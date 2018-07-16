Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Матюиди: «Посвящаю победу жертвам террористических атак. Сегодня мы смогли объединить народ»

    Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Блейз Матюиди посвятил победу в чемпионате мира-2018 жертвам террористических атак.

    «Мы заслужили эту победу, на пути к финалу нам не всегда было легко, однако мы выдержали. Я горд за себя, за команду и, конечно же, за страну, которая пережила очень сложные моменты в последние годы.

    Я хочу посвятить эту победу всем жертвам террористических атак, это и их победа тоже. Сегодня мы смогли объединить народ, надеюсь, мы продолжим в том же духе.

    Мы хотели победить с самого начала, а затем шли от матча к матчу. Но ключевой игрой стала, конечно, встреча 1/8 финала против Аргентины (4:3). Мы много работали для этого, но прежде всего это заслуга нашего тренера, который принимал правильные решения», – сказал Матюиди.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2018 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 16 июля 2018, 12:32

      Похвально, что футболисты не забывают об этом.+++

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11