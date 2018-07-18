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  • «Волгоград Арена» после затопления будет ремонтироваться за счет страховых выплат

«Волгоград Арена» после затопления будет ремонтироваться за счет страховых выплат

18 июля 2018, 06:21
2

Сотрудник пресс-службы ФГУП «Спорт-Инжениринг», застройщика «Волгоград Арены», Александр Богомолов, рассказал о причинах и последствиях затопления стадиона.

«Причинами затопления стал аномально мощный ливень. В настоящее время представители администрации стадиона, АО «Стройтргансгаз» (подрядчик по строительству стадиона) и страховой компании работают над составлением дефектной ведомости. Повреждения в здании стадиона носят незначительный характер.

Ведутся активные работы по устранению нанесенного ущерба как в здании стадиона, так и на прилегающей территории. АО «Стройтрансгаз» выполняет комплекс мероприятий для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на «Волгоград Арене» и прилегающей к нему территории на откосе правого берега Волги.

В ближайшее время негативные последствия будут устранены: насыпной откос будет восстановлен, помещения внутри стадиона будут отремонтированы. Поле стадиона не пострадало.

Планируется, что возмещение расходов на ремонтные работы будет произведено в рамках страховых выплат по договору страхования объекта. В настоящее время поврежденная дорога у стадиона силами АО «Стройтрансгаз» и городских служб освобождена от наносов. Повреждений полотна нет.

Все неполадки планируется устранить до 22 июля», – заявил представитель компании.

ЧМ кончился, начались проблемы. С дорогами, стадионами, ценами

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Ротор
Комментарии (2)
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Рубик Докоян
1531886354
Помнится на ЧЕ по футболу 2012 в Донецке перед игрой прошёл мощный ливень. Мы со старшим братом уже не надеялись увидеть в этот день футбол. Однако, когда матч начался, ничего на "Донбасс-Арене" не напоминало о мощном ливне. Даже поле было в идеальном состоянии. А у нас два стадиона чуть потоком воды не смыло как дороги к ним. У нас, блин, всюду аномалии -- дождь летом, снег и морозы зимой. По рукам и головам надавать таким строителям, чтобы аномалий в головах больше не было...
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BlackMurder
1531888135
Поле не пострадало - ребят это газон блэт, куле ему будет!!! А по поводу стадиона, аномально мощный ливень - во всех городах был дождь, а в волгу, чуть стадион Волгограда не уплыл, или вы Астрахани хотели за воблу его показать господа застройщики? Я вот ценю свой клуб Ротор, но уже и очковать начал, обычный ливень сделал проблему, амчто земли во время матча на нас болельщиков балка упадёт? Скажете блэт, мы не думали что она от децибелов фанатов открутиться? Какой петух с ФИФА принимал? Или опять же кроме поля ничего не показали?
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