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    Агент: «Фламенго» предложил ЦСКА 10 миллионов за Витиньо»

    Бразильский футбольный агент Диого Соуза сообщил, что «Фламенго» готов заплатить за нападающего ЦСКА Витиньо 10 миллионов евро.

    Ранее появилась информация, что москвичи хотят получить за бразильца именно такую сумму, а сам форвард уже согласовал контракт с бразильским клубом.

    «Намерен ли «Фламенго» приобрести Витиньо у ЦСКА? Думаю, это правда. «Фламенго» ищет такого рода игрока, каким является Витиньо, для того, чтобы заменить Винисиуса Жуниора. Ранее «Фламенго» хотел приобрести Райана Бабела из «Бешикташа».

    Предложение «Фламенго» московскому клубу составляет 10 миллионов евро. За эту же сумму ЦСКА и приобретал Витиньо», – сказал Соуза.

    Витиньо перешел в ЦСКА из «Ботафого» в сентябре 2013 года. С января 2015 года по декабрь 2016 футболист выступал на правах аренды за бразильский «Интернасьонал».

    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2018 18:58
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 08:23

      Как ни говори, в ЦСКА ожидали от Витиньо большего.

      3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 июля 2018, 00:20

      Человеку дали возможность в ЛЧ поиграть, армейскую школу мастерства провели и продать теперь без прибыли? Ну уж нет... пусть набавят ещё пару лямов! )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 19 июля 2018, 22:50

      маловато

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 19 июля 2018, 22:37

      Если не согласятся то потом он будет стоить в два раза меньше.
      .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 19 июля 2018, 21:30

      Если уж честно - Витиньо может и талант, но в ЦСКА он так до сих пор и не раскрылся. Местами проблески есть и борозды он в целом не портит, но мало играет на команду и часто самоедничает. Возможно вместо него и стоит взять кого-то другого

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 19 июля 2018, 21:28

      Надо отдавать за такие деньги

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Alex Flash 19 июля 2018, 22:02

      Самое интересное, что сейчас за такие деньги и не купишь ни кого. Еще и налоги...

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 июля 2018, 20:58

      Зачем им кого то покупать, если можно сходить на пляж и там найти полноценную, а главное дешевую и перспективную замену??? )))

      -1
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      Рейтинг: +1126

      richi > ufos73 19 июля 2018, 22:01

      Уровень футбола в мире стал совсем другой. Пляжи Бразилии уже давно не дотягивают до этого уровня. Талантов берут только из мини футбола. Дураки и в Бразилии перевелись.

      1
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      Рейтинг: +20924

      derrik2000 > ufos73 19 июля 2018, 22:03

      "Пляжники" бразильские уже были.
      В Спартаке 90-х.
      Причём много и " по три рубля пучок".
      И что?
      Один Маркао уехал в Японию играть МЕЛЬКНУВ до этого в Спартаке?
      Остальные, что называется, "разбрелись по своим племенам".

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > richi 19 июля 2018, 23:02

      Зато уровень Витьки для пляжа самое оно )))))
      Это называется сарказм если не знали...

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