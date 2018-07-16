Матюиди: «Посвящаю победу жертвам террористических атак. Сегодня мы смогли объединить народ»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Блейз Матюиди посвятил победу в чемпионате мира-2018 жертвам террористических атак.

«Мы заслужили эту победу, на пути к финалу нам не всегда было легко, однако мы выдержали. Я горд за себя, за команду и, конечно же, за страну, которая пережила очень сложные моменты в последние годы.

Я хочу посвятить эту победу всем жертвам террористических атак, это и их победа тоже. Сегодня мы смогли объединить народ, надеюсь, мы продолжим в том же духе.

Мы хотели победить с самого начала, а затем шли от матча к матчу. Но ключевой игрой стала, конечно, встреча 1/8 финала против Аргентины (4:3). Мы много работали для этого, но прежде всего это заслуга нашего тренера, который принимал правильные решения», – сказал Матюиди.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!