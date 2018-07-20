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    Игнашевич: «Сдержать Салаха позволила уверенная игра Жиркова и тактическое задание тренерского штаба»

    Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал за счет чего удалось сдержать форварда сборной Египта Мохамеда Салаха в матче чемпионата мира-2018.

    «Сдержать Салаха позволила уверенная игра «один в один» Юры Жиркова и тактическое задание тренерского штаба, который ограничил подключение Юры в атаку. А после матча, находясь на допинг-контроле, мне удалось пополнить свою коллекцию футболок еще одним отличным трофеем», – написал Игнашевич в инстаграме.

    Матч Россия – Египет состоялся в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Игра завершилась со счетом 3:1. Салах стал автором единственного гола в составе египтян.

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    Источник: Instagram

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    20.07.2018 08:42
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