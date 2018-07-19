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Агент: «Фламенго» предложил ЦСКА 10 миллионов за Витиньо»

19 июля 2018, 18:58
11

Бразильский футбольный агент Диого Соуза сообщил, что «Фламенго» готов заплатить за нападающего ЦСКА Витиньо 10 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что москвичи хотят получить за бразильца именно такую сумму, а сам форвард уже согласовал контракт с бразильским клубом.

«Намерен ли «Фламенго» приобрести Витиньо у ЦСКА? Думаю, это правда. «Фламенго» ищет такого рода игрока, каким является Витиньо, для того, чтобы заменить Винисиуса Жуниора. Ранее «Фламенго» хотел приобрести Райана Бабела из «Бешикташа».

Предложение «Фламенго» московскому клубу составляет 10 миллионов евро. За эту же сумму ЦСКА и приобретал Витиньо», – сказал Соуза.

Витиньо перешел в ЦСКА из «Ботафого» в сентябре 2013 года. С января 2015 года по декабрь 2016 футболист выступал на правах аренды за бразильский «Интернасьонал».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго ЦСКА Витиньо
Комментарии (11)
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ufos73
1532023113
Зачем им кого то покупать, если можно сходить на пляж и там найти полноценную, а главное дешевую и перспективную замену??? )))
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Alex Flash
1532024915
Надо отдавать за такие деньги
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Lester84
1532025026
Если уж честно - Витиньо может и талант, но в ЦСКА он так до сих пор и не раскрылся. Местами проблески есть и борозды он в целом не портит, но мало играет на команду и часто самоедничает. Возможно вместо него и стоит взять кого-то другого
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Сержтир
1532029035
Если не согласятся то потом он будет стоить в два раза меньше. .
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neofizer
1532029824
маловато
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VIPded
1532035228
Человеку дали возможность в ЛЧ поиграть, армейскую школу мастерства провели и продать теперь без прибыли? Ну уж нет... пусть набавят ещё пару лямов! )))
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zigbert
1532064226
Как ни говори, в ЦСКА ожидали от Витиньо большего.
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