи» Осман Кадиев в интервью изданию «Молодежь Дагестана» рассказал, как обстоят дела с финансами в клубе.

Ранее генеральный директор махачкалинцев Олег Флегонтов сообщил, что команда может не доиграть сезон в РФПЛ из-за проблем с деньгами.

– Я могу сразу сказать: с финансами дела в клубе очень плохи. Это все знают – и игроки, и тренерский штаб. В этом секрета нет.

– То есть вероятность того, что команда не доиграет сезон, существует?

– Не доиграть сезон может любая команда. Я вам говорю о том, что есть. А вы можете делать свои умозаключения.

– А если появятся финансы?

– Ну, на это и надеемся. Мы очень близки к очень плохому старту сезона. Об этом надо открыто говорить. Мы же не прячем эту ситуацию. Сегодня у клуба нет того, что мы хотим. За него будет играть молодняк, за те средства, которые возможны. Когда какие-то игроки у нас уходят, это вполне закономерно, я не могу их удерживать, не могу врать. Мы постараемся все исправить, но сегодня готового рецепта нет.

У нас три дня назад состоялся разговор с руководителем администрации главы и правительства Дагестана Владимиром Ивановым. Вроде бы разговор неплохой. Но дальше разговора дело пока не идет. Поживем – увидим.

Сегодня мы видим, как имидж России, который не удавалось изменить в лучшую сторону 25 лет, изменился за 20 дней чемпионата мира по футболу. За что отдельное спасибо нашему президенту и господину Мутко даже. Вы об этом должны писать, говорить, ребята. А не сухие факты перечислять, что из «Анжи» убежал или ушел игрок, ой, как плохи дела у клуба, мы опять в ПФЛ, в ФНЛ, куда-то вылетим.

Добыванием денег и поиском спонсоров я занимаюсь. Поиском игроков занимаются спортивный директор и тренер. А писать, каково положение в клубе, – это ваша задача.