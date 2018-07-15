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  • Агент: «Бешикташ» намерен приобрести Фернандеша, но он хочет продлить контракт с «Локомотивом»

Агент: «Бешикташ» намерен приобрести Фернандеша, но он хочет продлить контракт с «Локомотивом»

15 июля 2018, 16:29
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Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Бешикташа».

Турецкий клуб предлагает португальцу двухлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

«Это правда, что стамбульский клуб намерен приобрести Фернандеша.

Но сам игрок желает продлить контракт с «Локомотивом», – рассказал Барбоза.

Действующий контракт 32-летнего португальца со столичным клубом рассчитан до лета 2019 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Трансферы Локомотив Бешикташ Фернандеш Мануэль
Комментарии (2)
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Вомбат
1531666203
Юрий Палыч, неужели он вам вдруг стал не нужен? Скажите же наконец свое слово. Или вы решили, что золото взято, и хватит, прощай старая гвардия?
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