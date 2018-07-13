«Челси» сообщил «Барселоне» и «Реалу», что не продаст Азара дешевле чем за 200 миллионов

«Челси» проинформировал «Барселону» и «Реал» стоимости полузащитника Эдена Азара.

Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль вступил в контакт с агентами бельгийца и был обнадежен их ответом. Как ранее сообщалось, 27-летний футболист готов к переменам и восхищается интересом «Барселоны».

Тем не менее «Челси» готов отпустить своего лидера не менее чем за 200 миллионов евро, что руководство каталонского клуба считает слишком большой ценой.

Лондонцы оповестили, «Барселону» и «Реал», что не заинтересованы в переговорах, если они предложат меньше обозначенной суммы.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы заплатить за Азара 100 миллионов евро, а мадридцы – 170.