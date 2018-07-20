«Анжи» может не доиграть сезон из-за финансовых проблем. Махачкалинцы заменили в РФПЛ закрывшийся «Амкар»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов в интервью «Молодежи Дагестана» заявил, что не исключает ситуацию, при которой клуб не сможет доиграть сезон из-за проблем с финансами.

По итогам прошлого сезона махачкалинцы вылетели из РФПЛ, проиграв в стыковых матчах «Енисею». Тем не менее они получили возможность продолжить выступление в турнире из-за того, что «Амкар» объявил о своем закрытии.

– Из каких источников будет финансироваться «Анжи» в предстоящем сезоне?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Финансирование «Анжи» в ведении президента клуба Османа Кадиева.

– Насколько вероятно, что «Анжи» из-за финансовых проблем не доиграет сезон?

– Учитывая очень тяжелую финансовую ситуацию в данный момент, ничего нельзя исключать. Но мы прилагаем все усилия, чтобы этого не случилось.

– С чем связан переезд офиса клуба в другое помещение на стадионе «Анжи Арена»?

– Причины две. Первая: мы сократили штат, и такой большой офис нам не нужен. Вторая – аренда прежнего офиса для нас слишком дорога в нашем финансовом положении.