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    Агент: «Бешикташ» намерен приобрести Фернандеша, но он хочет продлить контракт с «Локомотивом»

    Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Бешикташа».

    Турецкий клуб предлагает португальцу двухлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

    «Это правда, что стамбульский клуб намерен приобрести Фернандеша.

    Но сам игрок желает продлить контракт с «Локомотивом», – рассказал Барбоза.

    Действующий контракт 32-летнего португальца со столичным клубом рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2018 16:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 15 июля 2018, 17:50

      Юрий Палыч, неужели он вам вдруг стал не нужен? Скажите же наконец свое слово. Или вы решили, что золото взято, и хватит, прощай старая гвардия?

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      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Вомбат 15 июля 2018, 17:56

      У игрока контракт ещё на год и до следующего лета его никто не отдаст.

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