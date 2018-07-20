Ташаев: «Выбрал «Спартак», потому что он мне очень симпатичен. Команда всегда борется за высокие места»  

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев рассказал, как происходит его адаптация в новом коллективе. Футболист объяснил, почему перешел именно в стан красно-белых.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах 24-летнего хавбека кроме «Спартака» также заинтересованы другие московские клубы и «Зенит».

– Вы уже давно тренируетесь в составе «Спартака», познакомились с командой. Какие ощущения?

– Чувствую себя нормально. Ребята меня хорошо приняли. Кого-то знал еще до перехода в «Спартак». Андрея Ещенко, например. С Жорой Джикией познакомились на спонсорском мероприятии, Саню Селихова знал по молодежке, как и Артема Тимофеева. С Темой вообще постоянно играли раньше друг против друга по юношам. Так что период адаптации проходит хорошо.

– В СМИ писали, что перед вами стоял выбор: «Спартак» или «Зенит», а позже подключился и «Локомотив».

– Агент говорил мне, что были определенные варианты. Выбрал «Спартак», потому что эта команда мне очень симпатична, она всегда борется за высокие места. Тот факт, что остаюсь в Москве, тоже большой плюс. Я вырос в столице, тут родители, не особенно хотелось уезжать. К тому же, насколько я знаю, самый сильный и предметный интерес был именно со стороны «Спартака».

– По первым тренировкам и мачтам уже поняли, в какой футбол играет «Спартак»?

– Пока что прошло мало времени. Я тут чуть больше недели. Сейчас тренировки в основном носят нагрузочный характер. Тактика тоже есть, но, думаю, ее будет больше ближе к официальным матчам.