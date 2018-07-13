Роберто Карлос: «Я бы поговорил с президентом «Реала» о трансферах Смолова, Дзюбы и Дзагоева»

Бывший футболист сборной Бразилии, мадридского «Реала», «Анжи» Роберто Карлос рассказал, кто его впечатлил в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

«В составе сборной России мне больше всего понравился Артем Дзюба. Но главное в случае команды — взаимодействие с болельщиками. Смог ли бы Дзюба заиграть в «Реале»? Все игроки российской сборной быстро прогрессируют.

Дзюба, Алан Дзагоев, Федор Смолов — все они достигли высокой планки качества. Я бы поговорил с президентом Флорентино Пересом по поводу их трансфера!» – сказал Карлос.

Наша команда дошла до четвертьфинала.