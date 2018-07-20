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    «Анжи» может не доиграть сезон из-за финансовых проблем. Махачкалинцы заменили в РФПЛ закрывшийся «Амкар»

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов в интервью «Молодежи Дагестана» заявил, что не исключает ситуацию, при которой клуб не сможет доиграть сезон из-за проблем с финансами.

    По итогам прошлого сезона махачкалинцы вылетели из РФПЛ, проиграв в стыковых матчах «Енисею». Тем не менее они получили возможность продолжить выступление в турнире из-за того, что «Амкар» объявил о своем закрытии.

    – Из каких источников будет финансироваться «Анжи» в предстоящем сезоне?

    – У меня нет ответа на этот вопрос. Финансирование «Анжи» в ведении президента клуба Османа Кадиева.

    – Насколько вероятно, что «Анжи» из-за финансовых проблем не доиграет сезон?

    – Учитывая очень тяжелую финансовую ситуацию в данный момент, ничего нельзя исключать. Но мы прилагаем все усилия, чтобы этого не случилось.

    – С чем связан переезд офиса клуба в другое помещение на стадионе «Анжи Арена»?

    – Причины две. Первая: мы сократили штат, и такой большой офис нам не нужен. Вторая – аренда прежнего офиса для нас слишком дорога в нашем финансовом положении.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2018 16:23
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 21 июля 2018, 16:18

      Было бы справедливо, если бы Тамбов заявили вместо Анжи(раз там проблемы с финансами)!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июля 2018, 04:05

      Боже, боже, какой клуб был при Хидденге (поправьте меня если я что-то перепутала), но какие игроки были, какие амбиции, и вот так вот...бесславно

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > арейская 21 июля 2018, 10:27

      Правописание фамилии Гууса перепутала)

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > ItalianFootball 21 июля 2018, 11:36

      И то правда, Хиддинг

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 21 июля 2018, 03:49

      а зачем заявляться

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 21 июля 2018, 01:14

      Пипец Онжи ну вы даете, отнимаете шанс у других команд и сами не знаете доиграете вы или нет!

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      Рейтинг: +44

      BallWer 20 июля 2018, 22:23

      Лучше бы дали шанс либо Тамбову, либо Балтике! Аскар, тоже интересный, какого куча выигрывали стыки, если в РФПЛ выступать не собирались, в жизни не поверю что они не знали что им настанет конец!! Ведь Гаджиев, не просто так ушел с клуба!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 19:25

      ну дела, вроде и не казалось что Анжи может та же участь постигнуть, пусть они в последнее время не шиковали но и не была ситуация критической как у Амкара или Тосно.

      2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 20 июля 2018, 19:01

      Ну так дали бы шанс другим а то и стык проиграли и денег нет

      1
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 20 июля 2018, 19:00

      Нахера тогда выскакивали?дали бы спокойно тамбову поиграть.у них проблем нет.закрывать анжи давно пора,а не Амкар.короче весь чемп испортят

      1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 20 июля 2018, 18:33

      Нормально так..
      Шило на мыло...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 июля 2018, 18:28

      хорошо,если так,хоть где то справедливость должна быть,в стыках вылетели,пусть и сидят в пердиве,ну или пусть еще стык играют с тамбовом(если мне память не изменяет),так честнее было бы

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