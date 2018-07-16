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    Представитель Юсупова: «Семак просил Артура остаться в «Зените»

    Кахор Муминов, представитель компании ProSpotrsManagemenet (ведет дела полузащитника Артура Юсупова), рассказал о ситуации с возможным уходом игрока из «Зенита». Прошлый сезон Юсупов провел в аренде в «Ростове».

    «Удивлены интерпретацией ситуации пресс-службой «Зенита», которая заявила, что в отношении Юсупова прорабатываются варианты с арендой.

    Ведь именно новый главный тренер команды Сергей Семак просил Артура остаться.

    Но, учитывая количество конкурентов на его позиции в «Зените», и тот факт, что контракт заканчивается уже через год – а для подписания нового договора необходимо как можно чаще выходить на поле – мы настаивали на том, чтобы питерцы отпустили Юсупова в аренду.

    При этом дали обещание «Ростову», что эта команда будет первым номером, но решение пока не принято.

    Есть и другие варианты – как в России, так и за рубежом», – сказал Муминов.

    Юсупов может перейти в «Витесс», «Краснодар» или «Локомотив»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2018 21:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6956

      mamba9090909 17 июля 2018, 07:17

      Если в Витесс приглашают, надо идти.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат > mamba9090909 17 июля 2018, 09:33

      В Витесс его приглашать не могут - аренда игроков такого возраста противоречит политике этого клуба.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 17 июля 2018, 05:18

      Зачем полировать лавку, хочется играть

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 17 июля 2018, 00:11

      Лажа полнейшая ..Зачем Богданычу Юсупов? ..Как игрок никакой , на позиции полно народу..

      2
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      ...
      Рейтинг: +12409

      Вомбат > Путник 13 17 июля 2018, 09:34

      Такая работа у футбольных агентов - враньем они зарабатывают себе на кусок хлеба (с икрой).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 16 июля 2018, 23:27

      да еще Сарри просил Артурчика приехать в Лондон

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      larin80 16 июля 2018, 23:24

      Было бы странно,если бы агент Юса сказал что-то другое..На этой позиции в Зените реально перебор игроков,а Артур даже получая шанс при предыдущих тренерах ничем не выделялся..

      5
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 16 июля 2018, 23:24

      Всем все равно не угодишь, а Семак сейчас расхлебывает последствия не очень удачной селекции.

      5
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 16 июля 2018, 23:20

      Пусть пробует себя в другом месте

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 16 июля 2018, 22:21

      Сергей Богданыч должен навести порядок..., если конечно ему разрешат, что тоже не факт...

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 июля 2018, 22:17

      Му со ра его уровень

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > С-Пб on-line 17 июля 2018, 00:18

      А чего баблом тогда убивали, бомжи?

      Очередной игрок у вас деградировал.

      Отсюда вывод: ФК Бомжевик большая клоака.

      0
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      Рейтинг: +1358

      Taps 16 июля 2018, 22:13

      Будет играть хорошо - взять обратно.
      Сейчас у "Зенита" перебор игроков.

      2
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