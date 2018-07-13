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    Роберто Карлос: «Я бы поговорил с президентом «Реала» о трансферах Смолова, Дзюбы и Дзагоева»

    Бывший футболист сборной Бразилии, мадридского «Реала», «Анжи» Роберто Карлос рассказал, кто его впечатлил в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

    «В составе сборной России мне больше всего понравился Артем Дзюба. Но главное в случае команды — взаимодействие с болельщиками. Смог ли бы Дзюба заиграть в «Реале»? Все игроки российской сборной быстро прогрессируют.

    Дзюба, Алан Дзагоев, Федор Смолов — все они достигли высокой планки качества. Я бы поговорил с президентом Флорентино Пересом по поводу их трансфера!» – сказал Карлос.

    Наша команда дошла до четвертьфинала.

    Источник: Sport24

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    13.07.2018 19:28
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 15 июля 2018, 11:04

      ну если чтоб повеселить директора.............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 15 июля 2018, 03:36

      Ряд какой-то странный. Особенно про Смолова. Впрочем, если в Реале туго со штатными пенальтистами, пусть Федя едет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 15:02

      Поговорить то вы все мастера.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 14 июля 2018, 13:16

      Ага, и сказал бы " они тут нахер не нужны".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 14 июля 2018, 10:03

      Будь им лет 20 то и без всяких звонков пригласили бы,но возрастных брать никто не собирается!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июля 2018, 09:25

      поговорить то можно но вот захочет ли прислушиваться президент, будет потом смеяться весь день и Карлос пожалеет что затеял это)

      3
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      Рейтинг: +706

      111ax 14 июля 2018, 09:18

      Я бы поговорил ... поржали бы знатно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 июля 2018, 08:43

      Бред...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 14 июля 2018, 05:10

      эти слова только не Карлоса

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 13 июля 2018, 22:42

      Спасибо, я постою...

      1
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