Агент: «Бешикташ» намерен приобрести Фернандеша, но он хочет продлить контракт с «Локомотивом»

Юрий Палыч, неужели он вам вдруг стал не нужен? Скажите же наконец свое слово. Или вы решили, что золото взято, и хватит, прощай старая гвардия?
Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Бешикташа».
Турецкий клуб предлагает португальцу двухлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.
«Это правда, что стамбульский клуб намерен приобрести Фернандеша.
Но сам игрок желает продлить контракт с «Локомотивом», – рассказал Барбоза.
Действующий контракт 32-летнего португальца со столичным клубом рассчитан до лета 2019 года.