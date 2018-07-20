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  • Кадиев: «С финансами в «Анжи» дела очень плохи. В РФПЛ будем играть молодняком»

Кадиев: «С финансами в «Анжи» дела очень плохи. В РФПЛ будем играть молодняком»

20 июля 2018, 17:49
16

Президент «Анжи» Осман Кадиев в интервью изданию «Молодежь Дагестана» рассказал, как обстоят дела с финансами в клубе.

Ранее генеральный директор махачкалинцев Олег Флегонтов сообщил, что команда может не доиграть сезон в РФПЛ из-за проблем с деньгами.

– Я могу сразу сказать: с финансами дела в клубе очень плохи. Это все знают – и игроки, и тренерский штаб. В этом секрета нет.

– То есть вероятность того, что команда не доиграет сезон, существует?

– Не доиграть сезон может любая команда. Я вам говорю о том, что есть. А вы можете делать свои умозаключения.

– А если появятся финансы?

– Ну, на это и надеемся. Мы очень близки к очень плохому старту сезона. Об этом надо открыто говорить. Мы же не прячем эту ситуацию. Сегодня у клуба нет того, что мы хотим. За него будет играть молодняк, за те средства, которые возможны. Когда какие-то игроки у нас уходят, это вполне закономерно, я не могу их удерживать, не могу врать. Мы постараемся все исправить, но сегодня готового рецепта нет.

У нас три дня назад состоялся разговор с руководителем администрации главы и правительства Дагестана Владимиром Ивановым. Вроде бы разговор неплохой. Но дальше разговора дело пока не идет. Поживем – увидим.

Сегодня мы видим, как имидж России, который не удавалось изменить в лучшую сторону 25 лет, изменился за 20 дней чемпионата мира по футболу. За что отдельное спасибо нашему президенту и господину Мутко даже. Вы об этом должны писать, говорить, ребята. А не сухие факты перечислять, что из «Анжи» убежал или ушел игрок, ой, как плохи дела у клуба, мы опять в ПФЛ, в ФНЛ, куда-то вылетим.

Добыванием денег и поиском спонсоров я занимаюсь. Поиском игроков занимаются спортивный директор и тренер. А писать, каково положение в клубе, – это ваша задача.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (16)
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Viper for CSKA
1532100206
Главное, чтобы не по популярной схеме концовки прошлого сезона: Вылет в ФНЛ, расформирование команды ФНЛ, возвращение в РФПЛ.
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spam2009
1532100740
и нах было заявляться тогда?
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h3LL1k
1532100878
дали бы другим проиграть вылетели и остались по отношению к другим командам как минимум не справедливо!
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Hoahin
1532102144
На подсосе у городского бюджета далеко не уедешь. Тем более там всю блошинную верхушку Дагестана сейчас перевернули. Это вам не Грозный, где деньги рекой и докажи что не Аллах...
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Cules2013
1532103048
Я то думал, что вы потому и заявились, что деньги есть. А так на что расчёт? Что прибыль будет уровня РФПЛ, а сократить расходу получится до уровня ПФЛ? Как-то слишком самонадеянно, если это так. С другой стороны, общемировая практика, что клубы живут на частных инвестициях, как раз-таки гос. поддержка - это редкость в условиях рыночной экономики. Поэтому вот так сказать, что правительство в этом виновато, вроде как и нельзя. Скорее, можно пожурить за то, что переход на современную модель управления никак не движется в нужную сторону.
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Dr Metal
1532103533
Зная о своих проблемах, все равно заявились в РФПЛ, парадокс?
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a-rakhmatov
1532109227
С финансами дела плохи не только в Анжи .....большинство клубов РФПЛ нуждаются в финансировании...
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Makaweli
1532110048
Полудурок
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zigbert
1532110799
В сложную ситуацию попал Анжи. Продолжать играть молодежным составом ,не вариант. Тогда уж лучше совсем снятся с чемпионата и предложить выступить другому клубу.
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amazonaws
1532113219
После отсидки во Франции Керимов резко отказался помогать Анжи. Пока он сидел, американцы с ним провели воспитательные беседы. И вот вам итог. Анжи остался без денег и поддержки. А зачем тогда Каримова избрали в Совет Федерации??? Анжи было его прикрытием. В таком случае, Керимова надо ГНАТЬ из Совета Федерации и расследовать все его коррупционные дела в России. Сидельцем, как его обозначила Матвиенко, надо следствию заняться и выяснить, откуда деньги. Задержанный во Франции, по делу о неуплате налогов, российский сенатор Сулейман Керимов выпущен на свободу! Очень подозрительно, что выпустили. За просто так они не выпускают. А Керимов в России тоже не заплатил налоги. Надо расследовать бурную его криминальную деятельность и привлекать. Статья по нему давно ПЛАЧЕТ и требует наказания. Однозначно!
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