Головин – второй в рейтинге индивидуальных выступлений на ЧМ-2018 по версии Whoscored

Аналитический футбольный портал Whoscored опубликовал рейтинг лучших индивидуальных выступлений на чемпионате мира-2018.

Список возглавил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду за свое выступление в матче с Испанией. Он сделал хет-трик, заработав от Whoscored рейтинг 9,83.

На втором месте расположился полузащитник сборной России Александр Головин (9,80), забивший гол и дважды ассистировавший партнерам в игре против Саудовской Аравии (5:0). Замкнул тройку форвард Англии Гарри Кейн (9,77). Во встрече с Панамой британец отличился трижды.

Полностью лучшую десятку рейтинга индивидуальных вступлений на ЧМ-2018 можно посмотреть в источнике.