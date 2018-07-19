Агент: «Фламенго» предложил ЦСКА 10 миллионов за Витиньо»

Бразильский футбольный агент Диого Соуза сообщил, что «Фламенго» готов заплатить за нападающего ЦСКА Витиньо 10 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что москвичи хотят получить за бразильца именно такую сумму, а сам форвард уже согласовал контракт с бразильским клубом.

«Намерен ли «Фламенго» приобрести Витиньо у ЦСКА? Думаю, это правда. «Фламенго» ищет такого рода игрока, каким является Витиньо, для того, чтобы заменить Винисиуса Жуниора. Ранее «Фламенго» хотел приобрести Райана Бабела из «Бешикташа».

Предложение «Фламенго» московскому клубу составляет 10 миллионов евро. За эту же сумму ЦСКА и приобретал Витиньо», – сказал Соуза.

Витиньо перешел в ЦСКА из «Ботафого» в сентябре 2013 года. С января 2015 года по декабрь 2016 футболист выступал на правах аренды за бразильский «Интернасьонал».