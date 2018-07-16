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    Головин – второй в рейтинге индивидуальных выступлений на ЧМ-2018 по версии Whoscored

    Аналитический футбольный портал Whoscored опубликовал рейтинг лучших индивидуальных выступлений на чемпионате мира-2018.

    Список возглавил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду за свое выступление в матче с Испанией. Он сделал хет-трик, заработав от Whoscored рейтинг 9,83.

    На втором месте расположился полузащитник сборной России Александр Головин (9,80), забивший гол и дважды ассистировавший партнерам в игре против Саудовской Аравии (5:0). Замкнул тройку форвард Англии Гарри Кейн (9,77). Во встрече с Панамой британец отличился трижды.

    Полностью лучшую десятку рейтинга индивидуальных вступлений на ЧМ-2018 можно посмотреть в источнике.

    Источник: Skysports

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    16.07.2018 17:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 21:56

      Не затерялся с такими знаменитостями.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 19:18

      молодец, в хорошей компании удостоился отметиться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 16 июля 2018, 18:44

      Дзюбы нет, хотя он был хорош. Иско есть за ничью с Марокко...

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 16 июля 2018, 18:34

      Головин показал отличную игру на ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 16 июля 2018, 18:01

      нормально - между роналду и кейном санёк вклинился

      5
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