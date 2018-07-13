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    «Челси» сообщил «Барселоне» и «Реалу», что не продаст Азара дешевле чем за 200 миллионов

    «Челси» проинформировал «Барселону» и «Реал» стоимости полузащитника Эдена Азара.

    Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль вступил в контакт с агентами бельгийца и был обнадежен их ответом. Как ранее сообщалось, 27-летний футболист готов к переменам и восхищается интересом «Барселоны».

    Тем не менее «Челси» готов отпустить своего лидера не менее чем за 200 миллионов евро, что руководство каталонского клуба считает слишком большой ценой.

    Лондонцы оповестили, «Барселону» и «Реал», что не заинтересованы в переговорах, если они предложат меньше обозначенной суммы.

    Ранее сообщалось, что каталонцы готовы заплатить за Азара 100 миллионов евро, а мадридцы – 170.

    Источник: Tribalfootball

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    13.07.2018 16:36
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 июля 2018, 16:37

      Вот это цена! Совсем головы снесло у хозяев клубов!

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 13:30

      Дороговато конечно.Но у Челси есть понимание того что богатые клубы пойдут на этот шаг.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 июля 2018, 21:27

      А что не 300? Даже в безумии должен быть некий здравый смысл. Красная цена 150. А так, стольник - вполне нормально. Нужно не пытаться выжать все соки из заведомо невыгодной ситуации, а искать адекватные варианты. Это я о Барсе. По таким заявам сразу понятно, что ловить тут нечего. Лучше переключится на более разумные варианты. И в этом нет ничего такого, что якобы вредит имиджу, типа не смогли такой топ-трансфер провернуть. Чушь. Крут не тот, кто может 200 лямов выложить на стол, а кто за 2 млн купит того, кто через 2 года будет стоить 200.
      Посмотрите на тех, кого недавно купили за 100+ - Дембеле, Погба, Неймар. Сомнительные сделки, в игровом плане уж точно. Может нужно сделать правильные выводы?

      5
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 13 июля 2018, 18:27

      Людей превратили в товар.По истине игрок сам должен определить за какую сумму перейдет.Это уже не футбол а какой то сатанизм,все ревратили в деньги.Загнивающий капитализм никак не уничтожится,скоро Бог уничтожит его.

      0
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      Рейтинг: +92

      Борис РВ 13 июля 2018, 18:25

      Красивый ход

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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 13 июля 2018, 18:15

      Сумасшедший мир, сумасшедшие цены.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Нас Много 13 июля 2018, 19:33

      Должен помнить штатовскую кинокомедию 1963г. "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир". Футбольный трансферный рынок это название оправдывает.

      3
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 13 июля 2018, 17:20

      Хрен вам, а не Шарапова, как говорил Глеб Жеглов.

      2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 июля 2018, 17:14

      В результате останется в Челси и не факт что будет играть с прежним рвением...Или поднимайте сами контракт, или продавайте но за разумную цену....А так только "раздраконили" парня.

      2
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 13 июля 2018, 17:12

      Да за него и 100 много - 27 лет, сколько он ещё поиграет 5 лет на таком уровне?а потом куда его девать?

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > AtticusFinch 13 июля 2018, 19:25

      ну я не фан Роналду, но посмотри в свои скока там ему 33? вполне на уровне играет, почему Азар примерно на таком же уровне не сможет сыграть?

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > EcioAuditore 13 июля 2018, 20:12

      Ну Роналду это всё таки бренд!!!и не только в спорте)Спроси на улице кто такой Роналду у 10 человек 9 ответят))пусть даже если с зубастиком перепутают))а спроси кто такой Азар))

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      Рейтинг: +1052

      mig28 > EcioAuditore 13 июля 2018, 22:15

      Он далеко не Роналду) Тоже не являюсь его фанатом, но он стабилен из сезона в сезон. А Азар что?! Он хоть 20 мячей в сезоне забивает? А Реалу нужен топчик)

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > mig28 17 июля 2018, 13:15

      Шикарная аналитика.)))

      А всё упирается в то, что в Испании слабых клубов море, которым и забивают свои мячи Месси с Роналду, в одной игре по пять.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 13 июля 2018, 16:49

      Не, того не стоит . Хорош как игрок. но нифига не бомбардир, а скорее связующее звено атакующее. Хамеса вернуть и уже нормально будет, уж лучше мбаппе взять или условного салаха, они забивать умеют. А азара на чм заколдовали или заппретили бить по воротам

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > DeStar 13 июля 2018, 17:16

      Последний матч, видимо, не смотрел с французами.

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