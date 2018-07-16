Представитель Юсупова: «Семак просил Артура остаться в «Зените»

Кахор Муминов, представитель компании ProSpotrsManagemenet (ведет дела полузащитника Артура Юсупова), рассказал о ситуации с возможным уходом игрока из «Зенита». Прошлый сезон Юсупов провел в аренде в «Ростове».

«Удивлены интерпретацией ситуации пресс-службой «Зенита», которая заявила, что в отношении Юсупова прорабатываются варианты с арендой.

Ведь именно новый главный тренер команды Сергей Семак просил Артура остаться.

Но, учитывая количество конкурентов на его позиции в «Зените», и тот факт, что контракт заканчивается уже через год – а для подписания нового договора необходимо как можно чаще выходить на поле – мы настаивали на том, чтобы питерцы отпустили Юсупова в аренду.

При этом дали обещание «Ростову», что эта команда будет первым номером, но решение пока не принято.

Есть и другие варианты – как в России, так и за рубежом», – сказал Муминов.

Юсупов может перейти в «Витесс», «Краснодар» или «Локомотив»