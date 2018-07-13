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  • «Челси» сообщил «Барселоне» и «Реалу», что не продаст Азара дешевле чем за 200 миллионов

«Челси» сообщил «Барселоне» и «Реалу», что не продаст Азара дешевле чем за 200 миллионов

13 июля 2018, 16:36
19

«Челси» проинформировал «Барселону» и «Реал» стоимости полузащитника Эдена Азара.

Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль вступил в контакт с агентами бельгийца и был обнадежен их ответом. Как ранее сообщалось, 27-летний футболист готов к переменам и восхищается интересом «Барселоны».

Тем не менее «Челси» готов отпустить своего лидера не менее чем за 200 миллионов евро, что руководство каталонского клуба считает слишком большой ценой.

Лондонцы оповестили, «Барселону» и «Реал», что не заинтересованы в переговорах, если они предложат меньше обозначенной суммы.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы заплатить за Азара 100 миллионов евро, а мадридцы – 170.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Челси Барселона Реал Азар Эден
Комментарии (19)
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KOLBIS
1531489270
Что у Ромы происходит,деньги заканчиваются?А вообще я на групповом турнире говорил еще,чтобы Реал не жопился,когда Челси 150 просил и что после ЧМ он будет двушку стоить...
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Project Бабангида
1531489506
азар похлеще бензина подорожал
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insider_retro
1531489529
Подобные взаимные сообщения и заявления, - обычное дело... Но цифры, которые сопутствуют этой пикировке, не обычно возбуждают и отталкивают от реальности...))
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DeStar
1531489794
Не, того не стоит . Хорош как игрок. но нифига не бомбардир, а скорее связующее звено атакующее. Хамеса вернуть и уже нормально будет, уж лучше мбаппе взять или условного салаха, они забивать умеют. А азара на чм заколдовали или заппретили бить по воротам
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ArReal
1531491121
Да за него и 100 много - 27 лет, сколько он ещё поиграет 5 лет на таком уровне?а потом куда его девать?
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Патронташ
1531491271
В результате останется в Челси и не факт что будет играть с прежним рвением...Или поднимайте сами контракт, или продавайте но за разумную цену....А так только "раздраконили" парня.
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DOCTOR PENALTY
1531491644
Хрен вам, а не Шарапова, как говорил Глеб Жеглов.
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Нас Много
1531494918
Сумасшедший мир, сумасшедшие цены.
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Cules2013
1531506436
А что не 300? Даже в безумии должен быть некий здравый смысл. Красная цена 150. А так, стольник - вполне нормально. Нужно не пытаться выжать все соки из заведомо невыгодной ситуации, а искать адекватные варианты. Это я о Барсе. По таким заявам сразу понятно, что ловить тут нечего. Лучше переключится на более разумные варианты. И в этом нет ничего такого, что якобы вредит имиджу, типа не смогли такой топ-трансфер провернуть. Чушь. Крут не тот, кто может 200 лямов выложить на стол, а кто за 2 млн купит того, кто через 2 года будет стоить 200. Посмотрите на тех, кого недавно купили за 100+ - Дембеле, Погба, Неймар. Сомнительные сделки, в игровом плане уж точно. Может нужно сделать правильные выводы?
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zigbert
1531564240
Дороговато конечно.Но у Челси есть понимание того что богатые клубы пойдут на этот шаг.
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