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    Газинский – о гимне на Воробьевых горах: «Ради таких моментов стоит жить»

    Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский сожалеет, что команда не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира-2018, уступив в четвертьфинале Хорватии в серии послематчевых пенальти.

    – Во время просмотра матча Англия – Хорватия мучила мысль: «На их месте должны были быть мы»?

    – Конечно, мучила. Очень тяжело было смотреть игру из-за этого. Но это уже история, и с тем, что не вернешь, надо смириться. Мы сделали все, что могли.

    И как нас на следующий день встречали на Воробьевых горах – это дорогого стоит. Чувства, когда вместе с командой, тренерами и 20 тысячами болельщиков поешь гимн, – непередаваемы. И когда они вместе кричат: «Россия!», а мы стоим на сцене и понимаем, что все это – в нашу честь, за это многое можно отдать. Мурашки по коже!

    – Ради таких чувств стоило проделывать весь сложнейший многолетний путь из Комсомольска-на-Амуре в «Лужники».

    – Ради таких моментов стоит жить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2018 06:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 19 июля 2018, 07:37

      Главное стабильность,а не мималётные взлёты

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