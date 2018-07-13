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    Жирков: «В больное плечо Салаха не бил, а по ногам пару раз ударил»

    Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о том, как он справился с форвардом Египта Мохамедом Салахом в матче чемпионата мира-2018 (3:1).

    – Второй матч с Египтом был по большому счету решающим. А вы, причем уже с травмой, играли непосредственно против Салаха. Насколько сложно пришлось?

    – Тяжело. Очень тяжело. Это один из лучших игроков мира, но мы должны были его закрыть. Саламыч говорил, чтобы я атаковал его в момент приема мяча, не давал ему пространства. Были даны четкие указания по общекомандным перемещениям, чтобы до Салаха как можно реже доходил мяч. Все это сыграло свою роль.

    В первом тайме он один раз от меня ушел и опасно пробил. Мог забить, но промахнулся. Но в целом его удалось закрыть. Вообще, тренерский штаб очень тщательно разбирал каждого соперника, разжевывал нам его слабые и сильные стороны. И Черчесов, и Ромащенко подробно рассказывали, как кого нужно атаковать, закрывать. Так что, выходя на поле, мы четко знали, что нам нужно делать. Во многом поэтому и из группы вышли, и испанцев прошли.

    – Не пытались по правилам атаковать Салаха в корпус, чтобы он почувствовал свое больное плечо?

    – В первом тайме я его особо не трогал. А во втором пару раз ударил по ногам, не успев сыграть в мяч. Довольно прилично. Однажды он обернулся, посмотрел, сказал что-то на своем языке. Но в плечо ни разу не бил. Это не хоккей, где применяют силовые приемы, и порой намеренно в больное место. Задачи бить его у меня не было – просто Салах очень быстрый игрок, и так по эпизоду получалось.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2018 06:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 10:42

      Нам еще повезло что Салах был не в оптимальной форме.

      1
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      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 13 июля 2018, 08:53

      И я дедушку не бил...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 07:12

      И раза три по печени,добавил Юрий...

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