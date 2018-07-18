«Волгоград Арена» после затопления будет ремонтироваться за счет страховых выплат

Сотрудник пресс-службы ФГУП «Спорт-Инжениринг», застройщика «Волгоград Арены», Александр Богомолов, рассказал о причинах и последствиях затопления стадиона.

«Причинами затопления стал аномально мощный ливень. В настоящее время представители администрации стадиона, АО «Стройтргансгаз» (подрядчик по строительству стадиона) и страховой компании работают над составлением дефектной ведомости. Повреждения в здании стадиона носят незначительный характер.

Ведутся активные работы по устранению нанесенного ущерба как в здании стадиона, так и на прилегающей территории. АО «Стройтрансгаз» выполняет комплекс мероприятий для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на «Волгоград Арене» и прилегающей к нему территории на откосе правого берега Волги.

В ближайшее время негативные последствия будут устранены: насыпной откос будет восстановлен, помещения внутри стадиона будут отремонтированы. Поле стадиона не пострадало.

Планируется, что возмещение расходов на ремонтные работы будет произведено в рамках страховых выплат по договору страхования объекта. В настоящее время поврежденная дорога у стадиона силами АО «Стройтрансгаз» и городских служб освобождена от наносов. Повреждений полотна нет.

Все неполадки планируется устранить до 22 июля», – заявил представитель компании.

ЧМ кончился, начались проблемы. С дорогами, стадионами, ценами