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  • Жирков: «В больное плечо Салаха не бил, а по ногам пару раз ударил»

Жирков: «В больное плечо Салаха не бил, а по ногам пару раз ударил»

13 июля 2018, 06:43
3

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о том, как он справился с форвардом Египта Мохамедом Салахом в матче чемпионата мира-2018 (3:1).

– Второй матч с Египтом был по большому счету решающим. А вы, причем уже с травмой, играли непосредственно против Салаха. Насколько сложно пришлось?

– Тяжело. Очень тяжело. Это один из лучших игроков мира, но мы должны были его закрыть. Саламыч говорил, чтобы я атаковал его в момент приема мяча, не давал ему пространства. Были даны четкие указания по общекомандным перемещениям, чтобы до Салаха как можно реже доходил мяч. Все это сыграло свою роль.

В первом тайме он один раз от меня ушел и опасно пробил. Мог забить, но промахнулся. Но в целом его удалось закрыть. Вообще, тренерский штаб очень тщательно разбирал каждого соперника, разжевывал нам его слабые и сильные стороны. И Черчесов, и Ромащенко подробно рассказывали, как кого нужно атаковать, закрывать. Так что, выходя на поле, мы четко знали, что нам нужно делать. Во многом поэтому и из группы вышли, и испанцев прошли.

– Не пытались по правилам атаковать Салаха в корпус, чтобы он почувствовал свое больное плечо?

– В первом тайме я его особо не трогал. А во втором пару раз ударил по ногам, не успев сыграть в мяч. Довольно прилично. Однажды он обернулся, посмотрел, сказал что-то на своем языке. Но в плечо ни разу не бил. Это не хоккей, где применяют силовые приемы, и порой намеренно в больное место. Задачи бить его у меня не было – просто Салах очень быстрый игрок, и так по эпизоду получалось.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Египет Жирков Юрий Салах Мохамед Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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KOLBIS
1531455173
И раза три по печени,добавил Юрий...
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Дядя Серёжа
1531461188
И я дедушку не бил...
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zigbert
1531554160
Нам еще повезло что Салах был не в оптимальной форме.
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