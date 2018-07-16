ЧМ кончился, начались проблемы. С дорогами, стадионами, ценами

Стадион в Волгограде затопило, в Нижнем разрушена дорога, а в Ростове-на-Дону и Калининграде играть слишком дорого.

«Волгоград-Арену» затопило. Как и весь город

В городе, где треть своих мячей забил Кейн, дважды отличился Муса и третий раз проиграл Салах, за один день 15 июля выпала двухмесячная норма осадков. На дорогах образовались наносы из-за грунта, смытого со склонов и с насыпного склона у нового стадиона. По этой причине было затруднено движение автомобилистов. Из-за прорванных ливневых труб на самой арене были затоплены внутренние помещения. 16 июля снова пошел дождь, так что в Волгограде введен режим чрезвычайной ситуации.

В пресс-службе мэрии города заявили следующее:

«Основание нового стадиона не пропустило через себя воду и дождевые потоки, стекая вниз по поверхности склонов, размыли верхний слой плодородного грунта, завезенного туда для посева газона. Коммунальная техника пыталась ликвидировать грунтовые наносы на рокадной дороге в месте ее пересечения с улицей 7-й Гвардейской и у стадиона».

Владеющая «Волгоград Ареной» компания ФГУП «Спорт Инжиниринг» не видят ничего критичного в ситуации. Реакция пресс-службы:

«Насколько нам известно, стадион не затопило. Произошел подмыв прилегающей территории. Стоит учитывать, что сейчас в Волгограде сложная погода, на город обрушились сильные ливни. Если даже и есть какие-то протечки, то они будут ликвидированы. В остальном на арене порядок. Ее ведь только начали использовать, возможно, есть небольшие недочеты, и они будут устранены. В любом случае ничего критичного для функционирования «Волгоград Арены» нет».

Сообщается также, что из-за мощного ливня в городе затопило несколько торговых центров и даже многоквартирные дома. МЧС рекомендует не покидать дома и ставить машины подальше от деревьев. Ожидается, что ливень, грозы и сильный ветер будут бушевать в городе до конца 16 июля.

В Нижнем Новгороде разрушена дорога, построенная к ЧМ

Еще недавно хорваты громили там аргентинцев, а Англия забивала шесть голов Панаме. На эти матчи ходили по дороге Волжской набережной, сделанной по заказу ГКУ «Главное управление автомобильных дорог» в рамках развития дорожной инфраструктуры к чемпионату мира. После дождей, прошедших на прошлой неделе, была повреждена часть тротуара, кроме того, вода вымыла песчаную подушку из-под дороги на проезжую часть.

Блогер Илья Варламов написал следующее: «Когда я поехал инспектировать подготовку городов к Чемпионату, я в первую очередь обращал внимание на благоустройство и на качество работ. Почти везде качество было плохое. Спешка, несоблюдение технологий, недоделки. Две недели назад я написал про благоустройство Нижнего Новгорода:

«Как обычно, благоустройство выполнено максимально бестолково. Велодорожка сожрала весь тротуар, не оставив места пешеходам. Склоны не укрепили, про водоотвод не подумали. Грязь уже стекает на дорожки, и с каждым дождeм будет всe хуже. И это совсем новое благоустройство!».

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов нашел виноватого:

«Это очень серьезная грубая проектная ошибка. Подрядчик мог бы все это предусмотреть. Были допущены ошибки – бездумность со стороны подрядчика. Сейчас предпринимаются меры по восстановлению благоустройства. Буквально в течение нескольких дней все, что произошло на Нижне-Волжской набережной будет исправлено самим подрядчиком.

Более сложные задачи будут реализованы комплексно. В том числе водоканал сейчас поедет чистить все прилегающие коллекторы. Будут решены вопросы с тем, чтобы все сливы не упирались больше в бетонные стены».

«Ростов» может не сыграть на новой арене

Меньше месяца назад там забивали Коутиньо, Суарес, Чичарито и Перишич, а теперь стадион, возможно, останется без футбола вообще. Издание Privet-Rostov.ru выпустило заметку о том, что цена аренды стадиона слишком высока для клуба – около 12 миллионов рублей за матч, тогда как одна игра на «Олимпе-2» обходилась в 400 тысяч рублей, и что концерты, которые собираются проводить на новой арене, навредят полю.

В этот же день министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян заявил следующее: «Домашней площадкой для ФК «Ростов» на данный момент остается стадион «Ростов-Арена». Первая игра с чеченским «Ахматом» пройдет уже 28 июля. Вопрос о месте проведения следующих домашних матчей сезона решается с руководством клуба». В то же время председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович выразил уверенность, что решение финансовым проблемам можно найти.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сегодня сказал, что вопросы остаются: «Конечно, «Ростов-Арена» будет домашним стадионом для «Ростова». Есть вопросы организационного и финансового характера. В течение этой недели будет проводиться совещание с балансодержателем данного объекта, футбольным клубом «Ростов», правительством Ростовской области для того, чтобы все эти вопросы».

«Балтике» тоже не нравится сумма аренды

В Калининграде видели трех полуфиналистов ЧМ-2018 и позапрошлых чемпионов мира – испанцев, а теперь возник финансовый вопрос с проведением игр ФНЛ. Гендиректор «Балтики» Тимур Лепсая не впечатлен будущими затратами:

«Мы пока не получили еще официальную стоимость аренды стадиона. Нас этот вопрос максимально волнует и заботит. Цифры, которые пока неофициальные, нас не устраивают. Безусловно, мы рассчитываем на помощь властей Калининградской области, которые и так нам помогают в этом вопросе».

Ранее сообщалось, что аренда стадиона «Калининград» на один матч «Балтики» в предстоящем сезоне ФНЛ будет составлять примерно 2 миллиона рублей. Всего домашних игр будет 19, так что затраты на одну только аренду обойдутся минимум в 38 миллионов.