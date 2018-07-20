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    Ташаев: «Выбрал «Спартак», потому что он мне очень симпатичен. Команда всегда борется за высокие места»  

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев рассказал, как происходит его адаптация в новом коллективе. Футболист объяснил, почему перешел именно в стан красно-белых.

    Ранее СМИ сообщали, что в услугах 24-летнего хавбека кроме «Спартака» также заинтересованы другие московские клубы и «Зенит».

    – Вы уже давно тренируетесь в составе «Спартака», познакомились с командой. Какие ощущения?

    – Чувствую себя нормально. Ребята меня хорошо приняли. Кого-то знал еще до перехода в «Спартак». Андрея Ещенко, например. С Жорой Джикией познакомились на спонсорском мероприятии, Саню Селихова знал по молодежке, как и Артема Тимофеева. С Темой вообще постоянно играли раньше друг против друга по юношам. Так что период адаптации проходит хорошо.

    – В СМИ писали, что перед вами стоял выбор: «Спартак» или «Зенит», а позже подключился и «Локомотив».

    – Агент говорил мне, что были определенные варианты. Выбрал «Спартак», потому что эта команда мне очень симпатична, она всегда борется за высокие места. Тот факт, что остаюсь в Москве, тоже большой плюс. Я вырос в столице, тут родители, не особенно хотелось уезжать. К тому же, насколько я знаю, самый сильный и предметный интерес был именно со стороны «Спартака».

    – По первым тренировкам и мачтам уже поняли, в какой футбол играет «Спартак»?

    – Пока что прошло мало времени. Я тут чуть больше недели. Сейчас тренировки в основном носят нагрузочный характер. Тактика тоже есть, но, думаю, ее будет больше ближе к официальным матчам.

    Источник: Sport24

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    20.07.2018 15:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 19:18

      отличный выбор сделал Александр молодец! теперь вперед к новым вершинам!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 20 июля 2018, 18:56

      Это же Спартак, кто же ему откажет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 20 июля 2018, 18:23

      Всяким образом уже Динамо обосрал)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 18:08

      Выбор Спартака несомненно правильный. Удачи.

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 20 июля 2018, 15:58

      Выбрал бабки футболист Шлюшаев.

      -3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Спартач80 23 июля 2018, 21:03

      Обычный перевод стрелок, только факта не отменяет. Уход и туда и туда грозит лавкой с увеличением лички, что и говорит о человеческих качествах Иуды Шлюшаева.

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