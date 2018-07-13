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  • Роберто Карлос: «Я бы поговорил с президентом «Реала» о трансферах Смолова, Дзюбы и Дзагоева»

Роберто Карлос: «Я бы поговорил с президентом «Реала» о трансферах Смолова, Дзюбы и Дзагоева»

13 июля 2018, 19:28
27

Бывший футболист сборной Бразилии, мадридского «Реала», «Анжи» Роберто Карлос рассказал, кто его впечатлил в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

«В составе сборной России мне больше всего понравился Артем Дзюба. Но главное в случае команды — взаимодействие с болельщиками. Смог ли бы Дзюба заиграть в «Реале»? Все игроки российской сборной быстро прогрессируют.

Дзюба, Алан Дзагоев, Федор Смолов — все они достигли высокой планки качества. Я бы поговорил с президентом Флорентино Пересом по поводу их трансфера!» – сказал Карлос.

Наша команда дошла до четвертьфинала.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Зенит Краснодар ЦСКА Дзюба Артем Смолов Федор Карлос Роберто Дзагоев Алан
Комментарии (27)
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Project Бабангида
1531500222
а чтоб окончательно добить старика , с верху ему ещё анекдот про - армяна, грузина, и русского
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ВетеR
1531500965
Карлито стареет ,маразм крепчает ((((
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Garrincha58
1531501124
Дзюба-галактикос! Зенит и Манчини отдыхают
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uS_Number oNe
1531501155
Пфффф, и снова Смолов тут, хватет, Роберто не гони.
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"Луч" Сергиев Посад
1531501434
Роберто шутканул!Бывает!
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Aldo.CSKA
1531501721
Похоже дедушка Диего где-то порошка просыпал))
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Полная Канистра
1531501754
чур федя первый едет в реал
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тщмек 19
1531502759
Это он еще Заболотного в деле не видел
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Супервайзер
1531503120
Надышался пацан "веселого газа".
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Рубик Докоян
1531504587
Скажи мне в какой клуб ты предлагаешь Дзюбу, Дзагоева и Смолова. И я скажу куда тебя пошлют...
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