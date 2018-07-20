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  • «Анжи» может не доиграть сезон из-за финансовых проблем. Махачкалинцы заменили в РФПЛ закрывшийся «Амкар»

«Анжи» может не доиграть сезон из-за финансовых проблем. Махачкалинцы заменили в РФПЛ закрывшийся «Амкар»

20 июля 2018, 16:23
22

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов в интервью «Молодежи Дагестана» заявил, что не исключает ситуацию, при которой клуб не сможет доиграть сезон из-за проблем с финансами.

По итогам прошлого сезона махачкалинцы вылетели из РФПЛ, проиграв в стыковых матчах «Енисею». Тем не менее они получили возможность продолжить выступление в турнире из-за того, что «Амкар» объявил о своем закрытии.

– Из каких источников будет финансироваться «Анжи» в предстоящем сезоне?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Финансирование «Анжи» в ведении президента клуба Османа Кадиева.

– Насколько вероятно, что «Анжи» из-за финансовых проблем не доиграет сезон?

– Учитывая очень тяжелую финансовую ситуацию в данный момент, ничего нельзя исключать. Но мы прилагаем все усилия, чтобы этого не случилось.

– С чем связан переезд офиса клуба в другое помещение на стадионе «Анжи Арена»?

– Причины две. Первая: мы сократили штат, и такой большой офис нам не нужен. Вторая – аренда прежнего офиса для нас слишком дорога в нашем финансовом положении.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (22)
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Project Бабангида
1532093671
если что борцы доиграют
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T_REX
1532095197
Пора вспомнить Федуна и про план по сокращению лиги до 12-14 команд и играть в 4 круга, а последняя команда пусть играет в плей-офф с победителем ФНЛ, например как играют в Австрии и все будут рады, а это уже заколебали гастролеры, каждый год новые команды без фин. обеспечения, даже на примере можно взять мою Мордовию, был один уе...ок, который руководил клубом N количество лет и тут мы в первые вышли в лигу ну заняли линию аутсайдера, дальше опять и последние, дальше в третий и при Палыче заняли 8е место и тут у этого оленя родился план, что можно бабла заработать вот и заработал Мордовия вылетела даже в ПФЛ, теперь у нас есть шикарный стадион и денег "почти" тоже нет, максимум что нам светит это "вышка" в ФНЛ 5-7 места, но можем конечно и в лигу выйти ну максимум на сезон, а устраивать гастроли никому не интересно и кому охота каждый сезон менять по 10-15 игроков
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Garrincha58
1532096415
Газзаев ау!!! теперь ты видишь что увеличивать РФПЛ до 18 команд чистой воды бред ее надо сокращать до 14 команд, а то и 12
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alexis02lion
1532097738
А смысл? Отдали бы место Тамбову. Они заслужили своей работой в том сезоне. Со стадином проблемы, так и у Енисея они есть и разрешили. И так снова будут биться за выживание, а тут и без денег, только если цену набить и в паузе кого за дорого продать. Только вот Полуяхтов уже срулил, как и Лескано с Данченко, только на Маркелове можно заработать и то с натяжкой.
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zigbert
1532100169
Отгремели фанфары и теперь приходится обратится к суровым реалиям.
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Asbjorn
1532100521
хорошо,если так,хоть где то справедливость должна быть,в стыках вылетели,пусть и сидят в пердиве,ну или пусть еще стык играют с тамбовом(если мне память не изменяет),так честнее было бы
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dddolphin
1532100795
Нормально так.. Шило на мыло...
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Gazelvagen877
1532102450
Нахера тогда выскакивали?дали бы спокойно тамбову поиграть.у них проблем нет.закрывать анжи давно пора,а не Амкар.короче весь чемп испортят
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омск55
1532102470
Ну так дали бы шанс другим а то и стык проиграли и денег нет
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OfaZavr
1532103936
ну дела, вроде и не казалось что Анжи может та же участь постигнуть, пусть они в последнее время не шиковали но и не была ситуация критической как у Амкара или Тосно.
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