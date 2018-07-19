Марадона: «Думаю, у меня найдется время на изучение русского языка»

Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о планах в белорусском клубе.

– Мне нравится то, чем я занимаюсь. Футбол всегда был и есть в моем сердце. Хочу, чтобы брестское «Динамо» играло как «Наполи» во времена моей карьеры. Хочу сделать брестский клуб уважаемым и большим.

– Вы сказали, что готовы провести годы в Бресте и, возможно, остаться здесь жить. А планируете учить русский язык?

– Конечно, я не заговорю так, как вы. Но на установках игрокам буду использовать русский. Собираюсь улучшать свой словарный запас, чтобы разговаривать с футболистами хотя бы частично на одном языке. Думаю, на это у меня найдется время.