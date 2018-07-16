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  • Представитель Юсупова: «Семак просил Артура остаться в «Зените»

Представитель Юсупова: «Семак просил Артура остаться в «Зените»

16 июля 2018, 21:33
14

Кахор Муминов, представитель компании ProSpotrsManagemenet (ведет дела полузащитника Артура Юсупова), рассказал о ситуации с возможным уходом игрока из «Зенита». Прошлый сезон Юсупов провел в аренде в «Ростове».

«Удивлены интерпретацией ситуации пресс-службой «Зенита», которая заявила, что в отношении Юсупова прорабатываются варианты с арендой.

Ведь именно новый главный тренер команды Сергей Семак просил Артура остаться.

Но, учитывая количество конкурентов на его позиции в «Зените», и тот факт, что контракт заканчивается уже через год – а для подписания нового договора необходимо как можно чаще выходить на поле – мы настаивали на том, чтобы питерцы отпустили Юсупова в аренду.

При этом дали обещание «Ростову», что эта команда будет первым номером, но решение пока не принято.

Есть и другие варианты – как в России, так и за рубежом», – сказал Муминов.

Юсупов может перейти в «Витесс», «Краснодар» или «Локомотив»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Юсупов Артур Семак Сергей
Комментарии (14)
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Alemann
1531767495
"Не верю". (с)
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Taps
1531768422
Будет играть хорошо - взять обратно. Сейчас у "Зенита" перебор игроков.
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AHTUNGBOL
1531768889
Сергей Богданыч должен навести порядок..., если конечно ему разрешат, что тоже не факт...
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babenko1977
1531772410
Пусть пробует себя в другом месте
Ответить
Yarrom89
1531772675
Всем все равно не угодишь, а Семак сейчас расхлебывает последствия не очень удачной селекции.
Ответить
larin80
1531772680
Было бы странно,если бы агент Юса сказал что-то другое..На этой позиции в Зените реально перебор игроков,а Артур даже получая шанс при предыдущих тренерах ничем не выделялся..
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Garrincha58
1531772852
да еще Сарри просил Артурчика приехать в Лондон
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Путник 13
1531775483
Лажа полнейшая ..Зачем Богданычу Юсупов? ..Как игрок никакой , на позиции полно народу..
Ответить
kaa-71
1531793936
Зачем полировать лавку, хочется играть
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mamba9090909
1531801042
Если в Витесс приглашают, надо идти.
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