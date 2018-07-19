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    Марадона: «Думаю, у меня найдется время на изучение русского языка»

    Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о планах в белорусском клубе.

    – Мне нравится то, чем я занимаюсь. Футбол всегда был и есть в моем сердце. Хочу, чтобы брестское «Динамо» играло как «Наполи» во времена моей карьеры. Хочу сделать брестский клуб уважаемым и большим.

    – Вы сказали, что готовы провести годы в Бресте и, возможно, остаться здесь жить. А планируете учить русский язык?

    – Конечно, я не заговорю так, как вы. Но на установках игрокам буду использовать русский. Собираюсь улучшать свой словарный запас, чтобы разговаривать с футболистами хотя бы частично на одном языке. Думаю, на это у меня найдется время.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2018 07:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 10:24

      Почему то не кажется что Диего осядет здесь надолго.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 июля 2018, 08:36

      Оформить в полеводческую бригаду и там его по ускоренному курсу обучения быстро научат великому и могучему...

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