«Волгоград Арена» после затопления будет ремонтироваться за счет страховых выплат

Поле не пострадало - ребят это газон блэт, куле ему будет!!! А по поводу стадиона, аномально мощный ливень - во всех городах был дождь, а в волгу, чуть стадион Волгограда не уплыл, или вы Астрахани хотели за воблу его показать господа застройщики? Я вот ценю свой клуб Ротор, но уже и очковать начал, обычный ливень сделал проблему, амчто земли во время матча на нас болельщиков балка упадёт? Скажете блэт, мы не думали что она от децибелов фанатов открутиться? Какой петух с ФИФА принимал? Или опять же кроме поля ничего не показали?
Сотрудник пресс-службы ФГУП «Спорт-Инжениринг», застройщика «Волгоград Арены», Александр Богомолов, рассказал о причинах и последствиях затопления стадиона.
«Причинами затопления стал аномально мощный ливень. В настоящее время представители администрации стадиона, АО «Стройтргансгаз» (подрядчик по строительству стадиона) и страховой компании работают над составлением дефектной ведомости. Повреждения в здании стадиона носят незначительный характер.
Ведутся активные работы по устранению нанесенного ущерба как в здании стадиона, так и на прилегающей территории. АО «Стройтрансгаз» выполняет комплекс мероприятий для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на «Волгоград Арене» и прилегающей к нему территории на откосе правого берега Волги.
В ближайшее время негативные последствия будут устранены: насыпной откос будет восстановлен, помещения внутри стадиона будут отремонтированы. Поле стадиона не пострадало.
Планируется, что возмещение расходов на ремонтные работы будет произведено в рамках страховых выплат по договору страхования объекта. В настоящее время поврежденная дорога у стадиона силами АО «Стройтрансгаз» и городских служб освобождена от наносов. Повреждений полотна нет.
Все неполадки планируется устранить до 22 июля», – заявил представитель компании.
ЧМ кончился, начались проблемы. С дорогами, стадионами, ценами