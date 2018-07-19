Газинский – о гимне на Воробьевых горах: «Ради таких моментов стоит жить»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский сожалеет, что команда не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира-2018, уступив в четвертьфинале Хорватии в серии послематчевых пенальти.

– Во время просмотра матча Англия – Хорватия мучила мысль: «На их месте должны были быть мы»?

– Конечно, мучила. Очень тяжело было смотреть игру из-за этого. Но это уже история, и с тем, что не вернешь, надо смириться. Мы сделали все, что могли.

И как нас на следующий день встречали на Воробьевых горах – это дорогого стоит. Чувства, когда вместе с командой, тренерами и 20 тысячами болельщиков поешь гимн, – непередаваемы. И когда они вместе кричат: «Россия!», а мы стоим на сцене и понимаем, что все это – в нашу честь, за это многое можно отдать. Мурашки по коже!

– Ради таких чувств стоило проделывать весь сложнейший многолетний путь из Комсомольска-на-Амуре в «Лужники».

– Ради таких моментов стоит жить.